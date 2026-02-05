スマホ向けカードRPG『忘却前夜』2月5日（木）17時より新覚醒体「オルラ」が登場&Version1.5「春に捧げる花束」を公開！

株式会社オルトプラス

株式会社オルトプラス（本社：東京都豊島区、代表取締役：石井 武、以下「オルトプラス」）は、運営中のカードRPGスマートフォン向けタイトル『忘却前夜』（以下「本作」）において、本日2月5日(木) 17時より新たな覚醒体（プレイアブルキャラクター）「オルラ」が登場し、Version1.5「春に捧げる花束」を公開したことをお知らせいたします。

「オルラ」の登場にあわせて新覚醒体イベントを開催するとともに、0.5周年にあたる2月19日(木)よりも少し先駆けての開催となる第1弾キャンペーン、Version1.5へのアップデートを記念した特別な厳選ギフトの販売や豪華アイテムが獲得できる各種キャンペーンも開催いたします。

さらに、本アップデートでは、全面リニューアルしたデイリーコンテンツ「幻夢の深奥」や、待望の新規対人戦モードなど、多数の特別コンテンツをお楽しみいただけます。

本作は、App StoreとGoogle Playからダウンロードいただけます。

▼ダウンロードはこちら

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6743462069/

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.altplus.boukyakuzenya

新覚醒体「オルラ」の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/310_1_d0f47e38b519dbf2078eef36760383f0.jpg?v=202602050621 ]

新覚醒体イベントの概要

【開催期間】2026年2月5日（木） 17:00 ～ 2026年2月19日（木） 14:59

春が散る前に：花園の記憶

イベントステージクリアでさまざまな報酬と交換できます。

※参加条件：「調査」1-7の通常ステージをクリアで解放できます。

霊力訓練：無名の詩

オルラのお試しプレイが行えます。

クリア報酬もございますので、ぜひご参加ください。

特務記録：薔薇の住処

期間限定で新覚醒体の特務記録が無料でプレイできます。

※「調査」1-2 の通常ステージをクリアで解放できます。

開発チームコメント

本作『忘却前夜』に新たな超次元の覚醒体を追加しました。

新たな超次元メンバーを加えた戦闘体験やストーリーをぜひ楽しんでいただきたいと思います。

0.5周年イベント第1弾を開催！

◆0.5周年記念ログインボーナス「極夜と暁」が登場！

【開催期間】2026年2月5日（木） 17:00 ～ 2026年4月2日（木） 14:59

0.5周年を記念して、期間中特別なSSR運命の札「極夜と暁」が貰える豪華なログインボーナスを開催！

最大で16枚獲得することができます！

毎日ログインして「極夜と暁」を最大強化状態まで育てよう！

◆プラチナジェル限定特別召喚「忘れえぬ記憶」が登場！

【開催期間】2026年2月5日（木） 17:00 ～ 2026年3月5日（木） 14:59

0.5周年を記念して、特別召喚「忘れえぬ記憶」を開催！

「プラチナジェル980個」でランダムな限定SSR覚醒体が2体、ランダムな限定SSR運命の札が3枚確定！

さらに、「原初の霊核1個」を追加で獲得できます！

◆プラチナジェルの抽出の初回購入特典リセット！

【開催期間】2026年2月5日（木） 17:00 ～

0.5周年を記念して、プラチナジェルの抽出時の初回購入特典をリセット！

お得にプラチナジェルを抽出できるチャンスとなりますので、お見逃しなく！

Ver1.5 アップデートキャンペーンを開催！

◆Ver1.5アップデート記念プレゼント！

【開催期間】2026年2月5日（木） 17:00 ～ 2026年2月12日（木） 14:59

Ver1.5アップデートを記念して、期間中にログインしたユーザーの皆様へ「シルバーコア1000個」プレゼント！

◆ログインボーナス「学園の贈り物」が登場！

【開催期間】2026年2月5日（木） 17:00 ～ 2026年3月5日（木） 14:59

限定召喚アイテムの「ルミナスコア」をはじめ、強化素材など豪華報酬が盛沢山！

お気に入りのキャラを獲得＆育成してゲームを楽しもう！

◆限定ミッション「石廊異聞録」が登場！

【開催期間】2026年2月5日（木） 17:00 ～ 2026年3月5日（木） 14:59

ミッションをクリアすることで、「ヘブンズコア」や「シルバーコア」を獲得できます！

さらに、上級紀行では「ルミナスコア」をゲットできるチャンス！

◆対人戦新モード「ドラフトモード」チャレンジキャンペーン

【開催期間】2026年2月5日（木） 17:00 ～ 2026年2月19日（木） 14:59

Ver1.5アップデートで追加された新モード「ドラフトモード」のチャレンジキャンペーンを開催！

開催期間終了時におけるドラフトモードのポイントに応じて最大で「ルミナスコア5個」を後日プレゼント！

◆毎日召喚/演習キャンペーン！

【開催期間】2026年2月5日（木） 17:00 ～ 2026年2月12日（木） 14:59

イベント開始から7日間、「ヘブンズコア1個」「エンフェリン120個」を毎日プレゼント！

お気に入りの覚醒体を強化しよう！

◆「春の日の囁き」ギフトが登場！

【開催期間】2026年2月5日（木） 17:00 ～ 2026年3月5日（木） 14:59

アップデートを記念して、お好きな常設覚醒体と常設運命の札を選べる特別な厳選ギフト「春の日の囁き」が登場！

Steam版ストアページ公開！本日よりウィッシュリスト登録受付を開始

配信決定をお知らせしておりましたSteam版『忘却前夜』について、Steamストアページを公開いたしました。

ストアページの公開に合わせ、ウィッシュリストの登録受付を開始しております。ウィッシュリストにご登録いただくことで、リリース日やセール情報などの最新通知をいち早く受け取ることが可能です。

Steam版では、本作の繊細なビジュアルやストーリーを、モニターの大画面で快適にお楽しみいただけます。配信開始を見逃さないよう、ぜひウィッシュリストへご登録ください。

■Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4226130/_/(https://store.steampowered.com/app/4226130/_/)

今後の展開について

本作では引き続きコンテンツの拡充を予定しており、長期的にご満足いただけるサービスの提供を目指してまいります。

各イベント等を含む更新情報につきましては、順次本作公式Xからご確認ください。

公式X：https://x.com/bokyakuzenya

本作『忘却前夜』概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/310_2_dc6244cee29fcf91650b1d118adddf65.jpg?v=202602050621 ]

“記憶を巡る戦い”が始まる――。

本作は、幻想的かつ重厚な世界観と、戦略性の高いバトルが魅力のスマートフォン向けカードRPGです。

プレイヤーは、崩壊しつつある世界で「融蝕（ゆうしょく）」と呼ばれる災厄に立ち向かい、失われた記憶と運命に挑む旅へと踏み出します。

以上のほか、本作の概要につきましては、オルトプラスが８月19日に配信した以下のプレスリリースにてご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000053906.html

※本リリース情報は、発表後、事前の予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

