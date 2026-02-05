大丸心斎橋店にてPOP UP SHOPを開催「THE RITUAL OF TIMELESS GLOW - THE GINZAが織りなす1日の美の儀式」　2026年2月15日（日）～2月24日（火）

株式会社資生堂

大丸心斎橋店にて＜ザ・ギンザ＞POP UP SHOPを期間限定開催

タイムレスで本質的な美しさを追求する資生堂のプレステージスキンケアブランド「ザ・ギンザ」は、2026年2月15日（日）～2月24日（火）の期間、大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペースにてPOP UP SHOPをオープンいたします。

＜タイムレスな美しさを、光と呼応する輝きへ。＞

「ザ・ギンザ」が提案する美のリチュアルが、いま新たなシーズンを迎えます。日々の始まりから終わりまで。落とす、整える、守る。肌に触れる一つひとつの所作を、美の儀式として重ねていく時間。本POP UPでは、2月1日（日）新発売の「ザ・ギンザ ヴェールプロテクターUV n」をはじめ、リニューアルを迎えるクレンジングや洗顔、日中用美容液を中心に、「ザ・ギンザ」が織りなす”1日の美の儀式”をご提案します。都市環境の中で光を味方に、透明感のあるつややかな素肌印象へ。この機会に、ザ・ギンザだから叶う”エンパワリング グロウスキン”をぜひご体験ください。

【イベント概要】

会期：2026年2月15日（日）～2月24日（火）

会場：大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース

営業時間：10:00～20:00

【会場でご体験いただける主要アイテム】

クレンジング・洗顔から日中ケアまで、「ザ・ギンザ」が提案する”1日の美の儀式”を構成する主要アイテムを展開します。

・「ザ・ギンザ ピュリファイングクレンジングオイル n」＜メイク落とし＞

200mL／希望小売価格9,350円（税抜 8,500円）

こっくりとしたオイルが肌に密着し、べたつきを残さずメイクオフ。しっとり感のある、なめらかなつや肌へ。

・「ザ・ギンザ クリーミークレンジングフォーム n」＜洗顔料＞

130g／希望小売価格9,350円（税抜 8,500円）

濃密で心地よいマイクロバブルが汚れを吸着し、洗い流すだけで肌本来のつやと透明感を感じる肌へ。

・「ザ・ギンザ ハイブリッドデープロテクター n」 SPF35・PA＋＋＋＜日中用美容液・化粧下地＞

30g／希望小売価格 本体36,300円（税抜 33,000円）・レフィル33,000円（税抜 30,000円）

光を活用しながら、くすみのない美しい素肌仕上がりへ。スフレ感のあるテクスチャーで、肌を守りながら透明感のある肌印象を叶えるハイブリッド美容液。

・「ザ・ギンザ ヴェールプロテクターUV n」 SPF50＋・PA＋＋＋＋＜日やけどめ美容液＞(顔・からだ用)

70g／希望小売価格18,700円（税抜 17,000円）

高いUVカット効果とみずみずしいうるおいを両立。首やデコルテ、身体をしっかりガードし、日中の光を効果的に活用して、透明感のあるつや肌印象へ。

【POP UP数量限定発売】

化粧水・美容液・乳液の現品に、それぞれ特製サイズをセットした増量セットをPOP UP限定で数量限定発売いたします。※なくなり次第終了／価格は税込

・「ザ・ギンザ エッセンスローション n」増量セット 22,000円 （税抜20,000円）

（現品＋特製サイズ 50mL）

・「ザ・ギンザ エッセンスエマルジョン n」増量セット 24,200円 （税抜22,000円）

（現品＋特製サイズ 40mL）

・「ザ・ギンザ ハイブリッドジェルオイル n」増量セット 29,700円 （税抜27,000円）

（現品＋特製サイズ 35mL）

【新製品ご購入特典】

対象商品をご購入のお客様へ特典を進呈いたします。※なくなり次第終了

・「ザ・ギンザ ヴェールプロテクターUV n」 ご購入特典

ザ・ギンザ ピュリファイングクレンジングオイル n（6mL）

・「ザ・ギンザ ハイブリッドデープロテクター n」 ご購入特典

本体またはレフィルご購入：ザ・ギンザ クリーミークレンジングフォーム n 特製サイズ（30mL）

・クレンジング／洗顔 ご購入特典

「ザ・ギンザ クリーミークレンジングフォーム n」または「ザ・ギンザ ピュリファイングクレンジングオイル n」

いずれかご購入：ザ・ギンザ シャワーオイル（10mL）

2品ご購入：ザ・ギンザ シャワーオイル n（10mL）・ザ・ギンザ ボディオイル(7mL)のセット

また、お買い上げ金額に応じて、特典をご用意しております。

・33,000円（税込）以上ご購入特典：

ザ・ギンザ エッセンスローション n（12mL）＜化粧水＞、ザ・ギンザ エッセンスエマルジョン n（9mL）＜乳液＞、ザ・ギンザ スーペリアコットン(12枚)＜化粧用具＞

・66,000円（税込）以上ご購入特典：

ザ・ギンザ エッセンスローション n(50mL)＜化粧水＞、ザ・ギンザ エッセンスエマルジョン n（40mL）＜乳液＞、ザ・ギンザ スーペリアコットン(12枚)＜化粧用具＞

《スキンケアブランド「ザ・ギンザ(THE GINZA)」について》

タイムレスで本質的な美しさを追求する資生堂のプレステージスキンケアブランド。1975年にファッションブティックとして発足したザ・ギンザは、「肌は身にまとう最高のオートクチュール」という美学のもと、肌こそが一人ひとりのタイムレスな美を体現できると考えます。ザ・ギンザは、生命を守る皮膚がうるおいに満ちたすこやかな状態であるために、皮膚生理に着目。一人ひとりの 肌の”感知力”を大切にしながら、肌本来の美しさを引き出します。素肌をすこやかな状態に保ちながら、その人それぞれのどんなときも揺るがない、エンパワリング グロウスキンへと導きます。ザ・ギンザは、肌本来の美しさを引き出すスキンケアを20年以上かけて研究してきました。ブランドの真髄は新配合の「THE GINZA リンデンエキス*1」と進化した「THE GINZA パーセプティブコンプレックス III*2」。年齢や肌質、性別、肌を取り巻く環境を問わず、どなたでも使用できる設計で、洗練を究めた効果的なリチュアルと本質的な価値あるもので満たされた精緻なフォーミュラが特長のエッセンシャリストスキンケアです。

*1 THE GINZA リンデンエキス（肌保護）

*2 THE GINZA パーセプティブコンプレックスIII（ポリクオタニウムー51、ポリビニルアルコール、アシタバ葉/茎エキス、カルボキシメチルグルカンNa、イチョウ葉エキス、グリセリン：保湿整肌）

ザ・ギンザ オフィシャル サイト : http://www.theginza.com/?rt_pr=tru27

ザ・ギンザ オフィシャル インスタグラム : https://www.instagram.com/theginza_official/

ザ・ギンザ オフィシャル フェイスブック : https://www.facebook.com/THEGINZA