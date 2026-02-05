FM COCOLO × SPACE SHOWER TV present ROOTS66 -New Beginning 60- Live Viewing 先行予約受付開始！
10年に1度！丙午の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる想像の斜め上ゆくエンターテインメントショー！「ROOTS66 -New Beginning 60 - supported by tabiwa」。3月22日（日）、大阪城ホール公演の模様をライブビューイング オシビューにて全国の映画館へ生中継する「FM COCOLO × SPACE SHOWER TV present ROOTS66 -New Beginning 60- Live Viewing」のプレイガイド先行予約を本日2月5日（木）18:00より受付開始いたしました。
FM COCOLO × SPACE SHOWER TV present ROOTS66 -New Beginning 60- Live Viewing
1966年は60年に一度の「丙午（ひのえうま）」の年であり、出生数が少ない世代でありながら、日本の音楽シーンを長年牽引してきたアーティストが数多く誕生しました。多くの人々に愛される音楽を生み出し続ける彼らが還暦を迎え、さらなる挑戦、そして新たな一歩へと踏み出すライブとなります。開催発表から多くの反響をいただき、チケットが入手困難となっている記念すべきライブイベントをぜひ映画館の大スクリーンでもご体感ください。
■ROOTS66 -NEW BEGINNING 60- supported by tabiwa公式サイト：
https://roots66.jp/ (https://roots66.jp/)
（大阪公演出演予定者）
＜ROOTS66 GREAT SINGERS＞ ※誕生日順
宮田和弥（JUN SKY WALKER(S)）
小泉今日子
大槻ケンヂ（筋肉少女帯/特撮）
中川敬（SOUL FLOWER UNION）
増子直純（怒髪天）
田島貴男（Original Love）
斉藤和義
渡辺美里
スガ シカオ
ABEDON（UNICORN）
伊藤ふみお（KEMURI）
斉藤由貴
吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）
八熊慎一（SPARKS GO GO）
永井真理子
トータス松本（ウルフルズ）
＜ROOTS66 ULTRA BAND＞ ※誕生日順
友森昭一(G)
福島忍（勝手にしやがれ）(Tb)
田中邦和（Sembello）(Sax)
塩谷哲(Pf)
阿部耕作(Ds)
坂詰克彦（怒髪天）(Ds)
沖 祐市（東京スカパラダイスオーケストラ）(Key)
ナカジマノブ（人間椅子）(Ds)
たちばなテツヤ（SPARKS GO GO/THE PRIMALS）(Ds)
奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）(Key)
田中和（勝手にしやがれ）(Tp)
木暮晋也（HICKSVILLE）(G)
谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）(B.Sax)
＜GUEST MUSICIAN＞
tatsu（レピッシュ） ※1967年生まれ
■ライブビューイング公式ページ：https://www.oshiview.jp/event/roots66_20260322/ (https://www.oshiview.jp/event/roots66_20260322/)
◆実施概要
≪タイトル≫
FM COCOLO × SPACE SHOWER TV present ROOTS66 -New Beginning 60- Live Viewing
≪日時≫
2026年3月22日（日） 17:30開演
≪会場≫
全国の映画館
会場情報はこちら⇒ https://www.oshiview.jp/event/roots66_20260322/ (https://www.oshiview.jp/event/roots66_20260322/)
≪料金（税込）≫
指定席 4,400円
109シネマズ プレミアム新宿のみ
CLASS A指定席 5,400円
CLASS S指定席 6,500円
≪販売スケジュール≫
プレイガイド先行予約
2月5日（木） 18:00～2月23日（月） 23:59
一般販売
2月28日（土） 10:00～3月22日（日） 18:00
注意事項、その他の情報などはライブビューイング オシビュー公式ページでご確認ください。
https://www.oshiview.jp/event/roots66_20260322/ (https://www.oshiview.jp/event/roots66_20260322/)
お問い合わせ：https://www.oshiview.jp/contact/
〔ライブビューイング オシビューとは〕 https://www.oshiview.jp/
日本デジタル配信(https://www.jdserve.co.jp)が提供するライブビューイング オシビューは、誰かを推している人たちみんなが一緒に、自分の住んでいる街で、大画面・迫力のある音響の映像コンテンツを使って、推し活ができるサービス。当社では、ライブビューイング専用のネットワークで映像伝送を行うだけでなく、チケット販売や会場運営までワンストップで行い、またコンサートやスポーツイベントを行う興行主と協業し盛り上げることも行っている。