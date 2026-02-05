メニコン マレーシアで最大規模の新工場が商業生産開始　～1DAYレンズ需要拡大に応える世界供給体制を強化～

株式会社メニコン

メニコンマレーシア工場 開所式の様子

株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、取締役兼代表執行役社長 CEO：川浦康嗣）は、マレーシア・ケダ州に建設した新たな生産拠点であるマレーシア工場が商業生産を開始し、2026年2月5日に開所式を執り行ったことをお知らせします。本拠点は、当社がこれまで培ってきた技術力と品質へのこだわりをさらに強化し、国内外のお客様に安定的に製品をお届けするための重要な役割を担うものです。

メニコンはこれまで、独自の技術開発力やマーケティング力を背景にコンタクトレンズ市場で着実に実績を積み重ね、2026年2月8日には創業75周年を迎えます。スマートフォンなどデジタルデバイスの普及などを背景とする世界的な近視人口の増加により、2050年には世界人口の約50％が近視になる※1と予測されるなど、市場環境は大きく変化しています。そうした中、コンタクトレンズ市場においては、ケアが不要で取り扱いが簡単、かつ毎日新品で衛生面で優れる1DAYレンズがユーザーの支持を得て、その需要が急拡大しております。コンタクトレンズ業界全体が、急速な1DAYレンズの需要拡大にともなう供給力不足という課題を抱える中、新型コロナウイルスの世界的流行という先の読めない環境下にありながら、メニコンは生産能力の抜本的な強化を目指し、生産設備への大規模投資を実行してまいりました。

今回生産を開始したマレーシア工場は、メニコングループ最大の敷地面積を有する、1DAYレンズの専用工場です。現在進めている第一期工事では、最大で年間5億枚規模の生産ができるスペースがあり、需要動向に応じて第四期まで拡張可能な設計となっています。生産ラインの継続的な増設により、将来的には年間20億枚規模の生産にも対応できる体制を視野に入れています。

併せて、既存のシンガポール工場および日本の各務原工場においても1DAYレンズの生産ライン増強を進めています。2024年度の当社1DAYレンズ生産枚数は約4億枚程度ですが、今後の複数拠点での生産力増強を通じ、現状の計画においては生産能力を約1.5倍へ拡大、その後も需要に応じて更なる増強を行うことを計画しています。

●メニコングループの1DAYレンズ製造工場

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5623/table/412_1_7957f09eb4fbb266013eee8881c06001.jpg?v=202602050621 ]シンガポール工場各務原工場マレーシア工場

マレーシア工場の商業生産開始に際して、社長の川浦康嗣は、「マレーシア工場の稼働は、世界中で急速に需要の拡大を続ける1DAYレンズの供給量を劇的に増加させるものであり、日本における旺盛な需要を取り込むとともに、グローバルにおける積極的なパートナーシップの提携を推し進めるものです。」と述べています。

メニコンは、マレーシア工場の商業生産の開始を契機に、日本のクラフトマンシップに根差した繊細なモノづくりによって生まれる高品質、かつスマートタッチ技術による独創性あふれる製品を欧州・北米をはじめとする海外市場および日本国内へ安定してお届けできる体制をさらに強化してまいります。今後も成長が期待される1DAYレンズ市場において存在感を一層高め、より良い視力の提供を通じて社会に長期的な価値を創出し続けてまいります。



Malaysian Investment Development Authority (MIDA)との共同リリースは下記をご参照ください。（英語）

https://www.menicon.com/corporate/news/malaysia-smart-factory-launch

※1 Holden BA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016.