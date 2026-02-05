～【サンクゼール】挙式のリアルが分かる1日を～体験型ブライダルフェア開催
「久世福商店」、「St.Cousair（サンクゼール）」などの専門店を全国に約180店舗展開している、食品製造小売企業（食品SPA）の株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町/代表取締役社長:久世良太）は、2026年2月と3月、サンクゼールの丘（長野県飯綱町）にてブライダルフェアを開催いたします。
本番の空気をそのまま再現する「模擬挙式」
本格チャペルの神聖な雰囲気、ゲストの視線、音楽の響き…。写真や言葉では伝わらない“結婚式の空気”を肌で感じることができる、満足度の高いプログラムです。
料理のクオリティを確かめる“食べ比べランチ”
結婚式の満足度を大きく左右する料理は重要なポイント。味はもちろん、盛り付けや食材、サービススタッフの動きまで、ゲスト目線で体感できます。
「実際どうだった？」が聞ける先輩カップル座談会
実際に結婚式を挙げた先輩カップルに、予算のリアル、式当日の感動体験等の“本音の話”を聞ける座談会。サンクゼールだからこそ実現できたエピソード等、リアルな情報が満載です。
イベント詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/158568/table/156_1_3694fc0588b02c99772e2b51c4075f02.jpg?v=202602050621 ]
ブライダルフェア詳細はこちらから :
https://www.stcousair.co.jp/news/33659
サンクゼール
「Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ」をコンセプトにワインやジャム、パスタソースなどを製造販売するメーカーズブランドです。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃に、家族とお客様の朝食として作っていた手作りりんごジャムが原点。長野県飯綱町に位置する、ワイナリー・ショップ・レストラン・工場・本社社屋を併設した「サンクゼールの丘」では、信州の美しい自然とコンセプトである「Country Comfort」をご体感いただけます。
WEBページ・SNS
■ホームページ URL
https://www.stcousair.co.jp/company
■公式オンラインショップ
https://kuzefuku.com
■楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/
■オンラインモール「たびふく」
https://kuzefuku-arcade.jp/
■公式SNS
X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku
X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair
X（旅する久世福e商店）：https://x.com/kuzefuku_arcade
Instagram（久世福商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku/
Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/
Instagram（旅する久世福e商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku_arcade/
Facebook（久世福商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku/
Facebook（サンクゼール）：https://www.facebook.com/stcousaircoltd/
Facebook（旅する久世福e商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku.arcade/
note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest