【バレンタイン限定キャンペーン】抽選で30名様に10,000mAhモバイルバッテリーを500円でゲットできるチャンス！

鑫三海株式会社

鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、バレンタイン限定企画としてモバイルバッテリーを抽選でお得にゲットできるキャンペーンを開催しました。

本キャンペーンは鑫三海株式会社が展開している生活雑貨ブランドのzepanから、通常3,290円のモバイルバッテリーをなんと85%OFFの500円でゲットできるというもの。

キャンペーンはInstagramのzepan公式アカウント「@zepan.jp」にて開催中。

詳しいキャンペーンの内容は以下の通りです。

参加方法

１.Instagramにて @zepan.jp をフォロー

２.Instagramのキャンペーン投稿を【保存】・【いいね】

３.プロフィールのリンクよりLINE登録 → 抽選に参加できます

🔋商品はコチラ

マグネット式ワイヤレス充電モバイルバッテリー （10,000mAh）

製品URL：https://www.50th.jp/products/zepan-w100pd

zepan w100pd

参加特典（当選者以外）

・ご参加いただいた方へ、シークレット特典をプレゼント

⏰キャンペーン期間

・2/4(水) ～ 2/10（火）11:59まで

※抽選・結果発表・特典配布はLINE内で行います（抽選は2/10にLINEで実施）

※当選者にはご案内のため、別途フォーム入力が必要となる場合があります

【会社概要】

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）

代表者：代表取締役社長 伴場義通

本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立：2019年4月3日

事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス

公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp

公式ECサイト：https://www.50th.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/zepan.jp/

LINE：https://lin.ee/BO3TkXN

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534



世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。

-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。

お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。