【新掲載】愛犬と泊まれる宿泊予約サイト「いぬやど」に、GLAMP TIME淡路～グランタイム淡路～が登場。いぬやど会員限定のお得なプランも販売開始！

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾート（本社：大阪市北区、代表取締役：坂根正生）が運営する、愛犬と泊まれる宿泊予約サイト「いぬやど」に、このたび兵庫県・淡路エリアに位置する 「GLAMP TIME淡路～グランタイム淡路～」 が掲載されました。

いぬやど公式サイト：https://www.pet-inu-yado.com/

GLAMP TAIME淡路いぬやど施設ページ：https://x.gd/daH44

いぬやど会員様限定！ひとりあたり1,000円引きのお得なプランも開始されました。

お得なプランで、特別なひとときをぜひお楽しみください。

「GLAMP TIME淡路～グランタイム淡路～」

兵庫県・淡路島は、山と海の豊かな自然あふれる地域であると共に、日本最古の歴史書「古事記」に描かれた「国生み神話」の舞台でもあり、歴史と穏やかな自然環境が魅力の観光地です。

そんな淡路島に位置する「GLAMP TIME淡路～グランタイム淡路～」は、“淡路島の魅力を最大限に楽しむ極上アウトドア体験”をコンセプトにした宿泊施設です。

極上のロケーションと客室温泉で安らぎを感じ、グランピングBBQでは「食の宝庫」として知られる淡路島の食材をふんだんに使用したダイナミックなお食事をご堪能いただけます。

充実したペットアメニティをはじめ、ドッグスイートのプライベートドッグガーデンではノーリードで自由にお過ごしいただけるため、わんちゃんも満足間違いなし。また、ドッグスイートのお風呂場にはドッグシャワーが新設され、お庭で遊んだ後のわんちゃんも清潔になれます。

淡路島ならではの海の眺望・食の恵みとともに、心に残る格別なアウトドア体験を叶えることができます。

それぞれの旅に合わせて選べる多彩な客室

旅のスタイルや過ごし方に合わせて選べる多彩な客室

「GLAMP TIME淡路～グランタイム淡路～」では、旅のスタイルや過ごし方に合わせて選べる多彩な客室タイプをご用意しております。

少人数でのご利用にもピッタリなお部屋、海を臨む開放的なお部屋、専用ドッグガーデン付きのワンちゃんと一緒に泊まれるお部屋、それぞれ異なる魅力を備えた空間が揃っています。

アクティブに淡路島観光を楽しみたい方はもちろん、何もしない贅沢を味わいたい方にも最適。自然・快適性・プライベート感を大切にした、“淡路島ならではのグランピングステイ”をお楽しみいただけます。

1.瀬戸内海を一望する丘の上の絶景リゾート

「GLAMP TIME淡路～グランタイム淡路～」の魅力- 瀬戸内海を一望する丘の上の絶景リゾート- 淡路島の恵みを堪能するグランピングBBQ- 客室天然温泉付きで叶える、特別なアウトドア体験- 1棟限定！ノーリードOK！専用ドッグガーデン付き- 愛犬連れも安心。エリア分離で快適ステイ- 充実したペット用アメニティ＆ドッグシャワー

観光で大人気 淡路島の高台に、客室天然温泉付きのグランピング施設「GLAMP TIME淡路～グランタイム淡路～」が誕生しました。 穏やかな瀬戸内海を一望できるロケーションと、空と海を染め上げる美しいサンセット。穏やかな自然に包まれて極上のひと時をお過ごしいただけます。

2.淡路島の恵みを堪能するグランピングBBQ

食の宝庫と名を馳せる淡路島。BBQメニューは淡路牛サーロインステーキなど地元の食材をふんだんに使用したコースと、アウトドアならではの豪快ジャンクなコースの2種類をご用意しております。

非日常のひとときを彩る、食のエンターテイメントをご堪能ください。

3.客室天然温泉付きで叶える、特別なアウトドア体験

各客室には天然温泉風呂を備えており、周囲を気にすることなくプライベートな空間でゆったりと湯浴みをお楽しみいただけます。非日常感あふれる温泉体験とともに、これまでのアウトドアの概念を超えたワンランク上のグランピングステイをご堪能ください。

4. 1棟限定！ノーリードOK！専用ドッグガーデン付き

1棟限定でプライベートドッグガーデンを備えたドッグスイートルーム。プライベートドッグガーデンでは、わんちゃんをノーリードで自由に遊ばせることができ、瀬戸内海の穏やかな景色を眺めながら

のびのびと過ごす愛犬の姿をお楽しみいただけます。

5.愛犬連れも安心。エリア分離で快適ステイ

愛犬とご宿泊いただけるお部屋と一般のお部屋はエリアを分離しておりますので、他のお客様への配慮や、わんちゃんの鳴き声などのご心配なく、すべてのお客様に快適で安心なご滞在をお届けいたします。

6.充実したペット用アメニティ＆ドッグシャワー

愛犬とのご旅行で増えがちな荷物の負担を軽減するため、必要なアメニティを豊富に取り揃えております。そして、ドッグスイートのお風呂場にはワンちゃん専用シャワーを新設。お庭で思いきり遊んだ後も、犬用バスタブやシャンプー・ドライヤー・タオル完備で快適にケアしていただけます。

清潔になったワンちゃんとともに、上質で心地よいひとときをお過ごしください。

予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/yoshino/0/plan/stay?planTags%5B24706%5D=1&searchTagMode=0&keepTags=1&redirect=0&_gl=1*gkb95s*_ga*MTQ2NTIyMjEzMS4xNzY5OTk4MDU0*_ga_H4Y5F0P8BB*czE3NzAyNTk2MDEkbzkkZzEkdDE3NzAyNjAzODQkajQ1JGwwJGgw&_bdsid=NXZVJ.pMs6Lpy.1770259601168.1770260386&_bd_prev_page=https%3A%2F%2Fwww.pet-inu-yado.com%2Fspace%2Fglamping%2Fhyogoawaji-glamping%2F&_bdrpf=1

■施設概要

施設名：GLAMP TIME淡路 ～グランタイム淡路～

所在地：〒656-1501 兵庫県淡路市尾崎字上所1367

会社概要

■株式会社ブッキングリゾート

所在地：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

代表者：坂根正生

【事業内容】

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

■ペットと泊まれる宿の予約サイト「inuyado-いぬやど-」について

「いぬやど」は、ペットと一緒に泊まれる宿泊施設に特化した宿泊予約メディアです。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアした、ペットと飼い主様が嬉しいワンランク上の宿泊施設を厳選してご紹介しています。2023年1月にサービスを開始し、2025年9月時点で会員数が7万人を突破しました。

お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティが揃っているなど、ドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されています。ペットと一緒に、夢のような宿泊体験をお楽しみいただけます。

「inuyado-いぬやど-」

https://www.pet-inu-yado.com/

いぬやど参画検討企業様はこちら

https://www.pet-inu-yado.com/participation