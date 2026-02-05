【大人気】Makuakeにて好評販売中！一週間で支援総額800万円を突破【3万円台から買える】完全没入型1000インチ持ち運べるプライベートシアター「A18ヘッドマウントディスプレイ」

合同会社0＆1

【プロジェクト公開日時】2026年1月30日（金）11時

【事前告知ページ】https://www.makuake.com/project/a18vm/(https://www.makuake.com/project/a18vm/)

詳細を見る :https://www.makuake.com/project/a18vm/早期割引三万円台（税込）で販売！

「A18」とはシアター相当の最大1,000インチのスクリーンサイズと4K/1,224PPI高解像度を誇る、大画面と鮮明さが両立したゴーグル型ヘッドマウントディスプレイです。

1.3840×1080の高解像度4Kパネル

3840×1080の高解像度4Kパネルを採用。 実物に限りなく近い色彩を、驚くほどの高精度で再現しました。ぼやけた画質には、もう戻れない。 映画の暗いシーンのディテールも、ゲームの鮮やかなエフェクトも。 かつてない明るさと鮮明さが、あなたの目の前に広がります。

2.残像感ゼロ、滑らかな60Hz

アクション映画の激しいカーチェイスも、サッカーのシュートが決まる瞬間も。 「あれ、今どうなった？」なんて、もう言わせません。 一般的なモニターで感じるブレを極限まで排除。 驚くほどヌルヌル動く映像は、見ていることを忘れるほどの没入感です。

3.驚異の1,224PPI

綺麗だと思っているスマートフォンの画面でも、約400～500PPI程度。 本製品はその約3倍にあたる、驚異の1,224PPIを叩き出しました。 この圧倒的な密度が何を変えるのか？ たとえば、映画の字幕のエッジや、ゲームのUIの小さな文字。 それらが驚くほどクッキリと、滲みなく浮かび上がります。 「一度見たら、戻れない」

4.面倒な設定は一切不要。ケーブル1本だけ

複数のデバイス対応。複雑なアプリのインストールや、Wi-Fi設定はいりません。 スマホも、ゲーム機も、PCも。 「挿すだけ」で、そこはもうあなただけの映画館。 機械が苦手な方でも、届いたその日からすぐに楽しめます。

5.ポケットから、1000インチを取り出す

4K高画質の圧倒的な没入感で、映画もゲームも別次元の体験へ。もう場所は選びません。あなただけの「持ち歩ける特等席」で、感動のすべてを独り占めしよう。

6.あなたの手のひらに、映画館を超える衝撃を。

移動中も、休憩時間も。ポケットから取り出せば、そこがあなただけの特等席になります。 息をのむような4K没入体験を、いつでも、どこでも。

6.数人同時に視聴可能

一人で楽しむだけでなく、HDMI分配器を活用すれば、家族や友人と同時に大迫力の映像を楽しめます。映画鑑賞から対戦ゲームまで、1000インチの感動を共有できる新しいエンターテインメントの形です。

