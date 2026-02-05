ドリアン・ロロブリジーダ主演の完全新作シチュエーション・コメディ『DURIAN DURIAN（ドリアン・ドリアン）』「ピンチはチャンスよ！」――カリスマファッションデザイナー・ドリアンの大奮闘ナイト！

株式会社サンライズプロモーション

ドリアン・ロロブリジーダ主演の新作シチュエーション・コメディ『DURIAN DURIAN（ドリアン・ドリアン）』が、4月18日(土)～26日(日)有楽町・I‘M A SHOW（アイマショウ）にて上演いたします。

ドラァグクイーンとして20年のキャリアを誇り、近年ではNetflix『ボーイフレンド』MCや俳優としても圧倒的な存在感を放つドリアン・ロロブリジーダ。そんなドリアンが満を持して挑む初主演舞台、完全新作シチュエーション・コメディ『DURIAN DURIAN』の詳細が遂にベールを脱ぎます。

本作のキービジュアルを解禁するとともに、2月5日(木)18:00より公式サイト先行の受付を開始いたします。あわせて、ドリアン本人が語った「舞台への憧れ」と「異色キャストが起こすケミストリー」という新たなエッセンスを公開いたします。

ドリアンがエンターテインメントに心を惹かれた原点は、3歳の頃に遡ります。兄のお遊戯会の衣装をまとい、家族の前で歌い踊っていた幼少期。その後、映画『シカゴ』との出会いが、「いつか舞台でお芝居を、ミュージカルをしたい」という揺るぎない夢を植え付けました。2020年の独立直後に訪れたコロナ禍という最大のピンチを、「幅広い層に自分を知ってもらうチャンス」へと変えてきたドリアンにとって、本作はまさに20年越しの夢が結実する、記念碑的作品となります。

本作のキーワードは、ドリアンの人生哲学でもある「ピンチはチャンス！」。物語の舞台は、華やかなファッション業界。ドリアンが演じるのは、ファッションウィークを目前に控えたカリスマファッションデザイナーです。 「ピンチはチャンスよ！」――そんな叫びが響き渡る、ドリアンの大奮闘ナイトが幕を開けます。絶体絶命のトラブルに見舞われながらも、自由な発想とポジティブな言動で周囲を巻き込み、困難を大逆転劇へと変えていくストーリー。ドリアンは「頭の中でBGMを鳴らせば、日常はドラマのワンシーンに変わる」と語ります。緊張する舞台の前には『オール・ザット・ジャズ』を響かせ、街を歩けばそこをランウェイに変える。そんなポジティブなエネルギーが、劇中の「カリスマデザイナー・ドリアン」というキャラクターに命を吹き込みます。

本作の見どころは、ドリアンという「規格外の個性」と、異なる背景を持つ実力派俳優陣との化学反応です。ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズやミュージカル『マリー・キュリー』などで活躍する雷太、ミュージカル『プロデューサーズ』や『ジェイミー』など人気作品で幅広く活躍する神里優希、兄・村角太洋と共にTHE ROB CARLTONで活動する村角ダイチ、映画『兄を持ち運べるサイズに』や舞台『おどる夫婦』などに名を連ねる岩瀬亮、演劇ユニット・ダウ90000のメンバーとして活動する飯原僚也と、個性あふれる俳優陣が出演し、まさに“異文化”が融合します。 ドリアンは今回の座長就任にあたり、「謎すぎる座長を、実力派の皆さんに担いでいただきたい」と信頼を寄せつつ、「ドリアンというフィルターを通すからこそ許される、アクの強いトゥーマッチなコメディをお届けしたい」と、本作ならではの笑いへの自信を覗かせています。

【ドリアン・ロロブリジーダ コメント】

「今は情報ばかりが先走る時代ですが、まずは一回やってみる、飛び込んでみる。その繰り返しでしか、自分の『好き』は見つからないと思うんです。この舞台も、私にとっての大きな挑戦。いろいろな畑の人たちが集まって作るこのエンターテインメントから生まれるケミストリーを、ぜひ目撃しに来てください。皆さんのアンテナを刺激する、特別なナイトをお届けします！」

【出演者プロフィール】

ドリアン・ロロブリジーダ

東京都出身。大学在学中の2006年12月にドラァグクイーンデビュー。新宿2丁目発のディーヴァユニット「八方不美人」、「ふたりのビッグショー」のメンバーとして活動。 数々のイベントでのMCや、アーティストのコンサート、PV、ファッションショーなどに出演し、映画『エゴイスト』『ストレンジ』にも出演。

