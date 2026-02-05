開始1年でフォロワー1.8万人を突破した札幌発カルチャーメディア『LAND』、公式ウェブサイトを公開

PATTERN PLANNING株式会社

PATTERN PLANNING株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：赤坂若菜）と株式会社NEW（本社：北海道札幌市、代表取締役：倉内法生）は、札幌カルチャーマガジン「LAND(https://www.instagram.com/land_sapporo/)」の公式ウェブサイトを2026年2月5日（木）に公開いたしました。

Sapporo Culture magazine LANDとは

▶︎ LANDのWEBを見る :https://landsapporo.jp/

札幌でブランディングやデザインを手がけるPATTERN PLANNING株式会社と株式会社NEWが、Instagramを起点に立ち上げた札幌発のカルチャーメディアです。編集部のメンバーが実際に「いい」と思ったことやものを正直に丁寧に伝えていくメディアです。

メディアの特徴

編集部の想いはぜひこちらよりご覧ください :https://landsapporo.jp/article/article-465/

LANDは、次の4つの視点を通して、札幌という街の「今」と「これから」を発信しています。

01 多彩なオリジナル記事

Lifestyle インテリア / 暮らし / 車 / グルメ / 音楽

Art アートイベント / 作品 / 作家

Neighbor 札幌を中心に、この街で生きる人・働く人

Design 思わず目を引くデザイン

人気企画：僕らの便利酒場(https://landsapporo.jp/article_category1/our-handy-drinking-spots/) / SAPPORO古着界隈(https://landsapporo.jp/article_category1/the-vintage-clothing-scene/) / この車と暮らす理由(https://landsapporo.jp/article_category1/living-with-car/) / 札幌カレー探訪(https://landsapporo.jp/article_category1/sapporo-curry/) / Sapporo Discovery room(https://landsapporo.jp/article_category1/sapporodiscoveryroom/)

02 札幌の「新たな一面」にこだわる

トレンドや新しいものを追いかけて特集する！ではなく、むしろ逆。街の本質的な魅力や新しい楽しみ方を探っていきます。

「札幌狸小路商店街」に立ち並ぶ老舗に入るまでのあと一歩を後押ししたい。そんな気持ちから始まった「狸の一歩」(https://landsapporo.jp/article_category1/one-step-in-tanuki/)。

03 札幌の「アート」や「デザインシーン」を応援

札幌にはアート情報が少ない。豊かな「食文化」に彩られたこの街に潜むクリエイティビティをもっと見つけたい。LANDの発信をきっかけに、クリエイティブなムーブメントをもっと札幌に巻き起こしていくことを目指しています。

Meet-Up Spot ～FENCE～(https://landsapporo.jp/article/article-423/)ARTを見に行ってみた ～北海道近代美術館～(https://landsapporo.jp/article/article-316/)

04 働き方にも注目

街の活性化には、この街で生きていく人がもちろん不可欠。どんな働きがあるのか？どんな人と働きたいか？求人誌では見えてこない「働く人」に着目。札幌で働くことに心躍る人を増やしたいと考えています。

編集長コメント

夢中になれる、仕事のはなし ～RAMEN ICHI 大地くん～(https://landsapporo.jp/article/article-388/)夢中になれる、仕事のはなし ～株式会社Gear8 愛梨さん～(https://landsapporo.jp/article/article-431/)

2025年1月、札幌でひとつのメディアが生まれました。名前は「LAND」です。この街で生きるという選択について、これまで何度も考えてきました。「いつかは外へ」「ここでは始まらない」といった価値観が正解のように語られる場面を見ながらも、それでも生きる場所として選び続けてきたのは札幌でした。年を重ねるにつれて、お気に入りの店が増え、仲間が増え、札幌は「住んでいる街」から「一緒に生きていく街」へと変わっていきました。

一方で、この街には技術や才能、情熱を持ち、本気で挑戦を続けている人やお店が確かにいるにもかかわらず、「知られていない」という理由だけで、語られる前に埋もれてしまう現実も目にしてきました。求められていないのではなく、足りなかったのは「知ってもらうきっかけ」だったのではないか。その違和感が、LANDを立ち上げる大きな理由のひとつです。情報が溢れる時代だからこそ、ジャンルを横断しながら街のカルチャーを見つめ直す場所が必要だと感じました。点だったものたちが少しずつつながり、やがて面になることで生まれる温度があると思うのです。LANDは、この街の可能性を、この街に生きる人たち自身が信じられるようになるための、ひとつのきっかけでありたいと考えています。

【お問い合わせ】

LANDに関すること、広告出稿、タイアップのご相談はもちろん、それ以外の企画・クリエイティブ制作、エリアマーケティングリサーチ、コーディネート等、いつでもお気軽にお問合せください。下記のいずれかの方法でお願いいたします。

メール：pattern.planning.co@gmail.com（LAND編集部宛）

お問合せフォーム：LAND 公式ウェブサイト（TOPページ下部）

【運営】

PATTERN PLANNING株式会社

札幌を拠点に、ブランディングディレクションを手がけるクリエイティブカンパニー。言語化や編集力を強みとし、目指すべき現象から逆算したブランディングプランの設計を行っている。人と人とのコミュニケーションがブランディングに不可欠だと考え、アウターだけでなくインナーにも向き合いながら、企業やそこで働く人それぞれの“らしさ”が生きるブランディングを大切にしている。

WEB https://pattern-p.com/

Instagram https://www.instagram.com/pattern_planning/

株式会社NEW

札幌を拠点に、インテリアデザイン、グラフィックデザイン、プロモーションを横断的に手がけるブランディング会社。空間・体験・コミュニケーションを含めた現象の機能美を大切にしながら、見た目だけにとどまらない本質的なデザインを追求している。立ち上げより「LAND」全体のクリエイティブディレクションおよびデザインを担当。

WEB https://new-design.jp/

Instagram https://www.instagram.com/newincdesign/