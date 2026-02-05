にじさんじから「Rose Valentine」グッズが登場！2026年2月6日(金)18時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Rose Valentine」グッズを2026年2月6日(金)18時から販売開始いたします。

2026年2月6日(金)18時から「Rose Valentine」グッズの販売を開始！

にじさんじから「バレンタイン」をテーマにした「Rose Valentine」の販売が決定！参加ライバーは、五木左京、魁星、甲斐田晴、三枝明那、花籠つばさ、不破湊、ローレン・イロアスの7名。

グッズラインナップは、アクリルスタンド、アクリルスタンドL、ランダムチェキ風カード、ランダムハート型缶バッジ、缶入りステッカーセット、リボンバッグチャーム、ブーケ風ハンカチ、チャーム付きエコバッグ、ヘアアクセサリーセット、マスコットチャームの全10種類。

「Rose Valentine」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年2月6日(金)18時から販売を開始いたします。

「Rose Valentine」グッズ紹介

■アクリルスタンド

・価格：各1,650円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)

本体：W65mm×H150mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

台座：W55mm×H40mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルスタンドL

・価格：各2,500円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)：W250mm×H250mm

組み立て時：W118mm×H150mm×D58mm以内

※組み立て時のサイズはライバーによって異なります。

・素材：アクリル、鉄、亜鉛合金

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムチェキ風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全14種ランダム(ノーマル7種/レア7種)

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムハート型缶バッジ

・価格：650円(税込)

・種類：全14種ランダム

・サイズ(約)：W58mm×H54mm

・素材：ブリキ

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■缶入りステッカーセット

・価格：各2,100円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)

缶：直径70mm

ステッカー：W60mm×H60mm以内

※ステッカーは、デザインによってサイズが異なります。

・素材：ブリキ、紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■リボンバッグチャーム

・価格：各2,200円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)：W100mm×H135mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

・素材：PVC、ポリレジン、ポリエステル、スチール

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ブーケ風ハンカチ

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)：W305mm×H305mm

・素材：綿、ポリエステル、ポリウレタン

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■チャーム付きエコバッグ

・価格：各3,200円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)

エコバッグ：W322mm×H560mm

チャーム：直径120mm

・素材：合皮、ポリエステル、スチール

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ヘアアクセサリーセット

・価格：各4,000円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)

シュシュ：W100mm×H100mm

ヘアピン：W63mm×H17mm以内

※種類によってサイズが異なります。

メッセージカード：W95mm×H70mm

・素材：ポリエステル、亜鉛合金、紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■マスコットチャーム

・価格：各2,500円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)：W90mm×H110mm×D90mm

※種類によってサイズが異なります。

・素材：ポリエステル、PVC、亜鉛合金

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

にじさんじオフィシャルストア特典

にじさんじオフィシャルストアにて「Rose Valentine」グッズを購入すると、お買い上げ3,000円(税込)ごとに「香り付きカード(全7種)」をランダムで1点プレゼントいたします。

・サイズ(約)：W127mm×H89mm

・香り：バラ

・素材：紙

※デザインはお選びいただけません。

※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1枚プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

イラストレーター、デザイナー

■五木左京

いなのめ 様(https://x.com/_inanome)

■魁星

はなだ 様(https://x.com/hanada_09)

■甲斐田晴、不破湊

沢野さわ 様(https://x.com/3030sawa)

■三枝明那、花籠つばさ

たま 様(https://x.com/tamak0)

■ローレン・イロアス

シースー 様(https://x.com/siiisuuu___)

■グッズデザイナー

OZAWA MANAMI 様

販売概要

・販売開始日時：2026年2月6日(金)18時～

・発送予定

チャーム付きエコバッグ以外の商品：2026年2月中旬以降

チャーム付きエコバッグ：2026年3月中旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_884

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#RoseValentine

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