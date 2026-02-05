「可愛いだけじゃない式守さん」×ヴィレッジヴァンガード～スペシャルコラボグッズが登場！～

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年2月6日（金）より、「可愛いだけじゃない式守さん」とヴィレッジヴァンガードのコラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアで受注販売スタート！

今回のスペシャルコラボのために描き下ろしされたヴィレヴァン店員風の式守さんが各種グッズになって登場です！

キュートでカッコイイの式守さんと一緒に、このスペシャルコラボをぜひお楽しみください！

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全3種 各\2,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

等身イラスト：本体45mm×120mm/台座40ｍｍ

SDイラスト（POP）：本体54mm×77mm/台座40ｍｍ

SDイラスト（ラベル）：本体49mm*83mm/台座40ｍｍ

■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,100（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

等身イラスト：45mm×70mm

SDイラスト（POP）：44mm×64mm

SDイラスト（ラベル）：40mm×70mm

■ステッカー 全3種 各\700（税込）

【素材】

合成紙

【サイズ】

等身イラスト：55ｍｍ×70ｍｍ

SDイラスト（POP）：48ｍｍ×65ｍｍ

SDイラスト（ラベル）：44mm×70ｍｍ

■缶バッジ 全3種 各\660（税込）

【素材】

紙/スチール

【サイズ】

丸型φ57mm

■POP風アクリルバッジ 全3種 各\1,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

80ｍｍ×50ｍｍ

■クリアカード 全3種 各\800（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

58ｍｍ×80ｍｍ

■マグカップ 全3種 各\2,200（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

80mm（持ち手含む120mm）×100mm

■ハンドタオル 全3種 各\1,800（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

250ｍｍ×250ｍｍ

■タペストリー \4,000（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

A3

■Tシャツ（M/L/XL) \4,500（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm/身幅52cm/肩幅47cm/袖丈20cm

L ：身丈74cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈22cm

XL：身丈78cm/身幅58cm/肩幅53cm/袖丈24cm

(C)︎真木蛍五・講談社

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【受注期間】

2026年2月6日（金）10：00～2026年2月23日（祝月）23：59

【お届け予定日】

2026年4月上旬～4月中旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22175

【関連リンク】

▼アニメ『可愛いだけじゃない式守さん』公式X

https://x.com/anime_shikimori

▼アニメ『可愛いだけじゃない式守さん』公式HP

https://shikimori-anime.com/

▼『真木蛍五』先生公式X

https://x.com/nankatobidesou





