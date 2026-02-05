【GUCCI】グッチ、XGのCOCONAを新ブランドアンバサダーに起用

株式会社ケリングジャパン

グッチはこのたび、アーティストグループXGのCOCONAを最新のブランドアンバサダーとして迎えることを発表いたします。圧倒的なステージパフォーマンス、卓越した表現力、そして独自のスタイルで国際的に高い評価を得るCOCONAは、グッチの絶え間ない進化の旅に新たなエネルギーをもたらします。

Courtesy of Gucci

ブランドアンバサダーとして、COCONAは今後、グッチが展開するさまざまなイベントや取り組みに参加します。

Courtesy of GucciCourtesy of Gucci

「伝統や歴史を大切にしながら、時代とともに進化し続けるグッチの姿勢に、これまで刺激をもらってきました。そんなグッチのブランドアンバサダーに就任できたことを、心から光栄に思います。

これからグッチと歩みを共にしながら、そのビジョンを新しく、そして意味のあるかたちで世界へ届けていきたいと思います。」とCOCONAは語っています。

詳しくは、https://www.gucci.com/jp/ja/st/stories/article/welcoming-cocona をご覧ください。

▶ 画像および動画素材はこちらよりダウンロードいただけます(https://kering-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maki_koyama_gucci_com/IgA_v2x6ZOZTTItoAyh8fDPPAUTtTMq6LmB5jzsTgS6cqRY?e=4AhJhv)

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/jp/ja) をご覧ください。