Gachaco新規契約キャンペーン及び小型バッテリー交換機の一般利用開始のお知らせ

株式会社Gachaco

株式会社Gachaco（以下当社）は、バッテリー交換式電動バイクのさらなる普及のため、電動バイクの導入・乗り換えをご検討中の方に向けて、期間限定のお得なキャンペーンを実施します。対象条件を満たした方には、Amazonギフトカード進呈をはじめとするお得な特典をご用意しておりますので、この機会にぜひGachacoサービスのご利用をご検討ください。

キャンペーン概要

キャンペーン特典（併用可能！）

今だけキャンペーン！お申込み方法

- キャンペーン期間申込期間：2026年2月17日（火）- 3月17日（火）利用開始期間：2026年2月17日（火）- 3月27日（金）- 対象者東京・大阪のステーション利用可能エリアで新規ご契約される個人・法人の方※プラン追加・変更は対象外となります。既存会員様（ご紹介特典の対象）- 特典1：Amazonギフトカード進呈（先着100名様）キャンペーン期間中に新規契約し、申込み時のアンケートにご回答いただいた方へAmazonギフトカードを進呈します。EM1 e:／JOG E：10,000円分！CUV e:／BENLY e:／GYRO e:／GYRO CANOPY e:：20,000円分！- 特典2：充電器利用料 半年間無料- 特典3：友達紹介特典

お申し込みはこちらから(https://gachaco.co.jp/subscription)

- 特典1は、申込画面「契約プラン情報」内の「契約プラン」で、「使用電力プラン（キャンペーン適用）」「交換回数プラン（キャンペーン適用）」を選択してください。- 特典2（充電器利用料 半年間無料）は申込画面「契約プラン情報」内の「充電器貸与台数」で充電器を選択いただいた場合、自動で付与されます。- ご紹介者がいる場合、ページ下部「アンケート」の4番目の項目で、ご紹介者様の契約カード番号と氏名（フルネーム）を記入してください。

その他、特典進呈時期や注意事項等の詳細は、当社ホームページお知らせ(https://gachaco.co.jp/news/x7CO1xKu)をご参照ください。

■小型バッテリー交換機の一般利用開放について

当社は、東京都の「e-モビリティ等利活用促進事業」の一環として、小型バッテリー交換機の一般利用を開始しました。本取り組みを通じて、更なる電動バイクの利便性向上と普及加速を目指します。

2026年3月末までは無償で小型バッテリー交換機をご利用可能です。新型の小型バッテリー交換機をこの機会に是非体験してください。

小型バッテリー交換機の一般開放概要

- 対象：交換回数プラン、ソシオレンタルEVバイク専用プランをご契約中の方- 期間：2026年1月30日（金）～2026年3月31日（火）

その他詳細は、当社ホームページお知らせ(https://gachaco.co.jp/news/v)をご参照ください。

（小型バッテリー交換機ご利用方法の動画はこちら）(https://drive.google.com/file/d/1v5fVhvjOE5d9LDfNdURW9auPI0_fP-gb/view)