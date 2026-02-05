マッチングアプリ「タップル」、大阪府警察と連携したぼったくり被害防止の啓発活動を開始

株式会社タップル

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）は、運営するマッチングアプリ「タップル」において、利用者がより安心・安全に出会いを楽しめる環境を提供するため、大阪府警察と連携したぼったくり被害防止の啓発活動を2026年2月4日より開始しました。アプリ内のお知らせ記事で府内在住の利用者に向けた注意喚起を強化します。

背景

近年、マッチングアプリを利用して、言葉巧みに飲食店へと誘導し、高額な料金を請求するというトラブルが増加しております。こうした状況を受け、タップルは大阪府警察と連携して、アプリを通じた注意喚起施策を開始しました。府内の利用者に向けて啓発を行うことで、被害未然防止を目指します。

取り組み内容＜アプリ内お知らせ記事での注意喚起＞

大阪府に居住登録している利用者へ向けて、マッチングアプリを悪用したぼったくりの典型的な手口や注意点を分かりやすく解説した記事を配信します。その中で、警察相談専用ダイヤル「#9110」や消費者ホットライン「188」、大阪府警察公式サイト記事についても明記し、怪しいと感じた際にすぐ相談できる環境を整えています。

お知らせ記事の詳細はこちら(https://tapple.me/information/1148124723717079041)

タップルでは、パーパスである「恋愛総量最大化」を目指し、引き続き安心・安全への取り組みを強化してまいります。

大阪府警察 保安課からの注意喚起

大阪府下では、飲食店の従業員等が一般人を装い、マッチングアプリを介して知り合った異性を飲食店へ誘導し、飲食代として高額な請求をするといったぼったくり被害が増加しています。レンタルスペース（1回限りの使用）で飲食させるなどの手口も発生しておりますので、知り合った異性の言動等に違和感を覚えた際には、ぼったくり被害を疑ってください。

株式会社タップル代表取締役社長 平松繁和からのコメント

タップルは、利用者の皆さまが安心して出会える環境づくりに取り組んでいます。大阪府警察様との連携は、2025年10月にSNS型ロマンス詐欺の被害防止啓発を実施し、今回のぼったくり被害防止啓発は2例目となります。今後も官民一体での啓発活動を拡大してまいります。

「タップル」の安心・安全について

「タップル」では、安全と信頼性を確保するため、第三者機関による認証等を複数取得しています。

１.『IMS認証(https://www.ims-npo.org/index.html)』の取得

２.『TRUSTe(https://www.truste.or.jp/)』の取得

３.『HDI3つ星マーク(https://www.hdi-japan.com/hdi/Bench/about_Bench.asp)』の取得

また、「タップル」では安心・安全への取り組みとして、24時間365日の監視パトロールをはじめ、サービスの安全対策に関する情報を集約したガイドライン「セーフティセンター」の設置、万が一のトラブルに対する緊急通話相談サポートの提供のほか、公的証書による本人確認や顔認証システムによるなりすまし防止、AI技術を活用した不正利用者の早期検知といったテクノロジーを活用した対策を実施するなど、安心してマッチングアプリをご利用いただける環境を提供しております。

詳細は下記をご覧ください。

今後も「タップル」では、より安心・安全に恋活・婚活をお楽しみいただくためのサービス開発を行ってまいります。

マッチングアプリ「タップル」について

「タップル」はグルメや映画、スポーツなどの共通の趣味をきっかけに恋の相手を探せる国内最大規模のマッチングアプリです。2014年5月のサービス開始から、累計会員数2,300万人（2025年7月時点）を突破し、恋活中の20代の男女を中心に利用されています。24時間以内にデートのお相手を探せる「おでかけ機能」など、やりたいことや行ってみたい場所をきっかけにたくさんの出会いを生み出せるような機能を提供しています。安心・安全への対策は業界でも高い基準を設けており、24時間365日の監視パトロールや公的身分証明書による本人確認、AIを用いた不正利用者の早期検知システム、万が一のトラブルに対する緊急通話相談サポートなどを提供しています。

恋活・婚活マッチングアプリ「タップル」

安心・安全への取り組み

株式会社タップルについて

株式会社タップルは国内最大規模のマッチングアプリ「タップル」、および全ての会員の方がマッチもメッセも無料で利用できるマッチングアプリ「Koigram」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。

2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。

