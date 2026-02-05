北陸最大のアイドルフェス「かがやきフェスSpring2026」第3弾出演アーティスト25組を追加発表！

アンサー株式会社

「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間にわたり、ライブハウス4会場と石川県教育会館ホールの全5会場にて『かがやきフェスSpring2026』の開催と、今回新たに第3弾出演アーティストとして25組のアーティストが追加出演することを発表いたします。

■第3弾発表出演アーティスト 25組

「かがやきフェスSpring2026」第3弾出演アーティスト25組あすとりーのうさぎいつかの夜に僕たちが、お願い!!フルハウスきっと大切だったQu(ハート)Alyキュン!?恋堕ちキューピッドCLANCROWNコドモシンカCherie!すーぱーぷーばぁーW.ダブルヴィー月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか...ナト☆カン抜けてるくらいがちょうどいいNEO BREAK脳内パステルBelovedFille mimiボジティブモンスターMy_Stage魔訶不思議変革者 -デスデス-MAGMAZmementoaYUGUREMILØISLOID■（発表済み）第2弾発表出演アーティスト 24組

あまいものつめあわせ / イイトコドリ / オカシリゾート / おちゃメンタル☆パーティー / きゅ～くる / Question.VI / グットクルー / KRD8 / cowolo / SAI²Rium / さくらいと / テラテラ / HAPPY CREATORS / Panic Monster !n Wonderland / 遥か、彼方 / びっくえんじぇる / ファーストプレイリスト / ポラリスマイル / WT☆Egret / MATANAGOYA / Maison de Queen / Melty BeaR / 愛乙女★DOLL / LIT MOON

■（発表済み）第1弾発表出演アーティスト 12組

アイドルカレッジ / OS☆U / 君と見るそら / クマリデパート / すべての瞬間は君だった。 / Task have Fun / 手羽先センセーション / feelNEO / ほくりくアイドル部 / WHITE SCORPION / ラフ×ラフ / Rain Tree（選抜メンバー）

※五十音順

※出演発表のみ（日程・ステージは追って発表）

■入場チケット

全会場共通入場チケット（Eight Hall / REDSUN / 石川県教育会館 ホール / 金沢AZ / 金沢GOLD CREEK）各1日券とお得な2日通し券の販売となります。

「かがやきフェスSpring2026」1日券詳細

料金：\6,600円（税込）

販売期間：各開催日の前日23:59まで

「かがやきフェスSpring2026」2日通し券詳細

料金：\12,000円（税込）

販売期間：2026年4月17日(金)23:59まで

チケットご購入はこちら（TIGET）

https://tiget.net/events/457086

■開催会場

金沢中心市街地の全5会場にて開催予定

・Eight Hall

〒920-0981 石川県金沢市片町1-6-10 ブラザービル 2F

・REDSUN

〒920-0981 石川県金沢市片町1丁目3-9

・石川県教育会館ホール

〒920-0961 石川県金沢市香林坊１丁目2-40

・金沢AZ

〒920-0971 石川県金沢市鱗町107番地

・金沢GOLD CREEK

〒920-0981 石川県金沢市片町2-13-11 ミリオンビルB1F

■かがやきフェスについて

石川県金沢市の中心市街地にてホール・ライブハウスのサーキットイベントとして2023年初開催。通算4年目。シリーズ累計5回目の開催となる北陸最大のアイドルフェス。



北陸に新たなエンタテインメントのフィールドを創造し、未来を担う子供たちに、夢と希望を与えるステージを提供する。



【公式HP】

kagayaki-fes.jp/spring2026/



【公式X】

x.com/kagayaki_fes



【公式Instagram】

instagram.com/kagayaki_fes/

能登半島地震で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます

また、失われた多くの命に心から哀悼の意を捧げます

この難局を共に乗り越え、復興への一歩を進めるために、心よりお力添えできればと願っております

運営協力：有限会社FOB企画/Makee(株式会社grabss)/株式会社ミュージッククラブ

主催：かがやきフェス実行委員会

企画・制作：アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社)