Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA『１日１組限定 VILLAプライベートプラン』 の販売

九州旅客鉄道株式会社


「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA（福岡県福岡市）」では、「１日１組限定 VILLAプライベートプラン」を販売いたします。


　本プランでは、通常客室では行っていないチェックインのお手続きから焚火、ご朝食まで、すべてをVILLAのお部屋にてお楽しみいただけます。ご滞在中は周囲を気にすることなく、まるで大人の隠れ家のようなプライベートな空間でゆったりとお過ごしいただけます。


　当施設自慢のロケーションでもある福岡市内の夜景を眺めながら１日１組限定の贅沢なひとときをお楽しみください。


■販売開始日 2026年２月６日(金)


■お 部 屋 VILLA(定員：４名)


■プラン名 【1日1組限定】夜景を望む完全プライベートステイ/オールインクルーシブ２食付


■プラン内容 ・チェックイン、チェックアウトは客室にて完結


　　　　　　 ・ご夕食、ご朝食のどちらも客室にてご用意


　　　　　　・ご夕食後は客室横にプライベート焚火を設置、ドリンクのオーダーも可能


　　　　　　・アウトドアコーヒー体験をご希望の場合は客室にて実施


　　　　　　・オールインクルーシブ付


　　　　　　 ※プラン内容の詳細は各種予約サイトにてご確認ください


■予約方法 予約サイト：　https://go-snowpeak.reservation.jp/ja/hotels/sp-yakeisuite


　　　　　　　　　　　　 各種オンライン旅行代理店（じゃらんnet、楽天トラベル、一休.com）にて販売