【追加情報】　望月けい個展「俗世」　大阪展続報

心斎橋PARCO(大阪市中央区心斎橋筋1-8-3)は、心斎橋PARCO 14F・PARCO GALLERYにて、2026年3月6日(金)から3月29日(日)までの期間、数多くの人気タイトルのイラストやキャラクターデザイン、書籍の装画など幅広いジャンルで活躍するイラストレーター望月けい氏の個展「俗世」大阪展を開催いたします。

2019年に開催された初個展「愛の形としてくれ」から6年ぶり2度目の開催となった東京展では、1万人以上の来場者が、望月氏の描く世界に魅了されました。東京展の開催に合わせて描きおろされたイラストをはじめ、オリジナルイラストや過去に手掛けた作品など約100点を展示するほか、さらに大阪展のための新作も展示いたします。本展タイトルは、情報過多な社会の中で、クリエイターとファンがより深く作品を介して繋がれる環境を実現し、クリエイターの創作活動がより多角的に評価され、豊かになることを目指して「俗世」と名付けられました。

また、本展開催記念商品として、東京展で完売した人気グッズの一部再販に加え、大阪展に合わせて制作された新作グッズも販売。オリジナル複製原画やアクリルスタンド、アクリルブロック、缶バッジ、ステッカー、メタルチャーム、プルオーバーパーカーやTシャツといったアパレル商品など、望月けい氏のイラストをお楽しみいただけるバリエーション豊かなグッズも販売予定。また、描きおろしイラストをイメージしたFate/Grand Order「バーヴァン・シー」ぬいぐるみも販売します。

本リリースでは既報(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003723.000003639.html)に加え、最新の追加情報をお知らせいたします。

■開催概要

タイトル 望月けい個展「俗世」大阪展

会 場 心斎橋PARCO 14F・PARCO GALLERY （大阪市中央区心斎橋筋1-8-3）

会 期 2026年3月6日(金)～3月29日(日) 10:00-20:00

※入場は閉場の30分前まで

※最終日18時閉場

入場料 一般 1,000円、中高生 500円 ※小学生以下無料

主催 KEI MOCHIZUKI / EXHIBITION 2026

協力 ピクシブ株式会社、株式会社パルコ

PARCO ART https://art.parco.jp/shinsaibashi/detail/?id=1863

個展「俗世」特設ページ https://zokuse.mochikei.com/

個展「俗世」公式X https://x.com/mochikei_info

【追加情報】前売券販売開始

本日2月5日(木)18:00より、チケットぴあより販売を開始いたしました。

池袋PARCOで開催した東京展の際には、チケットが完売する日も続出。

状況次第では、当日券には限りがございますため、是非この機会にお求めください。

▼前売券

販売期間：2/5(木)18:00～入場枠に空きがある場合のみ入場前日23:59まで

販売ページ：https://w.pia.jp/t/zokuse-mochikei/

▼当日券

当日入場枠に空きがある場合には、会場にて当日券の販売を予定しています。

※各日販売情報に関しては、心斎橋PARCO イベント情報公式X（@parco_gallery_o(https://x.com/parco_gallery_o)）よりご案内いたします。

※状況に応じて整理券を配布する場合がございます。

【追加情報】サイン入り「俗世：展覧会図録」販売

展覧会開催期間中、各日10冊限定にて望月けいサイン入り「俗世：展覧会図録」を販売いたします。

販売方法は下記詳細をご確認ください。

【追加情報】記念商品

池袋PARCOにて開催された東京展のグッズに加え、大阪展のために描き下ろされたイラストがデザインされたアクリルスタンドやキーホルダーなど、新たに追加商品をご用意。

またとないこの機会に是非お買い求めください！

※東京展にて販売しておりました一部商品につきましては、大阪展ではお取り扱いのない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです ※実際の商品とは仕様が異なる場合がございます ※商品の購入は、1回の入場につき1回のみとなります ※一部商品には購入数制限を設けさせていただきます ※欠品・再入荷情報は心斎橋PARCO イベント情報公式X（@parco_gallery_o(https://x.com/parco_gallery_o)）をご確認ください

【追加情報】作品販売

東京展に続き、会場内にて展示する作品は販売を予定しております。

詳細は別途、PARCO ARTにてご案内いたします。

PARCO ART https://art.parco.jp/shinsaibashi/detail/?id=1863

■展示内容

東京展の開催に合わせて描きおろされたイラストをはじめ、望月けい氏がデザインを担当する、Fate/Grand Order「バーヴァン・シー」の描きおろしイラストのほか、オリジナルイラストや過去に手掛けた作品など、約100点を展示するほか、さらに大阪展のための新作も展示いたします。

会場の空間は3つのテーマで構成され、東京展から大幅に展示構成に変化を加えております。作品が本来持つ魅力や作家の意図が、数字や情報の多さによって見えにくくなっている現状に課題を投げかけると同時に、東京展にお越しいただいたお客様にも新たな発見と体験をしていただけます。

東京展に引き続き、コンセプト設計や展示ディレクション、デザインなどは、アートディレクターとして活躍する有馬トモユキ氏（日本デザインセンター）が担当しており、日々多くのイラストが消費されていく現代において、望月けい氏のファン、そしてクリエイティブに関心のあるすべての方々が、一枚の絵とじっくり向き合うことができる内容となっています。

東京展（池袋）会場様子

■望月けい氏プロフィール

その線に宿る力はまさに怪物。攻撃に全振り、それでいて表現幅は広い。外れのないストロークと色で、感情を射抜くイラストレーター。2015年よりフリーランスとして活動を開始し、ゲーム、音楽、書籍など幅広い分野で唯一無二の存在感を放つ。破壊的な創造性で常に自身の世界の表現を更新し続ける。

代表作に『Fate/Grand Order』バーヴァン・シー（妖精騎士トリスタン）、『刀剣乱舞』京極正宗、『レーシングミク 2025Ver.』、『第四境界』キャラクターデザインなど。

望月けい公式X：https://x.com/key_999