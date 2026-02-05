THUNDER、「PowerOS研修」の販売代理店募集を開始

株式会社THUNDER

株式会社THUNDER（本社：東京都港区、代表取締役：勅使川原晃司、以下 THUNDER）は、企業向け人材育成プログラム「PowerOS研修」の全国展開に向け、販売代理店の募集を開始いたします。

人材紹介会社・採用支援会社・研修会社・コンサルティング会社など、企業の人事・経営課題に向き合うパートナー企業との連携を通じ、PowerOS研修を日本全国の企業に届けてまいります。

販売代理店募集の背景

日本企業の生産性は、OECD加盟国の中で長年にわたり低位に留まっています。その根本原因は、個別スキル（＝アプリ）の不足ではなく、それを使いこなすための基盤的能力（＝OS）の欠如にあるとTHUNDERは考えています。

課題を構造化する力、関係者を巻き込む力、物事を最後までやり切る力。こうした「ビジネスOS」は、一部のコンサルティングファームでは若手のうちから体系的に鍛えられています。しかし大多数の日本企業には、この力を育てる仕組みがありません。この格差こそが、個人の成果にも、企業の生産性にも、そのまま表れています。

THUNDERが開発した「PowerOS研修」は、このビジネスOSを29のタスクに分解し、体系的に鍛えるプログラムです。ソリューションが完成したいま、次のフェーズは日本中の企業にPowerOSを届けること。そのためには、企業の人事課題を深く理解し、現場に入り込んでいるパートナーの力が不可欠です。

志を共にし、日本の生産性を根本から変えていく。そうした販売代理店の募集を開始いたします。

「PowerOS研修」とは

PowerOS研修は、業界・職種を問わず、すべてのビジネスパーソンに必要な「仕事を前に進める力」を体系的に鍛えるプログラムです。

世界経済フォーラム（WEF）が「Power Skills」として注目し、経済産業省も「社会人基礎力」として提唱してきた、専門スキルを発揮させるための土台となる基盤的能力。THUNDERはこれを「考える力」「実行する力」「人を動かす力」の3領域・29タスクに分解し、測定・育成可能な形に体系化しました。

■ PowerOS 3つの領域

知識を教えるのではなく、「現場で実際に仕事を前に進められる人材」を育てる。それがPowerOS研修の設計思想です。

PowerOS研修の特徴

１. 外資コンサル出身の実務家トレーナーによる集合研修

コンサルティングファームで体系的に鍛えられた「ビジネスOS」を体現するトレーナーが、講義とロールプレイを組み合わせた集合研修を実施。座学で終わらせず、実際のビジネス場面を想定した演習を通じて、「知っている」を「できる」に変えていきます。

２. 29タスク診断による現状の可視化

独自の評価シートにより、受講者のビジネスOSを29タスク単位で診断。「何ができていて、何が足りないか」を定量的に可視化することで、育成の方向性を明確にします。人事部門にとっても、社員の地力を客観的に把握できる仕組みです。

３. 1on1セッションと目標設定による個別伴走

研修後、トレーナーとの1on1セッションを通じて個別の目標設定と行動計画を策定。「研修を受けて終わり」ではなく、現場での実践と定着までを支援する設計です。

販売代理店募集の概要

■ 募集対象

・人材紹介会社・採用支援会社

・研修会社（講師派遣型・コンテンツ提供型）

・コンサルティング会社（人事・組織・経営コンサル）

・営業代行会社（HR領域のtoB営業に強みを持つ企業）

上記に限らず、企業の人事部門や経営層との接点を持ち、人材育成・組織開発の課題に向き合っている企業であれば、業種・業態を問わず歓迎いたします。

■ 提携内容

・紹介料・マージン等の条件は、パートナー企業の事業モデルに応じて個別にご相談

・営業資料・提案ツールの提供、同行営業、導入サポート等の支援体制を整備

・初期費用・加盟金は不要

■ THUNDERが求めるパートナー像

私たちが探しているのは、単に「商材を売ってくれる会社」ではありません。「日本企業の人材の地力を底上げする」という志を共有し、クライアント企業の本質的な課題解決に一緒に向き合えるパートナーです。PowerOS研修は、既存の研修商材との併売も可能であり、貴社の人材育成ソリューションを拡充する新たな選択肢としてご活用いただけます。

THUNDER 代表取締役 勅使川原晃司 コメント

「AIの進化によって、正解にたどり着くこと自体は誰にでもできる時代になりました。戦略もフレームワークも、調べれば手に入る。だからこそ、差がつくのは『それを実現できるかどうか』です。

課題を整理し、人を巻き込み、最後までやり切る。この『地力』こそが、AI時代において人材の価値を決定づけます。

しかし、この力を体系的に育てる仕組みは、一部のコンサルティングファームを除けば、ほとんどの日本企業に存在しません。PowerOSは、この格差を埋めるために開発しました。

しかしTHUNDERだけで日本全国の企業に届けることはできません。企業の現場を知り、人事や経営者と日々対話しているパートナーの力が必要です。同じ志を持つ方々と手を組み、日本の生産性を根本から変えていきたい。本気でそう思っています。」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173233/table/14_1_d647515145ccbd668144b68f5b57c52c.jpg?v=202602050621 ]

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社THUNDER

販売代理店募集担当

E-mail：corporate@thunder-thunder.com