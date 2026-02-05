フェレロ、ワールドヌテラデー2026に向け日本での取り組みとコラボレーションを展開

日本フェレロ株式会社

日本フェレロ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ニール・ホワイトスミス）が製造・販売する、イタリア生まれのヘーゼルナッツスプレッド「Nutella(R)（ヌテラ）」は、世界的記念日である「ワールドヌテラデー2026」（毎年2月5日）にあわせ、日本においてブランドの魅力を発信するさまざまな取り組みを展開します。

ワールドヌテラデーは、2007年にヌテラファンによって始まり、現在では世界中で親しまれている国際的な記念日です。ヌテラはこの日を通じて、世界中の人々にそれぞれの「Nutella way（ヌテラの楽しみ方）」を共有することを呼びかけてきました。

*「Nutella」および「ヌテラ」は登録商標です。

日本における2026年の主な取り組み

日本では2026年、ヌテラは日本公式ブランドアンバサダーであるアーティスト・LiSAとともに、ブランドの世界観を発信します。フェレロは、日本市場を重要な市場の一つと位置づけており、ヌテラが日本の生活者にどのように受け入れられているのかを丁寧に捉えながら、コミュニケーションを展開しています。

すでに特設サイトの公開およびWEB CMの配信を開始しており、WEB CMではLiSAの新曲「SWEET MAGIC」の一部を使用し、ヌテラがもたらす前向きなひとときを表現しています。特設サイトでは、映像コンテンツやキャンペーン情報を通じて、ヌテラの魅力を多角的に紹介しています。

また、フェレロは日本国内のイタリアンレストラン100店舗以上と連携し、ヌテラを使用したメニューを展開する予定です。家庭内だけでなく外食シーンにおいても、ヌテラの味わいを楽しむ機会を広げることを目的としています。

グローバルでの取り組みについて（参考情報）

ワールドヌテラデー2026にあわせ、グローバルでは、日本を含む各市場での取り組みと連動しながら、ブランドのイノベーションやカルチャーに焦点を当てた活動を展開しています。北米市場では、「ヌテラ アイスクリーム コーン」や「ヌテラ ピーナッツ」などの新商品を発表し、ヌテラの楽しみ方の幅を広げています。

また、高級出版社アスリーヌ（Assouline）から、ヌテラをカルチャーアイコンとして捉え、その歴史や世界観を紹介する書籍『Nutella』が刊行されました。本書は英語版として、正規取扱店およびオンラインで販売されています。

※これらの新商品および書籍は、日本市場向けの新製品・新施策ではありません。

ヌテラ アジア太平洋・中東・アフリカ地域 マーケティング総責任者 ― トーマス・ピルソン

「ヌテラは、情熱とイノベーションに支えられて成長してきました。ワールドヌテラデー2026にあたり、ファンの皆さまとともにヌテラを祝えることを嬉しく思います。日本公式ブランドアンバサダーであるLiSAとの取り組みや、レストランとのコラボレーションを通じて、ヌテラの魅力をさらに広げていきます。」

日本フェレロ株式会社 代表取締役 ― ニール・ホワイトスミス

「日本においてヌテラは、発売以来多くの方に親しまれてきました。日本市場はフェレロにとって重要な市場の一つであり、今後も日本の文化や食シーンに寄り添いながら、ブランドの価値を高めていきたいと考えています。」

■ワールドヌテラデーについて

ワールドヌテラデーは、毎年2月5日に祝われ、2007年にアメリカのヌテラ愛好家でブロガーのサラ・ロッソにより自発的に創設されました。この特別な日は、ヌテラファンを世界中で一つにし、その愛情に感謝し、ヌテラに対する情熱を写真やレシピ、詩、メッセージを通じてSNSでシェアすることを目的としています。創設以来、ワールドヌテラデーはグローバルな現象となり、世界中のファンがヌテラへの愛を表現しています。

■Nutella(R)について

Nutella(R)は1964年にイタリアで誕生したヘーゼルナッツペーストをベースにしたチョコレートスプレッドです。ヨーロッパ、アメリカをはじめ、世界中で朝食の定番として50年以上にわたり親しまれています。「美味しいNutella(R)で楽しい朝食」をテーマに、朝のひとときをより豊かにすることをミッションとしています。

■フェレログループについて

フェレロは1946年、イタリア・ピエモンテ州の小さな町アルバで洋菓子店としてスタートしました。現在、フェレロは世界最大級の菓子・パッケージ食品企業の一つで、170カ国以上で愛されているブランド、ヌテラ(R)、キンダー(R)、ティックタック(R)、フェレロロシェ(R)などを展開し、製品や取り組みを通じ、世界中の人々に喜びを届けています。

約50,000人の従業員が、人生の特別な瞬間を祝う手伝いをしています。フェレログループの家族的な文化は、3世代目にわたり、品質と卓越性、伝統、そして私たちが活動する地域社会と地球へのコミットメントに基づいています。詳細は、Ferrero.comをご覧ください。