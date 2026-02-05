【ＢＳ日テレ】東京・曳舟で見つけたサービス満点！駅ナカそば　看板メニューのごま香る！濃厚な豚つけそばにドランク塚地「カツオと海苔の海の力！めちゃくちゃおいしい！」

株式会社ＢＳ日本(C)ＢＳ日テレ(C)ＢＳ日テレ

旅の舞台は、下町の風情が残る東京・曳舟。古くからの商店街と新しい文化が交わる街をふらっと散策する塚地武雅（ドランクドラゴン）。

立ち寄ったのは、江戸で作られた江戸木箸の専門店「江戸木箸 大黒屋」。1膳1膳丁寧に削った職人の手作りが自慢で、四角形から五角形・六角形・七角形・八角形まで形いろいろ、約200種類の箸が揃っている。いろんな箸を試した塚地が一番気に入ったお箸は…？

月イチ新メニューが斬新！生卵無料サービスも嬉しい駅ナカそば

お目当ての立ち食いそば屋は、曳舟駅のエキナカにある「曳舟そば」。

2020年にオープンして以来、店長の月イチ新メニューが斬新で独創的と評判だ。

ソバロンチーノに、明太炙りチーズ、カレーポテそば…など、店長がこれまで作った種類とバリエーションに塚地も驚き！

「店長と味覚合うと思う、どれも美味しそう」とメニューに魅入る。

蕎麦は生麺、あごだしが効いたおつゆで食べるこだわりのおそば。さらにはなんと、生卵が1個無料の嬉しいサービスが。

こちらのそば屋の"三役"である人気看板メニューは、揚げたての「かき揚げそば」・店の名前が入った「曳舟そば」・大阪名物の「油かすうどん」。

今回は、"三役"の1つ、ごまが香る豚つけそば「曳舟そば」を頂く。

塚地は「あごだしがしっかり効いていて、ごまの風味もあって、カツオと海苔の海の力！めちゃくちゃおいしい！」と箸が止まらない。

(C)ＢＳ日テレ(C)ＢＳ日テレ

２軒目は、東京・高田馬場 ニラが器を埋め尽くすたっぷりスタミナ満点そば！

東京メトロ東西線・高田馬場駅の出入り口すぐの名店ビルにあるそば屋で、幸せ満点のスタミナそばを堪能。

(C)ＢＳ日テレ(C)ＢＳ日テレ

［タイトル］

ドランク塚地のふらっと立ち食いそば

［番組概要］

ドランクドラゴン塚地武雅が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅する番組。行く先々では最高の１杯と心温まる素敵な出会いが。こだわりあり、人情ありのほんわか立ち食いそば巡り！

［放送日時］

2月9日（月）よる１０時～１1時放送（毎週月曜よる１０時放送）

［放送局］

ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

【出演者】

塚地武雅（ドランクドラゴン）

ナレーター 柳家喬太郎

［クレジット］

(C)ＢＳ日テレ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3i4s1QJsFz4 ]