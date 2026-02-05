【祝・令和の虎ALL達成！】「時間の切り売り」から抜け出したいトレーナーへ捧ぐ新令和ビジネスモデル発表！

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]

バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、地域で活動するパーソナルトレーナー向けに、新しい事業モデルを試験的に導入する「プロトタイプ制度」を開始します。

本制度は、

セッション数＝収入という“時間の切り売り”構造から一歩抜け出し、

集客力を活かして収益モデルを増やしたいトレーナーのための仕組みです。

背景：頑張っているのに、増えない収入」という構造

多くのパーソナルトレーナーは、

１.予約が埋まっている

２.現場での評価も高い

３.それでも、収入の上限が見えている

という状態に直面しています。

理由は明確です。

収入が「自分の稼働時間」に完全に依存しているからです。

一方で、すでに地域で信頼を築き、

「人を集める力」を持っているトレーナーも少なくありません。

バディトレは、この集客力が事業として活かされていない構造に着目しました。

プロトタイプ制度とは？

本制度では、

トレーナーが5名以上の見込み客を集められる場合、

そのトレーナー専用の「バディトレ・プロトタイプ」を立ち上げることが可能です。

特徴は以下の通りです。

１.フランチャイズ契約は不要(別途契約有)

２.自分でジムを開業する必要もなし

３.初期投資を抑えてスタート可能

４.売上が出た場合のみ、一部を加盟金としてバディトレへ支払い

まずは小さく試し、手応えを確かめることを前提とした設計です。

■ トレーナーが担うこと／バディトレが担うこと

トレーナーが担う役割

見込み客の集客（5名以上）

現場での価値提供・信頼関係づくり

バディトレが担う役割

プログラム設計

運営モデルの提供

習慣化・差別化のための仕組み構築

役割を分担することで、

トレーナーは“自分の強み”に集中できる構造を実現します。

■ この制度が向いているトレーナー

１.現場経験があり、顧客からの信頼がある

２.すでに5名以上の見込み客に心当たりがある

３.いきなり独立・開業はリスクが高いと感じている

４.フランチャイズには違和感がある

５.自分の収益モデルを段階的に育てたい

バディトレが目指すもの

本制度は、

「誰でも簡単に稼げる」仕組みではありません。

すでに価値を提供できているトレーナーが、

その価値を正当に広げられる環境をつくること。

それが、バディトレの目的です。

■ 会社概要(お問い合わせは公式サイトから)

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発

所在地：東京都品川区戸越

公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)