TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』B2タペストリー、キャラクターラバーマット、アクリルキャラスタンドの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』の新商品を受注開始いたしました。
▼B2タペストリー
キービジュアルver.
■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き
▼キャラクターラバーマット
キービジュアルver./夕湖＆優空＆悠月＆陽＆明日風
■サイズ：約600×350×2mm
■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
▼アクリルキャラスタンド
柊夕湖/内田優空/七瀬悠月/青海陽/西野明日風
■サイズ：約94×150mm
■素材：アクリル
(C)裕夢／小学館／チラムネ製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
