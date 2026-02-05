「いらないよ安定剤、君がSSRI」R&Bシンガー・Linusが、半年ぶりとなるニューシングルをリリースする。孤独に寄り添うオルタナティブR&Bバラード「SSRI」は、2月6日（金）配信開始。

株式会社STARBASE「SSRI」アートワーク

タイトルの「SSRI」は、本来は心を安定させるための薬を指す言葉だが、本作で描かれているのは“薬では代替できない存在”。

生きづらさや社会とのズレを抱えたまま、主人公は静かに沈んでいく。しかし、そんな自分を変えようとせず、ただ隣に居続けてくれる存在との出会いが、止まっていた感情を少しずつ動かしていく。

カモミールというモチーフが象徴するのは、即効性のある救いではなく、時間をかけて心に溶けていく無償の愛情だということ。

諦めの中で停止していた人生が、誰かの存在によって少しずつ満たされていく過程は、決して大げさではなく、淡々とした言葉で綴られる。その静けさが、かえってリアルに響くのもLinusらしさだ。

心に深く届く歌声と、徹底して磨き上げられたRYUJAのサウンドプロデュースを軸に、Linusは確かな存在感を放っている。2023年以降はライブ活動にも力を入れ、ひとたび歌い始めれば、会場の空気を一瞬で自身の世界観へと引き込む表現力が印象的。

2026年はコンスタントなリリースを予定しており、日常に寄り添うLinusの音楽と、その今後の動向に引き続き注目してほしい。

【Linusコメント】

人は本当に大切な人のためなら、自分を変えたいと思える。そんな思いを込めたこの曲は、REC当日にメロディや歌詞をギリギリまで追求し、RYUJAさんと共に今までのLinusを塗り替えるような感覚で作り上げました。これまでとは違う、新しい僕の表現が誰かの救いになることを願っています。

●作品概要

【アーティスト】Linus

【タイトル】SSRI

【リリース日】2026年2月6日(金)

【作詞】Linus

【作曲】RYUJA, Linus

【編曲】RYUJA

【各種配信サービス】https://lnk.to/Linus_SSRI

●Linus (ライナス) プロフィール

幼い頃から耳にしていた「久保田利伸」や2000年代に聴いた「USHER」「Justin Timberlake」らに影響を受け、独学でボーカル・ライティングのスキルを磨いてきた。2013年頃よりメジャーアーティストへの楽曲提供（＊「Linus」とは別名義）やコーラスワークを務めるなど多方面で活躍。

満を持して2020年4月に「Linus」として5曲入りの1st EP『Message』でデビュー。無名ながらも、培ってきたセンスと楽曲が持つパワーで徐々にリスナーやフォロワーを増やし、2021年3月にはALBUM「Changes」をリリース。J-R&Bシーンで活躍する「JAY'ED」や「宏実」を客演に迎え話題となった。

これまで数多くのアーティストの楽曲を手がけてきた「RYUJA」プロデュースのもと、二人三脚でバラエティに富んだ作品の数々を世に送り出し続けている。また、TV番組のBGMやラジオのパワープレイに選ばれるなど、各サブスクでも再生数を着実に伸ばしており、ジャンルやカタチにとらわれず人の心に響く音楽を目指すLinusのスタイルは無限の可能性を秘めている。

