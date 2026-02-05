一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟（ATP）は、学生向けオンライン合同説明会 「TV CREATORS FES 2027」 をマイナビと共催で実施いたします。テレビ・配信・動画広告など多様なコンテンツ制作に携わる製作会社31社が一堂に会し、業界・企業の仕事の魅力や採用情報をライブ配信で詳しく紹介します。現在、映像制作に興味のある学生の皆さまのエントリーを受付中です。

ATPがお届けする学生向けオンライン企業説明会、第2弾！

https://job.mynavi.jp/conts/s/tvs/27/tvcreatorsfes202702/

テレビ・配信・動画広告などのコンテンツを手がける約120社の制作会社が加盟する団体、ATPがお届けするイベントの第2弾！本イベントでは、ATPに加盟する制作会社各社が1社約30分で自社の制作番組や働き方、採用情報などをご紹介します。普段はなかなか直接話せない制作現場の“リアル”を知る絶好の機会です。企業一覧やタイムテーブルは下記の特設ページからご確認いただけます。またオンライン開催のため、全国どこからでも参加でき、カメラOFF・途中入退室も可能です。「映像制作に興味はあるが、まだ進路を決めきれていない学生」でも参加しやすい設計となっています。

参加企業

本イベントには、ATP正会員社より東京・大阪で活躍する制作会社あわせて31社が参加予定です。同じ「映像制作会社」でも、得意ジャンルや制作スタイル、現場の雰囲気、若手の関わり方はさまざま。複数社の話を聞き比べることで、自分に合った制作会社を見つけることができるのが、本イベントの大きな特徴のひとつです。

開催概要

「TV CREATORS FES 2027」対象：テレビや映像業界に興味がある大学生・大学院生・専門学校生日時：2026年2月19日（木）10:00-16:00形式：オンライン配信（PC／スマホから参加可能）参加費：無料内容： ATP加盟の制作会社による企業説明（1社約30分） 業界の仕事・働き方・採用情報紹介 登壇者へのチャット質問コーナー特徴： 多彩なジャンルの制作会社が参加 東京・大阪2拠点から配信 途中参加・途中退出OK カメラOFFでの参加も可能参加方法：マイナビ特設ページよりエントリー受付中

