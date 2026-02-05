Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA『１日１組限定 VILLAプライベートプラン』 の販売

九州旅客鉄道株式会社

「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA（福岡県福岡市）」では、「１日１組限定 VILLAプライベートプラン」を販売いたします。

本プランでは、通常客室では行っていないチェックインのお手続きから焚火、ご朝食まで、すべてをVILLAのお部屋にてお楽しみいただけます。ご滞在中は周囲を気にすることなく、まるで大人の隠れ家のようなプライベートな空間でゆったりとお過ごしいただけます。

当施設自慢のロケーションでもある福岡市内の夜景を眺めながら１日１組限定の贅沢なひとときをお楽しみください。

■販売開始日 2026年２月６日(金)

■お 部 屋 VILLA(定員：４名)

■プラン名 【1日1組限定】夜景を望む完全プライベートステイ/オールインクルーシブ２食付

■プラン内容 ・チェックイン、チェックアウトは客室にて完結

・ご夕食、ご朝食のどちらも客室にてご用意

・ご夕食後は客室横にプライベート焚火を設置、ドリンクのオーダーも可能

・アウトドアコーヒー体験をご希望の場合は客室にて実施

・オールインクルーシブ付

※プラン内容の詳細は各種予約サイトにてご確認ください

■予約方法 予約サイト： https://go-snowpeak.reservation.jp/ja/hotels/sp-yakeisuite

各種オンライン旅行代理店（じゃらんnet、楽天トラベル、一休.com）にて販売