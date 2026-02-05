訪日外国人に向けた「大阪の夜」体験を創出

株式会社JAPAN NIGHT

訪日外国人観光客を対象とした新たなナイトタイムエコノミー施策として、

ドン・キホーテ梅田本店とナイトエンターテインメント施設

PICCADILLY PREMIUMによる回遊型コラボレーション企画を、

2025年12月1日（月）から2026年1月31日（土）まで実施いたしました。

本企画は、「買い物」と「日本のナイトエンターテインメント」を

一連の観光体験として提供することを目的としております。

■企画概要- 実施期間：2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）- 対象：訪日外国人観光客（インバウンド）- 実施内容：- - ドン・キホーテ梅田本店にて2,000円以上お買い上げの訪日外国人のお客様へ通常入場料金が無料となる「PICCADILLY PREMIUM」インビテーションカードを配布- - PICCADILLY PREMIUM来場者へドン・キホーテ梅田本店で使用可能な割引クーポンを提供

【ドン・キホーテ梅田本店】

住所：大阪府大阪市北区小松原町4-16

【PICCADILLY PREMIUM】

住所：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビル8F

また、本企画は弊社が企画連携をサポートし、

訪日外国人観光客に向けたナイトタイムコンテンツとして展開するとともに、

「日本での買い物体験」と「日本のナイトエンターテインメント体験」を組み合わせることで、

大阪の夜における新たな観光価値の創出を目的とした企画を実施いたしました。

◆大阪観光局公式ライセンスアプリ 日本の最新クラブ・フェス・ライブ・中小規模イベント情報が集まるNo.1プラットフォーム《JP NIGHT》

国内ナイトクラブ200店舗、海外ナイトクラブ50店舗を含めた約3,000店舗のナイトタイム営業エンタメ店舗情報を掲載する、日本最大級のナイトエンターテインメント・プラットフォームです。

「危険」「ぼったくり」「キャッチ勧誘が多い」「信頼できる情報がない」

これらは、実際に大阪の繁華街で行ったアンケートにおいて、“夜の街”に対する印象として多く挙げられた言葉です。

日本国内のナイトタイムエコノミーは、

経済規模：約4.5兆円（2019年統計）

人口規模：約1,750万人（2017年統計）

店舗規模：約10万店舗（2017年統計）

という巨大市場でありながら、依然としてネガティブなイメージや不透明な情報が課題となっています。

弊社はこうした課題を解決し、誰もが安心・安全に夜遊びを楽しめる環境を実現するため、プラットフォームアプリ「JP NIGHT」を開発しました。

本アプリは、店舗検索、予約、チケット購入、割引情報掲載などの機能を統合し、英語・中国語・韓国語・日本語の多言語対応で訪日外国人の利便性も確保しています。

◆ローチケとの券売委託契約

弊社は、各種イベントチケット販売サイト「ローソンチケット（以下、ローチケ）」と券売委託契約を締結し、弊社アプリで取り扱う中小規模イベントのチケットをローチケ上でも販売しております。

これにより、お客様はローチケを通じて、より安心かつ便利にチケットをご購入いただける環境を整えております。

◆アプリダウンロード方法

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/jp-night/id1382117178

Android：https://play.google.com/store/search?q=jpnight&c=apps(https://play.google.com/store/search?q=jpnight&c=apps)

◆株式会社 JAPAN NIGHT

日本のナイトエンターテインメントにおいて、高い透明性の確保と課題解決を通し、国内外の人々が安心して日本のナイトライフを楽しめる環境づくりを推進します。

Instagram：https://www.instagram.com/jpnight/

X（旧Twitter）：https://x.com/jpnight2018?s=21