【祝・令和の虎ALL達成！】「時間の切り売り」から抜け出したいトレーナーへ捧ぐ新令和ビジネスモデル発表！
祝・令和の虎ALL達成！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]
バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、地域で活動するパーソナルトレーナー向けに、新しい事業モデルを試験的に導入する「プロトタイプ制度」を開始します。
本制度は、
セッション数＝収入という“時間の切り売り”構造から一歩抜け出し、
集客力を活かして収益モデルを増やしたいトレーナーのための仕組みです。
背景：頑張っているのに、増えない収入」という構造
多くのパーソナルトレーナーは、
１.予約が埋まっている
２.現場での評価も高い
３.それでも、収入の上限が見えている
という状態に直面しています。
理由は明確です。
収入が「自分の稼働時間」に完全に依存しているからです。
一方で、すでに地域で信頼を築き、
「人を集める力」を持っているトレーナーも少なくありません。
バディトレは、この集客力が事業として活かされていない構造に着目しました。
プロトタイプ制度とは？
本制度では、
トレーナーが5名以上の見込み客を集められる場合、
そのトレーナー専用の「バディトレ・プロトタイプ」を立ち上げることが可能です。
特徴は以下の通りです。
１.フランチャイズ契約は不要(別途契約有)
２.自分でジムを開業する必要もなし
３.初期投資を抑えてスタート可能
４.売上が出た場合のみ、一部を加盟金としてバディトレへ支払い
まずは小さく試し、手応えを確かめることを前提とした設計です。
■ トレーナーが担うこと／バディトレが担うこと
トレーナーが担う役割
見込み客の集客（5名以上）
現場での価値提供・信頼関係づくり
バディトレが担う役割
プログラム設計
運営モデルの提供
習慣化・差別化のための仕組み構築
役割を分担することで、
トレーナーは“自分の強み”に集中できる構造を実現します。
■ この制度が向いているトレーナー
１.現場経験があり、顧客からの信頼がある
２.すでに5名以上の見込み客に心当たりがある
３.いきなり独立・開業はリスクが高いと感じている
４.フランチャイズには違和感がある
５.自分の収益モデルを段階的に育てたい
バディトレが目指すもの
本制度は、
「誰でも簡単に稼げる」仕組みではありません。
すでに価値を提供できているトレーナーが、
その価値を正当に広げられる環境をつくること。
それが、バディトレの目的です。
■ 会社概要(お問い合わせは公式サイトから)
社名：株式会社バディトレ
代表：星野 雄三
事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発
所在地：東京都品川区戸越
公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)