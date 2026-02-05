TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』B2タペストリー、キャラクターラバーマット、アクリルキャラスタンドの受注を開始しました！

写真拡大 (全8枚)

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』の新商品を受注開始いたしました。


▼B2タペストリー


キービジュアルver.


■サイズ：B2サイズ728×515mm


■素材：ポリエステルスエード


■上部のみ紐付き




▼キャラクターラバーマット


キービジュアルver./夕湖＆優空＆悠月＆陽＆明日風


■サイズ：約600×350×2mm


■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー





▼アクリルキャラスタンド


柊夕湖/内田優空/七瀬悠月/青海陽/西野明日風


■サイズ：約94×150mm


■素材：アクリル










(C)裕夢／小学館／チラムネ製作委員会




※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。




■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


■関連リンク


購入ページ　https://www.charaon.jp/SHOP/130422/251944/list.html


きゃらON！　https://www.charaon.jp/


◆Xアカウント


きゃらON！　https://twitter.com/CharaON_tweet


きゃらON！女子部　https://x.com/CharaON_jyoshi


◆Instagram


アズメーカー　https://www.instagram.com/azumaker/