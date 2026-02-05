BMFT出版部(本社：東京都渋谷区)では、書籍『「生産と消費」から「ケアと自由」への転換 ―デヴィット・グレーバーが遺した指針 気候危機から脱するために』(山本 眞人・著)を2026年2月6日より全国の書店にて発売いたします。





表紙『「生産と消費」から「ケアと自由」への転換』









2026年2月6日より順次発売 税込2,860円(本体2,600円)／四六判／424ページ／ISBN 978‐4991293481／発行：BMFT出版部









■本書の内容

気候異変、生態系破壊、不平等拡大、米・中・ロの帝国化などの複合危機に対処するために、「コモンズ」と「ケア」をキーワードに「南」の視点と「北」の視点を架橋。





気候危機の被害大の「南」で、乱暴な開発に抗する民衆から、生態的場所に根ざすコミュニティベースの社会変革ヴィジョンが提起されている。これと、「北」の人々の運動 --- 気候正義、マイノリティ排除への抗議 --- を橋わたしすることが重要だ。





そのために本書では、(a)「ケア・コモンズ」の視点から「南」と「北」の女性の架橋を探るフェミニストたちの探究、(b)サパティスタ蜂起に触発され「コモンズ」の視点から民衆史を語り直した歴史家P.ラインバウの仕事を読み込んだ。そして(a)(b)をD.グレーバーの視点から捉え直し、“「生産と消費」から「ケアと自由」への転換”という彼が遺した指針の意味を解読。









■推薦 帯の言葉





帯文『「生産と消費」から「ケアと自由」への転換』





出口のない資本蓄積と軍事の向こう岸に

コモンズとケアの可能性を具体的に提示した本書は、新しい関わりに踏み出す勇気を与えてくれる。





田中 優子(法政大学名誉教授・元総長)









はじめに怒りが、そして希望がわいてきました。

連帯し、これからの暮らしと世界をつくる灯の書。





江森 真矢子(一般社団法人まなびと 代表理事)









■目次

序章 気候危機と不平等の拡大





第1章 資本主義的家父長制に抗するエコ・フェミニズム

─ M・ミース&V・シヴァ

1 資本主義的家父長制の形成と「主婦化」

2 女性・自然・植民地の収奪と「サブシステンスの視点」





第2章 「新たなエンクロージャー」と「再生産コモンズ」

─ S・フェデリーチ

1 エンクロージャー・女性への暴力・生産労働と再生産労働の分離

2 アフリカにおける構造調整プログラム、魔女狩り、資本主義の精神

3 アフリカ、ラテン・アメリカにおける「新たなコモンズの構築」

4 「北」のフェミニストにとっての「再生産領域のコモンズ」





第3章 ヘラクレス vs 多頭のヒドラ

─ P・ラインバウ& M・レディカー

1 マグナ・カルタをめぐるイギリス王権と諸勢力の抗争

2 本源的蓄積と「多頭のヒドラ」の生成

3 小文字のcのコミュニズム

4 インドにおける森林政策とコモンズ





第4章 「生産と消費」から「ケアと自由」へのパラダイム・シフト

─ D・グレーバー

1 「多頭のヒドラ」とサパティスタ

2 歴史家ラインバウのコモンズ観

3 「生産と消費」から「ケアと自由」へのパラダイム・シフトとは

4 「ケアの倫理」からの政治経済システムの再考

5 18世紀の「ラディカル・デモクラシー」と

サパティスタに触発された「新たなインターナショナリズム」

6 発展段階論的な歴史観からの脱却

7 パレスチナのコモンズ

8 ポスト資本主義への途の開拓





終章 気候危機と「水のコモンズ」





付論 “99％雑衆連合”のためのポスト資本主義への見取り図









＜著者略歴＞

山本 眞人(Yamamoto Mahito)

需要研究所代表取締役

1947年長野県生まれ





＜主な著作物＞

2022年 『コモンズ思考をマッピングする～ポスト資本主義的ガバナンスへ』(BMFT出版部)

2019年 『西表島・紅露工房シンフォニー 自然共生型暮らし・文化再生の先行モデル』石垣昭子氏との共著(地湧社)

2011年 『宇宙卵を抱く 21世紀思考の可能性』(BMFT出版部)

1999年 『インターネット共創社会│野のネットワークに向けて』(光芒社)

1996年 ウェブサイト『宮沢賢治の宇宙』編集長

1992年 『石垣市の産業・流通・交流発展のために』(石垣市)フィールドワーク・報告書作成

1987年 「若者の考え方と行動」『1990年代 日本の課題』(総合研究開発機構)章担当

1982年 『都市型中小企業の新展開』(日本経済新聞社)清成忠男氏他との共著









＜書籍概要＞

タイトル： 「生産と消費」から「ケアと自由」への転換

―デヴィット・グレーバーが遺した指針 気候危機から脱するために

著者 ： 山本 眞人(Yamamoto Mahito)

価格 ： 税込2,860円(本体2,600円)

発売日 ： 2026年2月6日(金)

ページ数： 424ページ

仕様 ： 単行本(ソフトカバー)

ISBN ： 978-4991293481

発行元 ： BMFT出版部

URL ： http://bmft.co.jp/books/#books_care

https://www.amazon.co.jp/dp/4991293480/