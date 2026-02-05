フェンディ、「フェンディ ウェイ」のデジタルキャンペーンを発表

フェンディ・ジャパン合同会社

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、シエナ・スパイロ（SIENNA SPIRO）、アンバー・マーク（Amber Mark）、キロ・キッシュ（Kilo Kish）、そしてキティ・キャッシュ（Kitty Cash）を起用した、「フェンディ ウェイ（FENDI Way）」バッグのデジタルキャンペーンを発表します。「フェンディ ウェイ」は、自立した精神や豊かな感受性、そして自分らしいスタイルで世界を歩む、自信に根ざした独自のクリエイティビティを映し出しています。それは、女性たちがユーモアと誠実さ、そして静かな確信をもって自分らしさを表現する姿に焦点を当て、そうした内面の資質が彼女たちの創造性や生み出すものにどのように反映されているかを探求しています。

本キャンペーンは、現代文化を牽引する女性たちの内面に迫る視点を提供します。表面的な華やかさや演出にとどまらず、彼女たちの内なる世界や創造のプロセス、唯一無二のアイデンティティを鮮やかに映し出します。彼女たちは、ステレオタイプなイメージではなく、今を生きる等身大の存在として、真に自然体で登場します。「フェンディ ウェイ」は、存在感や心の繋がり、そして静かな自信の象徴として、普段は秘められている真実や繊細さ、そして強さの瞬間を捉えます。

ザ・ミミ・プロジェクト（The Mì-Mì Project）によって制作された本キャンペーンは、その制作過程のあらゆる段階において、女性のクリエイティブなリーダーシップと才能が結集されています。ガンナ・ボグダン（Ganna Bogdan）が監督を務め、ガンナ・ボグダンとエマ・ドリュー・バーソン（Emma Drew Berson）が撮影を手掛けたこのプロジェクトは、被写体のみならず、作り手としてのクリエイティブな視点をも重視。これにより、繊細さ、強さ、そして静かな自信に満ちた瞬間が、どこまでも本物らしく表現されることを可能にしました。

「フェンディ ウェイ」バッグについて

フェンディ 2026年春夏コレクションのランウェイで初披露された「フェンディ ウェイ」バッグは、クラフツマンシップ、軽やかさ、そして使いやすさから生まれた、日常のエレガンスを表現しています。このホーボーデザインは、まさに“フェンディ流”の、より柔らかく、気負わないラグジュアリーを体現しています。現代女性の多面的なライフスタイルに寄り添うようにデザインされた台形のシンプルなフォルムは、たっぷりの収納力と洗練されたフェンディのコードが融合しています。

驚くべき素材と色の組み合わせで提供され、時代を超越したバイカラーのバリエーションは、ライラック×ブラウンからエレクトリックブルー×ダブまで鮮やかなスエードのインナーと組み合わされています。一方、今季のステートメントカラーとして鮮やかなピンクとターコイズブルーのモノカラーバージョンは、スエードにレザーの裏地が付いています。

「フェンディ ウェイ」バッグは、2026年2月5日よりフェンディ直営店およびfendi.comにて発売予定です。

シエナ・スパイロについて

イギリス出身のシンガーソングライター、シエナ・スパイロは、そのパワフルな歌声、感情豊かなストーリーテリング、そして圧巻のライブパフォーマンスを通じて、瞬く間に世界中のオーディエンスを魅了してきました。シネマティックなソウルに現代的な感性を融合させた彼女の音楽は、普遍的でありながら深くパーソナルな響きを持ち、その繊細さと情熱を通じてリスナーと深く繋がります。「Die On This Hill」などのヒット曲は、世界中のチャートにランクインし、数億回のストリーミング再生を記録するなど、瞬く間に成功を収め、最も有望な若手歌手の一人として広範な称賛と認知を得ています。ジャズやソウルからコンテンポラリーポップまで、初期の多様な影響をルーツとする彼女の作品は、愛、アイデンティティ、女性らしさ、そして成熟を巡る探求が進化し続けており、彼女は感情的な親密さとグローバルな魅力を繋ぐ没入型のアートの世界を構築し続けています。

アンバー・マーク について

アンバー・マークは、繊細さ、記憶、感情を豊かで質感のあるサウンドスケープへと昇華させる、ジャンルにとらわれないシンガーソングライターです。複数の大陸を渡り歩いた放浪の生い立ちに形成された彼女の音楽は、ソウル、R&B、インディーフォーク、ファンク、ポップといった幅広い影響を取り入れ、個性的な音楽言語と融合させています。初期のプロジェクトから最近のリリースに至るまで、愛、喪失、自由、そして自己発見というテーマを探求し、感情の深さと温かさ、グルーヴ、そして喜びのバランスを取っています。彼女のソングライティングは誠実さと繊細さに特徴づけられ、その歌声は柔らかさと力強さの両方を兼ね備えています。現在は南カリフォルニアを拠点とし、創造的な探求と、スタイル、サウンド、感情の風景の間を自由に動き回りたいという欲求に突き動かされながら、常に変化し、拡大する創造的なアイデンティティを体現し、アーティストとして進化し続けています。

キロ・キッシュについて

キロ・キッシュは、音楽、映像、パフォーマンス、執筆、デザインといった多岐にわたる分野で活動する学際的なアーティストでありアートディレクターです。彼女の制作活動は、アイデンティティ、内面的な生活、感情認識を探求し、創造性を傾聴、存在、そして内省の一形態として捉えています。統一感のあるビジュアルとサウンドの世界を構築することで知られ、抑制、ユーモア、そして静かな批評精神を融合させた独特の芸術言語を通じて、音、イメージ、テキスト、空間を一体化させています。彼女の作品は、人々が現代のシステムや構造の中でどのように生き、創造し、自己を定義するかを考察します。概念的な深さとアクセシビリティのバランスを取りながら、意図的な生き方と思慮深い創造へのコミットメントを反映しており、彼女をアート、文化、そして自己表現の交差点における声として位置づけています。

キティ・キャッシュについて

キティ・キャッシュは、アメリカ・ブルックリン生まれのDJ、プロデューサー、そしてアーティストであり、アンダーグラウンドのエネルギーをグローバルなステージへと昇華させています。ハウス、ファンク、エレクトロニックソウルを組み合わせた彼女のセットは、クラブやアートギャラリー、ファッションの世界を自由に行き来します。その音楽は、ナイトライフや音楽、現代文化の枠を超えて、新しいつながりや体験を生み出しています。彼女のキャリアは、主要なフェスティバル、文化施設、そして音楽、ファッション、アートなど、そのコラボレーションは多岐にわたり、複数の創造的な世界を軽々と横断する彼女の能力を反映しています。パフォーマンスを超えて、インスタレーションベースの作品群も展開しています。記憶、声、感情の解放を中心とした彼女の幅広い制作活動は、音楽が儀式、繋がり、そして集合的な体験となる空間を創造し、文化のキュレーターと創造的なコネクターの両方としての彼女の役割を強化しています。