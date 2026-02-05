「ラ・ジェント・ステイ函館駅前」最上階客室の一部客室をリニューアルオープン

ABアコモ株式会社

ラ・ジェント・ステイ函館駅前（所在地：函館市若松町12番8号／支配人：佐藤賢一）は、2026年２月に最上階客室の一部を改修しリニューアルオープン致しました。今回はリニューアル第二弾として、新たにふたつの客室タイプをお届けいたします。新しい上質な寛ぎ空間で、本ホテルのコンセプトである「快適な滞在」を更に追求して参ります。

『宙船（そらふね）』

港に停泊する船が持つ漂うイメージや、函館の街を包み込む幻想的な霧、時間とともに表情を変える海の景色を「浮遊感」として捉え、日常を忘れるような隠れ家的な客室を提案いたします。最上階の窓から函館湾の海と函館本線終着駅となる函館駅を望めます。

■客室イメージ：トレイン＆オーシャンビュールーム《宙船》（定員３名）

『銀花（ぎんか）』

浮遊感をテーマにリニューアルした客室幻想的でやさしい光に満ちた空間隠れ家のような空間へ、日常から切り離される導入最上階の窓から見える函館湾と函館駅

函館港に舞い降りる雪が光に照らされ、まるで銀の花が夜空に舞うイメージ、「銀花」は、函館の儚くも美しい瞬間を切り取った客室です。

季語「銀花」の名にふさわしい幻想的な光と霧のゆらめきを、壁面に「ゆらぎのパネル」で表現、相対する壁面には銀花をアーティスティックに表現した和紙アートを用いて和の情緒を感じる、贅沢な雰囲気を演出いたします。

さらに、プロジェクターと大型スクリーン、サラウンドシステムが備わったシアタールームとして、映画館のような臨場感を味わえます。

■客室イメージ：プレミアファミリー・シアタールーム《銀花》（定員４名）

大型スクリーンとサラウンドシステムを備えたシアタールーム仕様プロジェクター・大型スクリーン・BOSSスピーカーのサラウンドシステム壁面に「ゆらぎのパネル」

工事概要

・工事完了日：2026年1月29日（木）

・宿泊提供開始：2026年2月1日（日）

・改修客室：トレイン＆オーシャンビュールーム《宙船》６室

プレミアファミリー・シアタールーム《銀花》１室

第一弾リニューアル客室のご案内（2025年4月完成）

昨年は、「海」と「船」をイメージテーマとした明るくカジュアルな雰囲気で４名様定員の「ファミリーオーシャンビュールーム」と、50平方メートル の広々としたスペースでご家族やお仲間と楽しく集うことができる空間を備え、最大６名様まで利用可能な「プレミアムファミリールーム」の２種類のファミリータイプ客室がオープンいたしました。

50平方メートル の広々ルーム

プレミアムファミリールーム（６名定員）

50平方メートル の広々としたスペース、ご家族やお仲間と楽しく集える空間を備えました。

かわいいお友達がいる秘密基地は、お子様に大人気

ファミリーオーシャンビュールーム（定員４名）２段ベッド付客室

海と船をイメージテーマとし、カジュアルで明るい雰囲気を演出しました。

ロイヤルスイートのご案内

ロイヤルスイートルームメインのツインベッドルーム＋和室の二間で最大６名様までご利用いただけます。

室内には専用キッチンや電化製品も完備、

長期滞在や記念日等のパーティ旅行にも最適！

最上階からの眺めは抜群、展望バスルームからは函館港を見渡せます！

ぐうたび「宿泊レポ」

【ラ・ジェント・ステイ函館駅前について】

2019年12月1日開業。函館の新たなランドマークとして誕生した商業施設「ハコビバ」に隣接し、JR函館駅、函館空港やフェリーターミナルへのシャトルバス乗車場所まで徒歩約1分と、利便性の高いロケーションを誇ります。函館朝市へも徒歩圏内で、観光・ビジネスの拠点として最適な立地です。

館内は、函館文化の象徴である「和・洋・クラシック・モダン」をテーマにデザインされ、ノスタルジックな雰囲気を演出。全261室の客室に加え、天然温泉を楽しめる大浴場「ぽんの湯」、オーセンティックバー「ソブリン」、コンビニエンスストア「ローソン」を備えています。

レストラン「プレガロ」では、季節ごとの北海道食材を活かした料理を提供。朝食では、北海道で唯一となるジビエ料理を取り入れた朝食メニューを楽しめるのも大きな特長です。ここでしか味わえない、北海道ならではの食体験をご提供します。

鹿肉スープカレー＆焼き立て鹿肉バーガーレストラン「プレガロ」オーセンティックバー「ソブリン」天然温泉大浴場「ぽんの湯」

所在地：北海道函館市若松町12番8号

客室数：261室

TEL：0138-84-8861

公式HP >> https://lagent.jp/hakodate-ekimae

公式Instagram>> https://www.instagram.com/(https://www.instagram.com/lagent_stay_hakodate_ekimae)lagent_stay_hakodate_ekimae(https://www.instagram.com/lagent_stay_hakodate_ekimae)

- ラ・ジェント・ホテルズとは

ラ・ジェント・ホテルズは、ＡＢアコモ株式会社が運営するホテルチェーンブランドです。

コンセプトは「 快適な毎日を、創りつづける」。ご宿泊されるお客様が日常から離れ、非日常を体験する拠点として、再び訪れたくなるような居心地の良いホテルを目指しています。

公式HP >> https://lagent.jp/

- ABアコモ株式会社 会社概要

ABアコモ株式会社は、国内に26施設（ホテル23棟・ホステル3棟）を展開するホテル運営会社です。主なホテルブランドとして、「ラ・ジェント・ホテルズ」「ホテル・トリフィート」「グリッズプレミアムホテル」といった都市型ホテルに加え、温泉リゾート「裏草津 蕩」「ホテル プレミアムレイク トーヤ」の運営を行っています。（2026年2月現在）

会社名：ABアコモ株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町3丁目10-2 共立ビル 6階

代表者：阿部 裕二

公式HP >> https://ab-accommo.com/