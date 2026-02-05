気分は夢見るバレリーナ。メゾ ピアノからマイメロディとマイスウィートピアノのオリジナルアイテムが登場！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社：東京都港区芝公園、代表取締役社長執行役員：國京 紘宇)が展開するブランド「mezzo piano(メゾ ピアノ)」より、株式会社サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」「マイスウィートピアノ」とのスペシャルコラボアイテムが登場。2026年2月6日(金)より全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン(https://www.narumiya-online.jp/webshop/ )にてお取り扱いいたします。

好きを詰め込んだとびきりロマンティックなアイテム

ｶｰﾃ゛ｨｶ゛ﾝ/\19,580(税込)ﾊ゛ﾚﾘｰﾅ柄ﾜﾝﾋﾟｰｽ/\28,380(税込)

カーディガンはマイメロディとマイスウィートピアノの刺繍ワッペンと、チュールのリボンをほどこした豪華なデザイン。袖口にもリボンが付いているのがポイント。

オリジナルの総柄プリントを使用したワンピースは、胸元のレースアップがポイント。

裾には豪華な刺繍とアップリケがついています。

ぬいぐるみみたいな触り心地のアップリケがポイントのTシャツ

長袖Tｼｬﾂ/\14,080(税込)長袖Tｼｬﾂ/\14,080(税込)

ぬいぐるみの様な触り心地の生地を使用したマイメロディ、マイスウィートピアノのアップリケがとってもかわいい長袖Tシャツ。肩からふんわり広がるチュール＆レースのフリルがポイント。

チュールスカートと合わせたふんわりガーリースタイルがおすすめ。

バレエやダンスなどの習い事にもおすすめワンピ

ﾌﾛﾝﾄZIPﾜﾝﾋﾟｰｽ/\22,880(税込)ﾌﾛﾝﾄZIPﾜﾝﾋﾟｰｽ/\22,880(税込)

フレアシルエットが綺麗な前開きワンピースはバレエやダンスなど髪型を崩したくない習い事のお着替えに便利なアイテム。普段着の羽織りとしても使えます。

衿元や胸元にもこだわり、裾にはマイメロディとマイスウィートピアノのアップリケ刺繍が入っています。

ふたりとお出かけできちゃう！大人も使えるアイテム

ぬいぐるみｼｮﾙﾀ゛ｰﾊ゛ｯｸ゛/\16,280(税込)ﾎﾟｰﾁ型ﾁｬｰﾑ/\8,690(税込)

ぬいぐるみｼｮﾙﾀ゛ｰﾊ゛ｯｸ゛/\16,280(税込)ぬいぐるみｼｮﾙﾀ゛ｰﾊ゛ｯｸ゛/\16,280(税込)

オリジナルデザインとお揃いのバレリーナをイメージをしたチュチュやティアラを身にまとったふたりがとってもかわいいバッグ。

ショルダー紐は大人でも使用できるように長めで、後ろの収納部分はスマホが入る大きさです。

ﾎﾟｰﾁ型ﾁｬｰﾑ/\8,690(税込)ﾎﾟｰﾁ型ﾁｬｰﾑ/\8,690(税込)

ふたりのお顔のポーチチャームは、お手持ちのバッグに付けて一緒におでかけできます。

大人も使えるのでキャンディーなどのお菓子、イヤホン、リップクリームやミニコンパクトなどを収納するのにおすすめです。

お洋服と一緒に揃えたいソックスや、ヘアクリップも見逃せない！

ﾊ゛ﾚﾘｰﾅ風ﾊｲｿｯｸｽ/\2.640(税込) ﾃｨｱﾗ ﾘﾎ゛ﾝﾍｱｸﾘｯﾌﾟ/\4,180(税込)

発売詳細

■店舗販売開始日

2026年2月6日(金)

※新宿伊勢丹店のみ2026年2月7日(土)から発売

詳しくは公式インスタグラムをご確認ください。

https://www.instagram.com/mezzopiano_official/(https://www.instagram.com/mezzopiano_official/)

■オンラインショップ

2026年2月6日(金)

・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/11/

mezzo piano(メゾ ピアノ)

女の子が誰よりも可愛くなれる、ロマンティック＆スウィートなテイストのブランド。

カジュアルウェアからフォーマルドレスまで幅広く展開。

対象：0～９歳

サイズ：50～140cm

Instagram 公式アカウント

https://www.instagram.com/mezzopiano_official/(https://www.instagram.com/mezzopiano_official/)

LINE公式アカウント

https://lin.ee/9RUfWFG

X公式アカウント

https://twitter.com/mimipopoemma?from=PR(https://twitter.com/mimipopoemma?from=PR)

