木下綾菜、平野莉玖出演！探偵興信所を舞台に愛のカタチを問うヒューマンドラマ『これって愛なんですか？』実写ショートドラマ配信！

株式会社Cygames(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一)は、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品『これって愛なんですか？』の実写縦型ショートドラマを、2026年2月5日(木)より公式TikTokショートドラマアカウントで配信します。本作品は鈴音ことら先生による、探偵興信所を舞台に様々な「愛のカタチ」を問うオムニバス・ヒューマンドラママンガです。

また、ショートドラマ配信を記念して、期間限定で『これって愛なんですか？』の原作31話分をマンガ配信サービス「サイコミ」にて無料公開します。

『これって愛なんですか？』ショートドラマ概要

学生時代、父の不倫をきっかけに、人を信じて愛することができなくなっていた主人公・藤見唯。そんな唯に寄り添ってくれた相原明彦と結婚し、ようやく幸せになれると思ったのもつかの間、明彦が見知らぬ女性と並んで歩く姿を目撃してしまう。動揺して声をかけようとする唯を制したのは、かつて父の不倫を調査してくれた探偵・大崎倭だった。大崎に尾行調査を依頼し、不倫の決定的証拠を掴んだ唯は、裏切った明彦へ「徹底的に制裁すること」を決意する--

「サイコミ」で大人気連載中、様々な「愛のカタチ」を問うオムニバス・ヒューマンドラママンガを実写化！

・配信予定：2026年2月5日(木)18:00から順次配信

・配信プラットフォーム：TikTokサイコミ公式ショートドラマアカウント(https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama)

・話数：全8話公開

・原作：『これって愛なんですか？』 鈴音ことら

・出演：木下綾菜(藤見唯 役)、平野莉玖(大崎倭 役)、木村伊吹(相原明彦 役)、松川菜々花(川下 役)

・監督：服部亮次

・制作：CyberBuzz、CINEMA EYES

場面写真

「サイコミ」にて原作『これって愛なんですか？』の無料話拡大キャンペーンを開催

『これって愛なんですか？』のショートドラマ配信を記念して、期間中31話分を無料で公開します。

・無料拡大期間

2026年2月5日(木)18:00 ～ 2026年2月19日(木)17:59

「サイコミ」では、「待てばタダ！」のアイコンが表示されている話については無料でご覧いただけます。ショートドラマで描かれた物語の続きは、ぜひ原作漫画にてお楽しみください。

『これって愛なんですか？』とは

鈴音ことら

あなたのパートナーとの「愛」は本物ですか？

探偵興信所を舞台に、様々な「愛のカタチ」を問うオムニバス・ヒューマンドラマを、『ヒナ』の鈴音ことらが描く。

マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中。

「サイコミ」とは

オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。

サービス概要

タイトル：サイコミ

配信開始日：2016年5月8日

開発・運営：株式会社Cygames

ダウンロードURL：

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版：https://cycomi.com

公式X：https://x.com/cycomi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official

公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama

※推奨環境はこちら（ https://cycomi.com/requirements ）をご参照ください。

