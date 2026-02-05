北陸最大のアイドルフェス「かがやきフェスSpring2026」第3弾出演アーティスト25組を追加発表！
「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間にわたり、ライブハウス4会場と石川県教育会館ホールの全5会場にて『かがやきフェスSpring2026』の開催と、今回新たに第3弾出演アーティストとして25組のアーティストが追加出演することを発表いたします。
「かがやきフェスSpring2026」第3弾出演アーティスト25組
■第3弾発表出演アーティスト 25組
あすとりーのうさぎ
いつかの夜に僕たちが、
お願い!!フルハウス
きっと大切だった
Qu(ハート)Aly
キュン!?恋堕ちキューピッド
CLANCROWN
コドモシンカ
Cherie!
すーぱーぷーばぁー
W.ダブルヴィー
月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか...
ナト☆カン
抜けてるくらいがちょうどいい
NEO BREAK
脳内パステル
Beloved
Fille mimi
ボジティブモンスター
My_Stage
魔訶不思議変革者 -デスデス-
MAGMAZ
mementoa
YUGUREMI
LØISLOID
■（発表済み）第2弾発表出演アーティスト 24組
あまいものつめあわせ / イイトコドリ / オカシリゾート / おちゃメンタル☆パーティー / きゅ～くる / Question.VI / グットクルー / KRD8 / cowolo / SAI²Rium / さくらいと / テラテラ / HAPPY CREATORS / Panic Monster !n Wonderland / 遥か、彼方 / びっくえんじぇる / ファーストプレイリスト / ポラリスマイル / WT☆Egret / MATANAGOYA / Maison de Queen / Melty BeaR / 愛乙女★DOLL / LIT MOON
■（発表済み）第1弾発表出演アーティスト 12組
アイドルカレッジ / OS☆U / 君と見るそら / クマリデパート / すべての瞬間は君だった。 / Task have Fun / 手羽先センセーション / feelNEO / ほくりくアイドル部 / WHITE SCORPION / ラフ×ラフ / Rain Tree（選抜メンバー）
※五十音順
※出演発表のみ（日程・ステージは追って発表）
■入場チケット
全会場共通入場チケット（Eight Hall / REDSUN / 石川県教育会館 ホール / 金沢AZ / 金沢GOLD CREEK）各1日券とお得な2日通し券の販売となります。
「かがやきフェスSpring2026」1日券詳細
料金：\6,600円（税込）
販売期間：各開催日の前日23:59まで
「かがやきフェスSpring2026」2日通し券詳細
料金：\12,000円（税込）
販売期間：2026年4月17日(金)23:59まで
チケットご購入はこちら（TIGET）
https://tiget.net/events/457086
■開催会場
金沢中心市街地の全5会場にて開催予定
・Eight Hall
〒920-0981 石川県金沢市片町1-6-10 ブラザービル 2F
・REDSUN
〒920-0981 石川県金沢市片町1丁目3-9
・石川県教育会館ホール
〒920-0961 石川県金沢市香林坊１丁目2-40
・金沢AZ
〒920-0971 石川県金沢市鱗町107番地
・金沢GOLD CREEK
〒920-0981 石川県金沢市片町2-13-11 ミリオンビルB1F
■かがやきフェスについて
石川県金沢市の中心市街地にてホール・ライブハウスのサーキットイベントとして2023年初開催。通算4年目。シリーズ累計5回目の開催となる北陸最大のアイドルフェス。
北陸に新たなエンタテインメントのフィールドを創造し、未来を担う子供たちに、夢と希望を与えるステージを提供する。
【公式HP】
kagayaki-fes.jp/spring2026/
【公式X】
x.com/kagayaki_fes
【公式Instagram】
instagram.com/kagayaki_fes/
能登半島地震で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます
また、失われた多くの命に心から哀悼の意を捧げます
この難局を共に乗り越え、復興への一歩を進めるために、心よりお力添えできればと願っております
運営協力：有限会社FOB企画/Makee(株式会社grabss)/株式会社ミュージッククラブ
主催：かがやきフェス実行委員会
企画・制作：アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社)