全日本プロレス所属、斉藤ジュン(兄)と斉藤レイ(弟)から成る双子のプロレスユニット斉藤ブラザーズが、アーティストデビュー1年を記念して初のオンラインイベントを開催します。3月4日(水)は斉藤ジュン、斉藤レイとビデオ通話ができるトークイベント「Talkport（トークポート）」、3月5日(木)はサインを書いている様子をリアルタイムで視聴できる「インターネットサイン会」を開催します。さらにインターネットサイン会では、サイン入れの模様を生配信するほか、対象商品購入者への特典として“オリジナル動画”のプレゼント企画もあります。各イベント2月6日(金)18:00から対象商品を販売開始します。普段イベントにお越しいただけない方、遠方にお住まいの皆様も、ご自宅から参加できるイベントです。《斉藤ジュン コメント》さぁ双子の日にSUPER BIGなお知らせだ！3/4、3/5に「どっち？」発売から約1年を記念したオンラインイベントを開催するぞ。昨年は東京や地元宮城でたくさんのファンの皆にあえて嬉しかった。そして今回のイベントでも皆に会えるのを楽しみにしているのだ。これからも「どっち？」「アラスカの空」をいっぱい歌っていくからね。2026年もDOOMして突き進もう！《斉藤レイ コメント》双子の日にBIG NEWSだぜ！！3/4、3/5に俺達斉藤ブラザーズのオンラインイベントの開催が決定だ。俺たちとビデオ通話ができたり、サイン入りチェキの特典もあるからぜひ参加してほしいぜ。去年のイベントはすごく楽しかったからな、今回も皆んなに会えるのをとても楽しみにしてるぜ！そして「どっち？」「アラスカの空」をこれからも大切に歌っていくからみんなよろしくな！【イベント概要】▼Talkport（トークポート）2026年3月4日(水)第①部 19:00～19:20(1枠30秒) ※斉藤ジュン選手or斉藤レイ選手と個別でトークが可能です。第②部 19:30～20:00(1枠30秒) ※斉藤ジュン選手＆斉藤レイ選手のタッグとトークが可能です。第③部 20:10～21:10(1枠1分) ※斉藤ジュン選手＆斉藤レイ選手のタッグとトークが可能です。販売ページhttps://talkport.com/a/2447/3065▼インターネットサイン会2026年3月5日(木)19:00～ 配信URL(リミスタ YouTubeチャンネル)https://www.youtube.com/@limitedstand2710販売ページ：https://limista.com/projects/7109▼イベント詳細https://www.teichiku.co.jp/artist/the-saito-brothers/【斉藤ブラザーズ プロフィール】斉藤ブラザーズは、日本のプロレス団体 全日本プロレスに所属している、斉藤ジュン(兄)と斉藤レイ(弟)から成るプロレスユニット。母は日本人、父はアメリカ人の双子のプロレスラーであり、学生時代をアメリカで過ごし、その後、大相撲 出羽海部屋に入門。2009年秋に土俵デビューを果たしている。2020年にプロレスに転向し、2023年プロレス大賞新人賞を獲得し、2024年3月には、第99代世界タッグ王者となる。さらに12月に東京スポーツ新聞社制定2024プロレス大賞 最優秀タッグ賞を受賞した。決めゼリフの「DOOM！」（ドゥーム）は斉藤ブラザーズを象徴するものとなっている。精悍且つ甘いマスクのビジュアルと、プロレス界での大活躍が話題を呼び、2023年9月には、2人の出身地である 宮城県角田市 のPR大使を任命される。また、同年7月には、ミヤギテレビ「OH!バンデス」内コーナー「TAXIめしリターンズ」の水曜日レギュラー担当となる。逞しく力強いプロレスラーとしての一面と、リング外でのチャーミングな一面のギャップに老若男女ハマる人が続出している中、更には全国ネットの番組に多数出演する等、リング外でも活躍の場を増やしている。▼斉藤ブラザーズ公式サイト全日本プロレスオフィシャルサイトhttps://www.all-japan.co.jp/レーベルサイトhttps://www.teichiku.co.jp/artist/the-saito-brothers/▼SNS InfoTikTokhttps://www.tiktok.com/@thesaitobrothersX斉藤ジュン：https://x.com/Fujinoumijun斉藤レイ：https://x.com/FujinohanaReiInstagram斉藤ジュン：https://www.instagram.com/fujinoumi_jun/斉藤レイ：https://www.instagram.com/fujinohana_rei/