日本初の男性同士による恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』(Netflix)ではスタジオMCを務める。181cmの長身に、20cmのハイヒール、巨大なヘッドドレスを装着した華やかなルックスと、2丁目で培った高い話術・歌唱力が強み。今回が舞台初主演となる。

雷太

埼玉県出身。特技のダンスを生かし俳優、モデル、DJとしてマルチに活躍中。主な出演作にミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン、ミュージカル『刀剣乱舞』、ミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』、ミュージカル『マリー・キュリー』など。

神里優希

兵庫県出身。ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン青学vs不動峰にて俳優として本格デビュー。主な出演作にミュージカル『GREASE』、舞台『キングダム』、ミュージカル『プロデューサーズ』、ミュージカル『ジェイミー』など。

村角ダイチ

鹿児島県出身。実兄・村角太洋を主宰とする劇団「THE ROB CARLTON」に所属し、上演された全作品に出演。主な出演作にNHK『わろてんか』、『まんぷく』、『おちょやん』、テレビ朝日『科捜研の女』、舞台『じゃりン子チエ』など。

岩瀬亮

茨城県出身。大学卒業後、話題の劇団に多数出演し俳優活動を開始。主な出演作に映画『兄を持ち運べるサイズに』、日韓合作映画『ひと夏のファンタジア』、Disney＋『ガンニバル2』、Bunkamura Production 2025『おどる夫婦』など。

飯原僚也

徳島県出身。8人組の演劇ユニット「ダウ90000」のメンバーとして活動。ダウ90000の活動として昨年の『ロマンス』を始めとする演劇公演、今年開催予定の『40000』のコント単独ライブ、個人の活動として舞台『ルール～「十五少年漂流記」より～』テレビ東京「それぞれの孤独のグルメ」など。

【公演概要】

「DURIAN DURIAN」（読み：ドリアン・ドリアン）

期間：2026年4月18日(土)～4月26日(日) 計11公演 ※開場時間は開演の45分前

出演

脚本・演出：村角太洋（THE ROB CARLTON）

出演：ドリアン・ロロブリジーダ

雷太 神里優希 村角ダイチ（THE ROB CARLTON）

岩瀬亮 飯原僚也（ダウ90000）

会場

I’M A SHOW（東京都千代田区有楽町2丁目5番1号有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館 7F）

上演スケジュール

2026年4月18日(土)～26日(日)本番 全11公演

※開場時間は開演の45分前

チケット

［料金(全席指定・税込)］

★公演（土日昼公演）※別途ドリンク代600円が入場時に必要となります。

S席：9,800円(税込）

A席：7,800円（税込/当日引換）

☆公演 ※別途ドリンク代600円が入場時に必要となります。

S席：8,800円(税込）

A席：6,800円（税込/当日引換）

※未就学児入場不可

※車椅子席をご希望のお客様はチケットをご購入の上、サンライズプロモーションまでご連絡ください。

※やむを得ない事情により、出演者などが変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※A席は一般発売からの販売になります。

※A席は当日引換券での販売となります。公演当日、開場時間より当日引換券受付にて座席指定券と引き換え。

お座席位置はお選びいただけませんので予めご了承ください。

※ご購入後の返金・クレーム及びお席の振替は一切お受けできません。予めご了承ください。

［公式サイト先行］

2月5日(木)18:00-2月11日(水・祝)23:59

https://eplus.jp/durian-durian-official/

［プレイガイド先行］

2月12日(木)10:00-2月16日(月)23:59

イープラス：https://eplus.jp/durian-durian/

ローソンチケット：https://l-tike.com/durian-durian/ （Lコード:35427）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/durian-durian/ （Pコード：540-145）

［一般発売］

2月21日(土)10:00

イープラス：https://eplus.jp/durian-durian/

ローソンチケット：https://l-tike.com/durian-durian/ （Lコード:35427）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/durian-durian/ （Pコード：540-145）

チケットサンライズ：電話予約（ｵﾍﾟﾚｰﾀ-）0570-077020 ※平日10時- 18時（土日祝休み）

アソビュー！：https://evt.asoview.com/durian-durian

公演公式 HP： https://durian-durian.srptokyo.com/

公演公式 X： https://x.com/durian_comedy

公演公式Instagram：https://www.instagram.com/durian_comedy

主催：「ドリアン・ドリアン」製作委員会