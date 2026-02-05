「SMBエクセレント企業賞」「SMBエキスパート企業賞」「SMBグロース企業賞」図形商標登録のお知らせ
市場調査・分析、企業動向分析を行う一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下「企業価値調査機構」、以下、当社）当社が運営する「SMBエクセレント企業賞」「SMBエキスパート企業賞」「SMBグロース企業賞」につきまして、特許庁にて図形商標登録を完了したことをお知らせいたします。
本登録により、各賞の名称およびブランドの保護を強化し、参画企業・受賞企業の皆さまにとって安心できる情報発信基盤の整備を一層推進してまいります。
商標登録の概要
商標登録番号：第6998438号
登録日：令和7年（2025年）12月18日
対象：「SMBエクセレント企業賞」「SMBエキスパート企業賞」「SMBグロース企業賞」（各賞名称に関する商標）
・SMBエクセレント企業賞
https://smbexcellentcompany.com/
・SMBエキスパート企業賞
https://smbexpertcompany.com/
・SMBグロース企業賞
https://smbgrowthcompany.com/
※サイト内には下記注記を追記しております。
※当企業賞は特許庁 商標登録番号：第6998438号/登録日：令和7(2025)年12月18日 図形商標登録を受けております。
背景と目的
近年、企業表彰・認証領域においては、名称や表現が類似した取り組みが増加し、参画企業・応募企業の皆さまが「公式情報の所在」や「運営主体」を判別しづらいケースも生じています。
当社は、受賞企業の価値を適切に社会へ届けること、ならびに参画企業の皆さまが安心して活用できる運営体制を整えることを重要視し、ブランド保護の一環として商標登録を行いました。
今後の取り組み
当社は今後も、各賞の運営品質向上と情報の信頼性強化に努めるとともに、受賞企業の広報・採用・信用形成に資する発信を推進してまいります。
会社概要
企業名
一般社団法人企業価値調査機構
本店所在地
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号
事業内容
当法人は、企業価値の調査を通じ、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上、男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴ 企業価値の審査・調査
⑵ 企業価値の認定・掲示
⑶ 企業が所有する学術及び科学技術、芸術などの無形資産の調査
⑷ その他当法人の目的を達成するために必要な事業
※定款第3条（目的）
法人番号
7010005036503
お問い合わせ
info@cvr-institute.com