東京ヤクルトスワローズのスポンサー10周年記念 10の特別企画を展開　バックネット裏チケットプレゼント、お座りつば九郎特別仕様など続々

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡良介、以下「当社」）は、東京ヤクルトスワローズ（以下「スワローズ」）のスポンサーとなり、今春で10周年を迎えます。これを記念し、当社は今年、スワローズ、ファンの皆様と共に歩んできた10年間の感謝を込めて、10の特別企画（以下「特別企画」）を実施いたします。ファンの皆様に楽しんでいただける体験、企画を展開し、スワローズの躍進とプロ野球界の盛り上がりを支援してまいります。本日2月5日（木）、スワローズのキャンプ地、ANA BALL PARK浦添（沖縄県浦添市）で特別企画についての記者発表会を行いました。池山隆寛監督から「ご支援ありがとうございます。村上宗隆選手のシーズン56号達成の時は、大変な金額（3億円の家）をいただきました。村上選手に続く選手を育てていきたい。応援よろしくお願いします」とコメントをいただきました。

特別企画の一部について、以下ご紹介いたします。

特別企画の概要

（１）「お座りつば九郎」の特別仕様版が登場！

スワローズのマスコットキャラクター「つば九郎」のぬいぐるみ「お座りつば九郎」の、スポンサー10周年特別仕様版（以下「お座りつば九郎2026」）を制作します。球場に実際に登場するつば九郎と同じく、ヘルメットに当社のロゴが入っています。今季実施する、各種のキャンペーンなどで、ファンの皆様にお届けします。

（２）毎月10組20名様にバックネット裏チケット＆選手サイン色紙をプレゼント

10年の感謝をこめて、今年4月から9月まで、毎月10組20名のファンの皆さまに、明治神宮野球場（以下「神宮球場」）で開催するスワローズ主催試合のバックネット裏席のチケットを、選手サイン色紙とともにプレゼントいたします。応募方法などの詳細は後日、発表いたします。

（３）チャンスは10回！SNSキャンペーン 本日2/5（木）開始！

選手のサイン入り「お座りつば九郎2026」が当たる、SNSキャンペーンを2026年2月5日（木）から開始します。@openhouse_group（https://x.com/openhouse_group）で、2月5日（木）から、数日おきに計10回、キャンペーン投稿を行います。フォロー＆リポストでご参加いただけます。詳しくは2月5日（木）投稿のキャンペーンポストをご確認ください。

（４）スワローズのヘルメット型の特製クッキーを製作・配布

オープンハウスのロゴが入ったスワローズのヘルメットを模した特製クッキー（以下「特製クッキー」）を製作し、東京都内のオープンハウスの各店舗に備えます。住まい探しでご来店されるお客様にご提供いたします。

※時期により、提供できる個数には限りがあるので、ご了承ください。

※右の画像は、特製クッキーのイメージです。

（５）今年も開催、冠協賛試合！

年1回の冠協賛試合を、2026年7月15日（水）の対巨人戦（神宮球場）で開催いたします。例年以上に、充実した企画をお届けします。



（６）10周年記念サイト公開

当社のスポンサー10周年特別企画の内容やこれまでの当社のスポンサーとしての取り組みをご覧いただける特設サイトを、2026年3月末に公開する予定です。

このほか、様々な企画を準備しております。今後順次発表してまいりますので、ご期待ください。

【当社のこれまでの主な取り組み】

当社は、2016年よりスワローズのスポンサーとして、2018年よりトップスポンサーとして、スワローズを応援してまいりました。これまでの主な取り組みをご紹介いたします。

（１）「東京の家」をプレゼントする賞を創設、継続

神宮球場でのプレーを対象に、「東京の家」を選手にプレゼントする賞を創設し、継続しています。

オープンハウス・ホームラン賞：神宮球場バックスクリーン上部の看板（スローガンおよび社名ロゴ）、またはスタンドに設置されている特設エリアに、ホームランを直接当てたスワローズの選手へ「東京の家」をプレゼントいたします。

オープンハウス・パーフェクト賞：神宮球場での登板試合で27打者連続アウトを達成したスワローズの投手へ「東京の家」をプレゼントいたします。

（２）村上宗隆選手に「3億円の家」をプレゼント

2022年9月、村上宗隆選手の日本選手によるシーズン本塁打記録更新を祈念し、「日本選手初の56号本塁打を打てば1億円のお家をプレゼント」する「特別ホームラン賞」を発表。村上選手はシーズン最終打席で56号に到達し、史上最年少の三冠王に輝きました。当社はこの偉業を称え、上限金額を「1億円」から大幅に引き上げ「3億円の家」をプレゼントいたしました。村上選手とは、2023年にパートナーアスリート契約を結び、その挑戦を後押ししてまいりました。



（３） つば九郎に「お家」をプレゼント

2022年、つば九郎が、主催試合での2000試合「出場」を達成したことのお祝いおよび記念として、つば九郎から熱望されていた「とりごや（つば九郎のお家）」をプレゼントすることを決定。明治神宮外苑敷地内に「つば九郎ハウ巣」を建設のうえ、一般公開し、多くのファンの皆様につば九郎のリアルな生活風景をご堪能いただきました（2024年限りで公開終了）。



（４） 社会共創活動（O-EN HOUSE PROJECT）

「挑戦する人を応援する」という企業姿勢を体現した社会共創活動である「O-EN HOUSE PROJECT（応援ハウス プロジェクト）」の企画を2024年より実施してまいりました。2024年は、「神宮球場で叶える夢 応援キャンペーン」を行い、難病で支援学級に通う小学生による始球式、高校ダンス部出身でダンサーやチアリーダーとしての活躍を夢見る20代女性と仲間たちによるグラウンドでの演技披露が実現しました。2025年には、見えにくさを感じて試合会場に足を運ぶ機会がない子どもたちに向け、最新機器を用いた野球観戦体験会を実施しました。



（５）ベースボールアカデミー支援

2022年4月に開校した「東京ヤクルトスワローズ ベースボールアカデミー」を支援し、次世代の野球少年・少女の育成を支えています。

アカデミーのWEBサイト： https://www.yakult-swallows.co.jp/academy/

＜ 企業概要 ＞

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/