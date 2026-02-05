奈良鉄道まつり with 平城京おいも大作戦に出展

株式会社プレサンスコーポレーションイベントポスターイベントポスター

株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社である株式会社プレサンス住販（以下、「当社」）は、奈良県の平城宮跡歴史公園で開催される「奈良鉄道まつり with 平城京おいも大作戦」にブース出展いたします。

地域イベントという身近な場を通じて、当社グループの取り組みや企業としての姿勢を知っていただく機会としたいと考えています。

当社グループは、マンション・戸建ての供給を行う不動産会社として、住まいの提供を通じて地域の皆さまと長く関わっていくことを大切にしてきました。

なお、当社ブースの出展は、2026年2月7日（土）・8日（日）を予定しています。

今回の出展は、地域イベントという日常に近い場で、当社をより身近に感じていただくことを目的とした取り組みです。

本イベントは、芋スイーツを中心とした飲食ブースや、キッズ向けの企画、鉄道に関連した体験コンテンツなどが予定されており、幅広い世代が楽しめる内容となっています。

当社ブースでは、来場者が気軽に立ち寄れる場を設け、ノベルティの配布を行う予定です。

また当社では、住まいに関する情報を通じて長くお付き合いできる仕組みとして、会員制度「クラスプレサンス」を運営しています。当日は、来場者との会話を通じて、こうした取り組みについても紹介する予定です。

ブースでは、住まいの話題に限らず、暮らしや地域のことなど、日常に近いテーマでのコミュニケーションを大切にします。住まいに関するご相談があった場合には対応し、ご要望に応じて物件のご案内も行います。

https://pressance-jyuhan.co.jp/class-pressance/

【イベント概要】

イベント名：奈良鉄道まつり with 平城京おいも大作戦

奈良鉄道まつり

開催日：2026年2月7日（土）・8日（日）

開催時間：10:00～16:00（最終入場15:30）

会場：平城宮跡歴史公園 朱雀門ひろば みつき館

https://naratrainfes.com/

平城京おいも大作戦

開催日：2026年2月6日（金）～8日（日）

開催時間：11:00～19:00

会場：平城宮跡歴史公園

https://www.suzakumon-heijokyo.com/news/21424/

会場：平城宮跡歴史公園・朱雀門ひろば周辺（奈良県奈良市）

※災害級の天候や警報発令時を除き、原則開催予定です。

※開催可否や内容変更は主催者公式SNSをご確認ください。

https://www.instagram.com/heijokyo.event?igsh=MXdjdndnbHhpM3kwaQ==(https://www.instagram.com/heijokyo.event?igsh=MXdjdndnbHhpM3kwaQ%3D%3D)

【会社概要】

〈株式会社プレサンスコーポレーション〉

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。

URL：https://www.pressance.co.jp/

〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンショ

ンの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス住販 CX戦略室

電話番号：0120-705-090

メールアドレス：cx-team@pressance-jyuhan.co.jp