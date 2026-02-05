【GOKUMIN】「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」において「タイムセール賞」を受賞しました。

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU(本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢 康寛)の寝具ブランド「GOKUMIN」が、2026年1月15日に発表された「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」において、「タイムセール賞」を受賞しました。今後もGOKUMINは、商品開発から販売体験まで一貫して品質向上に取り組み、お客様の暮らしに寄り添うブランドを目指してまいります。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」について

※Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、Amazonに出品する数多くの販売事業者の中から、お客様満足度、売上実績、ならびにAmazonが提供する各種サービスの活用度などを総合的に評価し、特に優れた成果を上げた事業者を表彰するアワードです。2025年は最優秀賞をはじめ、全8部門で選出が行われています。このたび当社は、「プライムデー」「プライム感謝祭」「ブラックフライデー」「Amazon スマイルSALE」など、Amazonの主要セールイベントにおいて、品揃えや売上の面で高い実績を残したことが評価され、「タイムセール賞」を受賞いたしました。お客様のニーズに寄り添ったタイムセール施策と店舗運営の取り組みが評価された結果であり、今後もより良い購買体験の提供に努めてまいります。

■特設サイト：https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051)

株式会社KURUKURU 「GOKUMIN」店舗責任者 受賞コメント

このたびは「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」における「タイムセール賞」を受賞できたこと、大変光栄に存じます。日々の運営においては、お客様の声に真摯に向き合い、「本当に必要とされる商品を、最適なタイミングで届ける」ことを何よりも大切にしてまいりました。結果として、セール期間中に多くのお客様から支持をいただき、販売実績につながったことを大変嬉しく思います。GOKUMINはこれからも、お客様視点の企画・価格設計・品揃えの最適化を追求し、快適な毎日をサポートする商品をお届けしていく所存です。 この受賞を励みに、さらに進化したセール体験と価値提供を追求してまいります。改めて、ご購入・応援いただいたすべてのお客様、そして支えてくださった関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

「GOKUMIN」 が自信をもっておすすめする主力商品6選

「プレミアムスプリングマットレス」

高密度ポケットコイルと高反発ウレタンフォームを組み合わせた厚さ約20cmの本格仕様寝具です。体圧を効果的に分散し、自然な寝姿勢をサポートすることで、首・肩・腰への負担を抑えながら快適な睡眠を提供します。通気性に優れた並列配列コイルと高品質ニット生地で蒸れにくく、抗菌・防臭機能も装備。また、長く使える耐久性と安心の品質保証も魅力で、浅い眠りや朝のだるさに悩む方にも適した設計です。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B08F418476?th=1

「プレミアムスプリングマットレス腰サポプラス」

理想の寝姿勢と腰の負担軽減にこだわった厚さ約20cmの高反発スプリングマットレスです。表面には肌触りの良いニット生地を採用し、中材には高密度32D／180Nの高反発ウレタンフォームと独立したポケットコイルを組み合わせることで、体圧を細かく分散しつつしっかり支える設計になっています。腰部強化モデルでは特に腰周りのサポートを強化しました。エッジサポート構造によりマットレス端の沈み込みを抑え、立ち座りや寝返りも快適に。通気性の良いメッシュ側面でムレを軽減し、安定した睡眠環境を提供します。信頼の品質設計のマットレスです。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM4MCKW8?th=1

「プレミアムグランマットレス 三つ折り」

高密度34Dの高反発ウレタンを採用した厚さ約10cmの三つ折りマットレスで、硬さの異なる180N／250Nの2層構造 により体圧をバランスよく支えます。これにより寝返りが打ちやすく、腰への負担を軽減しつつ快適な寝姿勢をサポートします。さらに、パーツを入れ替えられる構造で最も負荷のかかる腰部分を他部位と交換でき、使用期間を通してへたりにくい設計になっています。リバーシブルカバーは抗菌・消臭加工と通気性に配慮され、季節や好みに合わせて使い分けが可能です。また、三つ折りでコンパクトに収納でき、掃除や模様替えの際にも扱いやすいのが魅力。日々の睡眠環境をワンランクアップします。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B08LZ3KMPH?th=1

「超無重力ジェルピロー」

独自の3Dハニカム構造ジェルを採用し、柔軟性と復元力に優れ、頭が沈み込みすぎずに全方向からしっかり支える設計が特長です。低反発・高弾性・高反発の調整シート6枚を入れ替えることで、硬さも高さも1cm単位でカスタマイズ可能。頭圧を均一に分散し、首・肩の負担を軽減しながら理想の寝姿勢をキープします。短時間でも深く眠れたと感じやすい設計で、寝返りもスムーズ。自分に合う枕が見つからない悩みを解消する高機能モデルです。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZH8X8LK

「極暖サーモボックスシーツ」

電気を使わずに体から発する水分を熱に変える吸湿発熱繊維「PRIME WARM(R)」、断熱アルミ層、蓄熱綿などを組み合わせた独自の多層構造を採用し、寒い季節でも自然なぬくもりをしっかりキープします。高密度フランネルのふんわりとした肌触りは、布団に入った瞬間から心地よく、静電気防止加工でストレスフリーな使用感を実現しています。ズレにくく装着簡単な一体型仕様で、厚さ38cmのマットレスまで対応。丸洗い対応でお手入れも簡単なため、日常使いにも最適です。冬の快眠環境をサポートする、機能性と使い勝手を両立したボックスシーツです。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSCWB1TR?th=1

「3WAY POCOMOCOケット」

1枚で3通りの使い方ができる多機能ブランケットです。しっかり暖かい起毛素材を採用し、軽くて柔らかな肌触りが心地よいのが特長。肩に羽織ればひざ掛けとして、腰に巻けばポンチョ風に、そして膝まで包み込めばルームブランケットとして、シーンや気分に合わせて自在に使えます。コンパクトなのに保温性に優れ、ソファでのリラックスタイムやデスクワーク時の防寒にもぴったりです。また、丸洗い対応でお手入れが簡単なため、日常使いにもストレスなくお使いいただけます。寒い季節のリラックスタイムを、暖かく快適に彩るアイテムとして、オススメの逸品です。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNCTWRVJ?th=1

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp