AI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」、Android版の提供を開始！
IVA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：相原 嘉夫、以下「IVA」）は2025年9月24日に提供開始した、写真を撮るだけで手元のアイテムを即現金化できるAI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」にて、Android版の提供を開始いたします。
◼️背景
「Chalyn」は、2025年9月24日にiOS版の提供を開始して以来、多くのユーザーの皆さまにご利用いただいております。一方で、サービス開始当初より「Android版を利用したい」というご要望も数多く寄せられていました。このたび、そうした声にお応えする形で、Android版を正式にリリースいたしました。
本リリースにより、Androidユーザーの方にも「Chalyn」をご利用いただける環境が整い、より多くの方にサービスをお届けできるようになります。
「Chalyn」はユーザーのみなさまの多様なライフスタイルやニーズに寄り添い、「撮るだけですぐ現金化できる」という日常の新しい選択肢を提供するサービスとして、今後もより快適にご利用いただけるようアップデートを重ねてまいります。
GooglePlayダウンロードはこちら :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iva.chalyn
◼️「Chalyn（チャリン）」が選ばれる理由
・即査定、即時振込
身近なモノからブランド品まで、スマホで撮影するだけで即査定＆即買取。発送後すぐ入金も可能。
・外出いらず！フリマの“めんどう”がすべて不要
フリマのような出品・購入者対応・発送は一切不要。自宅集荷で手間なくスッキリ手放せる。
◼️「Chalyn（チャリン）」について
「Chalyn」は、手元のアイテムの写真を撮るだけでAIが自動査定し、即時現金化を実現する手数料無料の買取アプリです。従来のフリマアプリのような取引手数料がかからないことに加え、出品や梱包、購入者とのやり取りは一切不要。梱包材を持参した宅配業者がご自宅で集荷するため、ユーザーは手間なく不用品を即時売却することができます。
＜特長＞
1.出品・梱包・やり取り不要
・商品を撮影するだけで、AIが自動査定し瞬時に金額を提示。発送後すぐに現金化が可能（※1）
・配送業者が梱包資材を持って自宅まで集荷に来るため、発送のための外出や梱包材は不要（※2）
・挨拶や値段交渉といった、ユーザー間のやり取りは発生しない
2.独自の安心・安全な仕組み
・すべてのユーザーに対してeKYC本人確認を行うことで、悪意あるユーザーによる不正や偽造品の流通を防止
・高額品や真贋鑑定が必要な商品は、商品到着後にChalyn独自の真贋鑑定を行い、金額を最終確定
3.待ち時間のない即時買取
・サービスを運営するIVAが商品を買い取るため、ユーザーは買い手がつくのを待つ必要がなく、すぐに現金化が可能
・商品が売れるまでの保管にかかる手間やコストを削減
4.小売事業者の仕入れ課題も解決
・豊富な種類と膨大な量の商品を安定的に供給し、小売事業者の仕入れをサポート
・高額品は1点ずつ実物を査定し、主要マーケットプレイスやオークションの相場を参照し、適正な価格で買取し提供
◼️サービスの流れ
１. 商品を撮影
２. AIによる自動査定（商品状態などの情報を選択することで、より正確な査定額を表示）
３. 査定額を確認
４. 買取を申し込む
５. 宅配員が商品を自宅まで集荷、発送（※2）
６. 査定額が事前振込申請可能に（※1）
７. 商品到着、検品
８. 最終査定額が決定
９. 最終査定額に同意すると、残りの査定額が振込申請可能に
※1：事前振込には限度額があります
※2：査定金額によって集荷の条件が異なります
◼️Chalyn（チャリン）アプリ・サービス概要
アプリ名称：チャリン｜目の前のモノがすぐお金になる
対応端末：iPhone、Android
対応言語：日本語
価格：ダウンロード無料
開発・運営：IVA株式会社
iOS版アプリ :
https://apps.apple.com/jp/app/id6749562396
Android版アプリ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iva.chalyn
Webサイト :
https://www.chalyn.com
◼️Chalyn（チャリン）公式SNSアカウント
公式Xアカウント：https://x.com/chalyn_official
公式Threadsアカウント：https://threads.com/chalyn_jp
公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/chalyn_jp
公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@chalyn_official
公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@chalyn_official
◼️代表取締役CEO プロフィール
相原 嘉夫（Yoshio Aihara）
1995年生まれ。青山学院大学大学院国際マネジメント研究科を卒業し、MBAを取得。学生時代に自身一社目となるアパレル関連の事業を展開。そこで成長を続けるスニーカー市場と、市場の長年抱える「フェイク問題」というペインに目をつけ、2019年にAIと鑑定士を掛け合わせることで高い精度を実現した真贋鑑定サービス「FAKEBUSTERS」を立ち上げ、IVA株式会社を設立。日本語・中国語のバイリンガル。「Forbes JAPAN 30 Under 30 2023」、「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」選出。
Xアカウント：https://x.com/YoshioAihara
【会社概要】
IVA株式会社
所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 45F
代表取締役：相原 嘉夫
事業内容：AI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」の運営
URL：https://iva-corp.com/