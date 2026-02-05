【柏木べるくら】ヴィレッジヴァンガードからコラボグッズ発売決定！
スクリーンの外に、 “殺人鬼”が現れた。
ホラー映画の殺人鬼をモチーフに、『柏木べるくら』をダークで歪んだ存在として表現したオリジナル描き下ろしビジュアルで登場。
ひび割れたマスクや肥大化した左手など、狂気と怪物感を感じさせるディテールを、『TERU』ならではの解釈で丁寧に描き上げています。
本企画のために制作された描き下ろしイラストを使用したヴィレッジヴァンガード限定グッズを、期間限定でお届けいたします。
【商品詳細】
■デスクマット 全1種 各\4,000（税込）
【素材】
ポリエステル・天然ゴム
【サイズ】
約H30cm×W60cm
※画像はイメージです
■アクリルスマホスタンド 全1種 各\2,000（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
約H15cm×W7cm
※画像はイメージです
■缶バッジ 全2種 各\600（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
直径 約5.7cm
※画像はイメージです
■ステッカー 全2種 各\600（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
等身：約H7.6cm×W5.3cm
ミニ：約H6.3cm×W5.3cm
※画像はイメージです
■パーカー 全2種 各\11,000（税込）
【素材】
綿100%
【サイズ】
M：身丈67cm×身幅53cm×袖丈62cm×肩幅47cm
L：身丈70cm×身幅56cm×袖丈63cm×肩幅50cm
XL：身丈73cm×身幅59cm×袖丈63cm×肩幅53cm
※画像はイメージです
■Tシャツ 全2種 各\5,000（税込）
【素材】
綿100％
【サイズ】
M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩幅47cm
L：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩幅50cm
XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩幅53cm
※画像はイメージです
■アクリルフィギュア 全2種 各\2,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
等身：約W7.3cm×H12cm
ミニ：約W7.9cm×H9.9cm
（台座サイズ共通：約W3.6cm×H3.6cm）
※画像はイメージです
■アクリルキーホルダー 全2種 各\1,400（税込）
【素材】
アクリル／鉄
【サイズ】
等身：約W4cm×H7cm
ミニ：約W4.9cm×H6.2cm
※画像はイメージです
■マグカップ 全1種 各\2,500（税込）
【素材】
ストーンウエア
【サイズ】
約9.5cm×11.4cm×8cm
※画像はイメージです
【受注期間】
2026年2月5日（木）18：00～2026年2月22日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年4月上旬～2026年4月中旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22170/
【関連リンク】
▼『柏木べるくら』X
https://x.com/ve1cra
▼『TERU』X
https://x.com/teru_by_m
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）