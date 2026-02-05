AI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」、Android版の提供を開始！

IVA株式会社

IVA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：相原 嘉夫、以下「IVA」）は2025年9月24日に提供開始した、写真を撮るだけで手元のアイテムを即現金化できるAI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」にて、Android版の提供を開始いたします。

◼️背景

「Chalyn」は、2025年9月24日にiOS版の提供を開始して以来、多くのユーザーの皆さまにご利用いただいております。一方で、サービス開始当初より「Android版を利用したい」というご要望も数多く寄せられていました。このたび、そうした声にお応えする形で、Android版を正式にリリースいたしました。

本リリースにより、Androidユーザーの方にも「Chalyn」をご利用いただける環境が整い、より多くの方にサービスをお届けできるようになります。

「Chalyn」はユーザーのみなさまの多様なライフスタイルやニーズに寄り添い、「撮るだけですぐ現金化できる」という日常の新しい選択肢を提供するサービスとして、今後もより快適にご利用いただけるようアップデートを重ねてまいります。

GooglePlayダウンロードはこちら :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iva.chalyn

◼️「Chalyn（チャリン）」が選ばれる理由

・即査定、即時振込

身近なモノからブランド品まで、スマホで撮影するだけで即査定＆即買取。発送後すぐ入金も可能。



・外出いらず！フリマの“めんどう”がすべて不要

フリマのような出品・購入者対応・発送は一切不要。自宅集荷で手間なくスッキリ手放せる。

◼️「Chalyn（チャリン）」について

「Chalyn」は、手元のアイテムの写真を撮るだけでAIが自動査定し、即時現金化を実現する手数料無料の買取アプリです。従来のフリマアプリのような取引手数料がかからないことに加え、出品や梱包、購入者とのやり取りは一切不要。梱包材を持参した宅配業者がご自宅で集荷するため、ユーザーは手間なく不用品を即時売却することができます。

＜特長＞

1.出品・梱包・やり取り不要

・商品を撮影するだけで、AIが自動査定し瞬時に金額を提示。発送後すぐに現金化が可能（※1）

・配送業者が梱包資材を持って自宅まで集荷に来るため、発送のための外出や梱包材は不要（※2）

・挨拶や値段交渉といった、ユーザー間のやり取りは発生しない

2.独自の安心・安全な仕組み

・すべてのユーザーに対してeKYC本人確認を行うことで、悪意あるユーザーによる不正や偽造品の流通を防止

・高額品や真贋鑑定が必要な商品は、商品到着後にChalyn独自の真贋鑑定を行い、金額を最終確定

3.待ち時間のない即時買取

・サービスを運営するIVAが商品を買い取るため、ユーザーは買い手がつくのを待つ必要がなく、すぐに現金化が可能

・商品が売れるまでの保管にかかる手間やコストを削減

4.小売事業者の仕入れ課題も解決

・豊富な種類と膨大な量の商品を安定的に供給し、小売事業者の仕入れをサポート

・高額品は1点ずつ実物を査定し、主要マーケットプレイスやオークションの相場を参照し、適正な価格で買取し提供

◼️サービスの流れ

１. 商品を撮影

２. AIによる自動査定（商品状態などの情報を選択することで、より正確な査定額を表示）

３. 査定額を確認

４. 買取を申し込む

５. 宅配員が商品を自宅まで集荷、発送（※2）

６. 査定額が事前振込申請可能に（※1）

７. 商品到着、検品

８. 最終査定額が決定

９. 最終査定額に同意すると、残りの査定額が振込申請可能に

※1：事前振込には限度額があります

※2：査定金額によって集荷の条件が異なります

◼️Chalyn（チャリン）アプリ・サービス概要

アプリ名称：チャリン｜目の前のモノがすぐお金になる

対応端末：iPhone、Android

対応言語：日本語

価格：ダウンロード無料

開発・運営：IVA株式会社

iOS版アプリ :https://apps.apple.com/jp/app/id6749562396Android版アプリ :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iva.chalynWebサイト :https://www.chalyn.com

◼️Chalyn（チャリン）公式SNSアカウント

公式Xアカウント：https://x.com/chalyn_official

公式Threadsアカウント：https://threads.com/chalyn_jp

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/chalyn_jp

公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@chalyn_official

公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@chalyn_official

◼️代表取締役CEO プロフィール

相原 嘉夫（Yoshio Aihara）

1995年生まれ。青山学院大学大学院国際マネジメント研究科を卒業し、MBAを取得。学生時代に自身一社目となるアパレル関連の事業を展開。そこで成長を続けるスニーカー市場と、市場の長年抱える「フェイク問題」というペインに目をつけ、2019年にAIと鑑定士を掛け合わせることで高い精度を実現した真贋鑑定サービス「FAKEBUSTERS」を立ち上げ、IVA株式会社を設立。日本語・中国語のバイリンガル。「Forbes JAPAN 30 Under 30 2023」、「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」選出。

Xアカウント：https://x.com/YoshioAihara

【会社概要】

IVA株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 45F

代表取締役：相原 嘉夫

事業内容：AI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」の運営

URL：https://iva-corp.com/