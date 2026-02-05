日豊本線特別運行！「特急 指宿のたまて箱」号で行く！ATR型機モックアップ(*)見学＆いおワールドかごしま水族館バックヤードツアー発売中

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社（以下、JR九州）は、日本航空株式会社（以下、JAL）および、いおワールドかごしま水族館と連携し、鹿児島中央駅～国分駅間で特別運行する「特急 指宿のたまて箱」号にご乗車いただけるツアーを発売中です。車内では、JR九州およびJALグループの客室乗務員による、この日限りのおもてなしを提供いたします。また、鹿児島空港では現役客室乗務員によるATR型機モックアップ見学のご案内に加え、通常立ち入ることのできない制限区域をバスで走行し、滑走路を間近でご見学いただけます。復路の車内では、いおワールドかごしま水族館スタッフによる見どころガイドを実施し、館内ではスタッフの説明とともにバックヤードツアーをお楽しみいただけます。

「特急 指宿のたまて箱」号イメージATR42イメージいおワールドかごしま水族館イメージ

１．ツアー概要

（１）ツアー名称：日豊本線特別運行！「特急 指宿のたまて箱」号で行く！

ATR型機モックアップ見学＆いおワールドかごしま水族館バックヤードツアー

（２）出発日：2026年２月19日（木） 日帰り

（３）最少催行人員：30名

（４）発着駅：鹿児島中央駅

（５）旅行代金：お一人様あたり大人15,800円、こども13,800円

（６）行程：

２．予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）

JTB-BÓKUN予約サイト

予約サイトはこちら

ご予約はこちら :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1143361

※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。

３．お問い合わせ

ツアーに関するお問い合わせ先

JR九州トラベルデスク TEL：092-482-1489

営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土・日祝休業

※当ご案内からの旅行のお申し込みは承っておりません。

予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上、お申し込みをお願いいたします。