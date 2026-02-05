「推し」との日常を撮影できる　新バージョン「ホロモデル」正式リリース

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO：三上昌史）は、本日2026年2月5日（木）より、スマートフォン1つで「推し」のフィギュアを持ち運べるアプリ『ホロモデル』の本バージョンをリリースいたしました。

「ホロモデル」Xマーケット公式ページ▶https://xr-marketplace.com/holomodels/about

■「ホロモデル」について

スマートフォン1台でデジタルフィギュアを持ち運び・操作・撮影することができるアプリです。直感的な操作でポーズ調整が可能となり、撮影した写真を共有できるSNS機能も搭載しています。

日常のさまざまなシーンで、ユーザーが自由に“推し”と過ごす体験を実現します。

現在の対応フィギュア数は180作品以上を突破しており、今後もラインアップは順次拡充予定です。対応フィギュアは、デジタルグッズECサイト「Xマーケット」にて購入することができます。

▼Xマーケット

https://xr-marketplace.com/holomodels

Gugenkaは今後も、「ホロモデル」を通じて、スマートフォンの中で広がる新たなエンターテインメント体験と、ファン一人ひとりに寄り添った“推し活”の可能性を創出してまいります。

※従来提供していた「ホロモデル」アプリは「ホロモデルロケーション」と名称を変更し、今後も引き続きご利用いただけます。

■「ホロモデル」で出来ること

１.直感的な操作性でポーズ変更可能

直感的なタップ操作によりフィギュアの関節を動かしてポーズを付けることができます。

服のフリル・髪の毛など細かいところまで調節が可能です。

２.推しキャラを持ち運べる新しい楽しみ方

手のひらサイズから等身大サイズまで、フィギュアの大きさを自由に調整可能です。

スマートフォンひとつで、ご自宅・カフェ・公園など、場所を選ばずにお好きな場所で「推し」との特別な写真撮影をお楽しみいただけます。

３.SNS共有機能

撮影された写真は、アプリ内のSNS機能を通じてユーザー同士で楽しむことができます。

さらに、ユーザーが投稿した写真に反映されているポーズは保存機能をご利用いただくことで、自分の所持しているフィギュアに反映が可能です。

■ アプリ情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/296_1_cfb4223216045f8834253eeeba14eeb8.jpg?v=202602050851 ]

■株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/