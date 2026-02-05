「スーパーマリオ フェスタin 長崎」【長崎限定】クリアカード付きオリジナルドリンク登場！

九州旅客鉄道株式会社

ＪＲ九州フードサービス(株)は、2026 年2 月7 日（土）・8 日（日）に長崎駅前かもめ広場で開催される「スーパーマリオ フェスタin 長崎」で、スーパーマリオパッケージのオリジナルドリンク（限定クリアカード付き）を数量限定で販売します。

九州6 駅で順次開催中の「スーパーマリオ フェスタin 九州」の各会場では、それぞれ違った

フレーバーのドリンクをご用意しており、訪れる場所によって異なる味わいをお楽しみいただけ

ます。ホットチョコレートドリンクは、限定のオリジナルスリーブ付き！

列車で九州を旅しながら、すべてのフレーバーを味わってみてくださいね！皆さまのお越しを

お待ちしております。

◆販売商品

・ドリンク２種（地域限定ソーダ・チョコレートドリンク）

※チョコレートドリンクは季節によりホットまたはアイスでの提供

★【長崎県】（びわソーダ・チョコレートドリンク）

【熊本県】（でこぽんソーダ・チョコレートドリンク）

【鹿児島県】（たんかんソーダ・チョコレートドリンク）

【福岡県】（あまおうソーダ・チョコレートドリンク） ※大分県・宮崎県は終了しました

◆ノベルティ情報

・オリジナルクリアカード（数量限定）

・ドリンク１杯につき1 枚配布。

※各会場5 種類のカードを配布

（長崎の場合、右記のカードがランダムで進呈されます※１.、２.は会場によりデザインが異なります）

◆開催場所・日時

※各会場とも10:00～17:00 の間で実施予定 ※大分県・宮崎県は終了しました

2026 年2 月7 日（土）・2 月8 日（日） 【長崎県】長崎駅前かもめ広場

2026 年3 月7 日（土）・3 月8 日（日） 【熊本県】熊本駅前アミュひろば

2026 年4 月18 日（土）・4 月19 日（日） 【鹿児島県】アミュプラザ鹿児島AMU 広場

2026 年5 月30 日（土）・5 月31 日（日） 【福岡県】ＪＲ博多駅前広場