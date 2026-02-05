「コモンズ」と「ケア」をキーワードに、デヴィット・グレーバーが遺した指針の意味を解き明かす新刊『「生産と消費」から「ケアと自由」への転換』、2026年2月6日発売！
BMFT出版部(本社：東京都渋谷区)では、書籍『「生産と消費」から「ケアと自由」への転換 ―デヴィット・グレーバーが遺した指針 気候危機から脱するために』(山本 眞人・著)を2026年2月6日より全国の書店にて発売いたします。
表紙『「生産と消費」から「ケアと自由」への転換』
2026年2月6日より順次発売 税込2,860円(本体2,600円)／四六判／424ページ／ISBN 978‐4991293481／発行：BMFT出版部
■本書の内容
気候異変、生態系破壊、不平等拡大、米・中・ロの帝国化などの複合危機に対処するために、「コモンズ」と「ケア」をキーワードに「南」の視点と「北」の視点を架橋。
気候危機の被害大の「南」で、乱暴な開発に抗する民衆から、生態的場所に根ざすコミュニティベースの社会変革ヴィジョンが提起されている。これと、「北」の人々の運動 --- 気候正義、マイノリティ排除への抗議 --- を橋わたしすることが重要だ。
そのために本書では、(a)「ケア・コモンズ」の視点から「南」と「北」の女性の架橋を探るフェミニストたちの探究、(b)サパティスタ蜂起に触発され「コモンズ」の視点から民衆史を語り直した歴史家P.ラインバウの仕事を読み込んだ。そして(a)(b)をD.グレーバーの視点から捉え直し、“「生産と消費」から「ケアと自由」への転換”という彼が遺した指針の意味を解読。
■推薦 帯の言葉
帯文『「生産と消費」から「ケアと自由」への転換』
出口のない資本蓄積と軍事の向こう岸に
コモンズとケアの可能性を具体的に提示した本書は、新しい関わりに踏み出す勇気を与えてくれる。
田中 優子(法政大学名誉教授・元総長)
はじめに怒りが、そして希望がわいてきました。
連帯し、これからの暮らしと世界をつくる灯の書。
江森 真矢子(一般社団法人まなびと 代表理事)
■目次
序章 気候危機と不平等の拡大
第1章 資本主義的家父長制に抗するエコ・フェミニズム
─ M・ミース&V・シヴァ
1 資本主義的家父長制の形成と「主婦化」
2 女性・自然・植民地の収奪と「サブシステンスの視点」
第2章 「新たなエンクロージャー」と「再生産コモンズ」
─ S・フェデリーチ
1 エンクロージャー・女性への暴力・生産労働と再生産労働の分離
2 アフリカにおける構造調整プログラム、魔女狩り、資本主義の精神
3 アフリカ、ラテン・アメリカにおける「新たなコモンズの構築」
4 「北」のフェミニストにとっての「再生産領域のコモンズ」
第3章 ヘラクレス vs 多頭のヒドラ
─ P・ラインバウ& M・レディカー
1 マグナ・カルタをめぐるイギリス王権と諸勢力の抗争
2 本源的蓄積と「多頭のヒドラ」の生成
3 小文字のcのコミュニズム
4 インドにおける森林政策とコモンズ
第4章 「生産と消費」から「ケアと自由」へのパラダイム・シフト
─ D・グレーバー
1 「多頭のヒドラ」とサパティスタ
2 歴史家ラインバウのコモンズ観
3 「生産と消費」から「ケアと自由」へのパラダイム・シフトとは
4 「ケアの倫理」からの政治経済システムの再考
5 18世紀の「ラディカル・デモクラシー」と
サパティスタに触発された「新たなインターナショナリズム」
6 発展段階論的な歴史観からの脱却
7 パレスチナのコモンズ
8 ポスト資本主義への途の開拓
終章 気候危機と「水のコモンズ」
付論 “99％雑衆連合”のためのポスト資本主義への見取り図
＜著者略歴＞
山本 眞人(Yamamoto Mahito)
需要研究所代表取締役
1947年長野県生まれ
＜主な著作物＞
2022年 『コモンズ思考をマッピングする～ポスト資本主義的ガバナンスへ』(BMFT出版部)
2019年 『西表島・紅露工房シンフォニー 自然共生型暮らし・文化再生の先行モデル』石垣昭子氏との共著(地湧社)
2011年 『宇宙卵を抱く 21世紀思考の可能性』(BMFT出版部)
1999年 『インターネット共創社会│野のネットワークに向けて』(光芒社)
1996年 ウェブサイト『宮沢賢治の宇宙』編集長
1992年 『石垣市の産業・流通・交流発展のために』(石垣市)フィールドワーク・報告書作成
1987年 「若者の考え方と行動」『1990年代 日本の課題』(総合研究開発機構)章担当
1982年 『都市型中小企業の新展開』(日本経済新聞社)清成忠男氏他との共著
＜書籍概要＞
タイトル： 「生産と消費」から「ケアと自由」への転換
―デヴィット・グレーバーが遺した指針 気候危機から脱するために
著者 ： 山本 眞人(Yamamoto Mahito)
価格 ： 税込2,860円(本体2,600円)
発売日 ： 2026年2月6日(金)
ページ数： 424ページ
仕様 ： 単行本(ソフトカバー)
ISBN ： 978-4991293481
発行元 ： BMFT出版部
URL ： http://bmft.co.jp/books/#books_care
https://www.amazon.co.jp/dp/4991293480/