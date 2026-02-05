【巣鴨大鳥神社商店街】大盛況御礼！最新AI技術を通じて直接対話ができる『もももちゃん』【AR機能実装イベント開催レポート】

■ももも誕生祭2を開催しました！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000061905.html)

12月21日(日)当日は午前中に小雨が降り、お天気が安定しない中たくさんの家族づれや地域の方々にお越しいただきました！11:00から16:00のという短い開催期間にも関わらず、およそ900人以上にイベントを楽しんでもらいました！

■もももちゃんデザインコンテスト表彰式

イベントスペシャルステージイベント会場図 楽しい催し盛り沢山で開催しました！200点以上の中から受賞者を発表！

商店街の子どもたちが描いてくれたイラストの中から受賞作品を表彰しました！

佳作5点、優秀賞3点、最優秀賞1点をスペシャルステージにて発表しました。

受賞したみなさんには、表彰状と会場で使えるお食事チケット、オリジナルトロフィーを贈りました！

最優秀賞はグエン ハ ゴック さん！とっても素敵なエプロン姿のもももちゃんプロの漫画家がイラスト化！

KADOKAWAコミックス連載中の人気漫画家

「三狛ハル」先生が最優秀作品をイラスト化！

店舗に設置されるAR機能搭載実機にも期間限定で登場します！

商店街の子どもたちの協力でもももちゃんがさらに魅力的に進化しました！



惜しくも最優秀賞となりませんでしたが、

優秀賞、佳作に入賞した作品もここでご紹介！

■その他にも楽しい催しが目白押しでした！

■2月から順次本格始動！「もももAR」の店舗設置が始まります！

優秀賞１.EMAさん優秀賞２.かやさん優秀賞３.らんさん佳作にノミネートされたみんなの作品もオリジナリティあふれる素晴らしい作品でした！明治安田「ベジチェック」キッチンカーバルーンアートコーナー豊島区立地域文化創造館

イベントで遊んでいただいた「もももAR」が商店街内6店舗(下記)に配置されています！

「店舗のオススメメニューは？」「ここはどんなお店？」もももちゃんに色々きいて商店街店舗の魅力を再発見しましょう！

詳しい内容は2/6(金)発行の記事を参照ください！

◆令和7年度 未来を創る商店街支援事業 ～巣鴨のAI新名所づくり～

『話して・知って・見つけよう：商店街がAI技術で未来のこどもたちとできること』とは？



2023年4月に古くからこの地域と共に親しまれてきた「巣一商店会」と「大鳥商店会」が「巣鴨大鳥神社商店街」として生まれ変わりました。

この機会に商店街がより活性化する未来を再考し、これからを生きる「こどもたち」に寄り添った街づくりを商店街全体で目指していくことを決めました。



しかし、巣鴨の一般的なイメージは真逆なものとなっています。そんな巣鴨の新しい取り組みを発信するため、「令和5年度 東京都未来を創る商店街支援事業(3ヵ年計画)」に応募、長い調整期間を経て採択されました。これから社会の常識となることが予想され、非常に注目度の高い「AI技術」を駆使し、商店街考案の新しいマスコットキャラクター「もももちゃん」と実際に対話してもらうことで、若い世代にこの地域の歴史や商店街の魅力を『話して・知って・見つけて』もらう取り組みです。

巣鴨大鳥神社商店街

