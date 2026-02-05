【祝・令和の虎ALL達成！】「時間の切り売り」から抜け出したいトレーナーへ捧ぐ新令和ビジネスモデル発表！

写真拡大 (全2枚)

株式会社バディトレ

祝・令和の虎ALL達成！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]



バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、地域で活動するパーソナルトレーナー向けに、新しい事業モデルを試験的に導入する「プロトタイプ制度」を開始します。


本制度は、
セッション数＝収入という“時間の切り売り”構造から一歩抜け出し、
集客力を活かして収益モデルを増やしたいトレーナーのための仕組みです。


背景：頑張っているのに、増えない収入」という構造


多くのパーソナルトレーナーは、


１.予約が埋まっている


２.現場での評価も高い


３.それでも、収入の上限が見えている


という状態に直面しています。


理由は明確です。
収入が「自分の稼働時間」に完全に依存しているからです。


一方で、すでに地域で信頼を築き、
「人を集める力」を持っているトレーナーも少なくありません。


バディトレは、この集客力が事業として活かされていない構造に着目しました。




プロトタイプ制度とは？


本制度では、
トレーナーが5名以上の見込み客を集められる場合、
そのトレーナー専用の「バディトレ・プロトタイプ」を立ち上げることが可能です。


特徴は以下の通りです。


１.フランチャイズ契約は不要(別途契約有)


２.自分でジムを開業する必要もなし


３.初期投資を抑えてスタート可能


４.売上が出た場合のみ、一部を加盟金としてバディトレへ支払い


まずは小さく試し、手応えを確かめることを前提とした設計です。







■ トレーナーが担うこと／バディトレが担うこと





トレーナーが担う役割


　見込み客の集客（5名以上）


　現場での価値提供・信頼関係づくり


バディトレが担う役割


　プログラム設計


　運営モデルの提供


　習慣化・差別化のための仕組み構築


　役割を分担することで、
トレーナーは“自分の強み”に集中できる構造を実現します。




■ この制度が向いているトレーナー


１.現場経験があり、顧客からの信頼がある


２.すでに5名以上の見込み客に心当たりがある


３.いきなり独立・開業はリスクが高いと感じている


４.フランチャイズには違和感がある


５.自分の収益モデルを段階的に育てたい




バディトレが目指すもの


本制度は、
「誰でも簡単に稼げる」仕組みではありません。


すでに価値を提供できているトレーナーが、
その価値を正当に広げられる環境をつくること。


それが、バディトレの目的です。



■ 会社概要(お問い合わせは公式サイトから)


社名：株式会社バディトレ


代表：星野 雄三


事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発


所在地：東京都品川区戸越


公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)