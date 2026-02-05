【博報堂BIZ GARAGE主催】東大リベラルアーツ×生活者発想で磨く、思考スキル～「かわいい」のクリエイティブリサーチから新たな価値を探る～

株式会社博報堂

博報堂が運営するビジネスポータル「BIZ GARAGE」は、フルファネルマーケティングを実践するソリューションや事例など、さまざまな情報をお届けしています。また最新トピックスや企業にとって興味関心の高いテーマを専門家や実務リーダーが詳しく解説するウェビナーやイベントのお知らせも多数掲載し、「博報堂BIZ GARAGEウェビナー」を無料開催しています。

今回のテーマは「東大リベラルアーツ×生活者発想で磨く、思考スキル ～『かわいい』のクリエイティブリサーチから新たな価値を探る～」

様々な業務の中で「新しい発想を」と言われても、結局いつも似たアイデアに落ち着いてしまう。生成AIに聞いても、返ってくるのは“ありきたり”な答えだけ――。そんな「思考の限界」に悩んでいませんか？実は、斬新なアイデアには才能やセンスではなく、「思考の枠組み」を変える技術が必要です。

そのような中、博報堂は、リベラルアーツによって社会にイノベーションを生み出すことを目指すコミュニティ『東京大学教養学部リベラルアーツ・イノベーション・ヴィレッジ（LIVe）』を東京大学教養学部と共同運営しています。

本セミナーでは、東京大学と博報堂が13年間の共同プロジェクトで磨き上げた、制約から抜け出しテーマを根本から問い直すリサーチ手法を公開。

東大の人気講義「ブランドデザインスタジオ」から「『かわいい』をブランドデザインする」を事例に、当たり前を突破するプロセスを楽しく紐解きます。

凝り固まりがちな思考を解きほぐす、「発想の種」をお届けします。一緒に自由な思考の旅に出てみませんか？ぜひご参加ください。

■ イベント概要

タイトル：東大リベラルアーツ×生活者発想で磨く、思考スキル

～『かわいい』のクリエイティブリサーチから新たな価値を探る～

主催：博報堂BIZ GARAGE

日時：１. 2026年2月19日(木)11:00~12:00

２. 2026年3月19日(木)11:00~12:00

※両日とも同内容

※ライブ配信の申込者の方のみ見逃し配信あり

形態：オンラインイベント(Zoomライブ配信)

料金：無料

参加方法：事前登録制

詳細・応募：https://www.bizgarage.jp/seminar/20260219?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260127&utm_content=seminar/20260219(https://www.bizgarage.jp/seminar/20260219?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260127&utm_content=seminar/20260219)

■ 応募締め切り

１.2026年2月16日(月)15:00

２.2026年3月16日(月)15:00

後日、ご登録いただいたメールアドレスに詳細を送付します。

※セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合がございます。

※お申込み多数により、抽選とさせていただく場合がございます。

■ プログラム ※本プログラム内容は変更となる場合がございます。

- Liberal-arts Innovation Villageの紹介- 事例１：「かわいい」をブランドデザインする- 事例２：現業に生きる「クリエイティブリサーチ」の思考法

■ 登壇者

ボヴェ 啓吾

株式会社博報堂 生活者発想技術研究所

東京大学教養学部 客員准教授

法政大学社会学部社会学科卒。2007年博報堂入社。マーケティング局にて企画立案業務に従事した後、博報堂ブランド・イノベーションデザインに加入。ブランドコンサルティングや商品・事業開発の支援を実施。東京大学教養学部「ブランドデザインスタジオ」の講師など、若者との共創プロジェクトを多く実施し、2019年より若者研究所代表を兼任。2024年度からは研究デザインセンターに籍を移し生活者発想を基軸とした研究開発を行う。著書『ビジネス寓話５０選-物語で読み解く企業と仕事のこれから』

佐藤 稜子

株式会社博報堂 生活者発想技術研究所

国際基督教大学（ICU）教養学部卒、東京大学総合文化研究科博士課程前期修了。2020年博報堂入社。第一BXマーケティング局にて企画立案業務に従事した後、博報堂ブランド・イノベーションデザインに加入。同時期より東京大学教養学部「ブランドデザインスタジオ」にも講師として参画し、リベラルアーツとビジネスを繋げる大学との連携プロジェクトにも多く取り組む。2024年度からは研究デザインセンターに籍を移し、生活者発想を基軸とした研究開発を行う。

■ BIZ GARAGEについて

株式会社博報堂では、クライアントのフルファネルマーケティングを実践する各種ソリューション情報やお役立ち情報を掲載するビジネスポータル「BIZ GARAGE」を運営しています。

クライアントの商品・サービスの認知・興味を促進させる広告・販促領域だけでなく、購入・リピートといった生活者の顧客化からファン化までをフルファネルでサポートするために、「セールス領域」「EC領域」「OMO領域」等の関連する実践的なソリューション情報を発信中です。

HP：https://www.bizgarage.jp/

