【バレンタイン限定キャンペーン】抽選で30名様に10,000mAhモバイルバッテリーを500円でゲットできるチャンス！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、バレンタイン限定企画としてモバイルバッテリーを抽選でお得にゲットできるキャンペーンを開催しました。
本キャンペーンは鑫三海株式会社が展開している生活雑貨ブランドのzepanから、通常3,290円のモバイルバッテリーをなんと85%OFFの500円でゲットできるというもの。
キャンペーンはInstagramのzepan公式アカウント「@zepan.jp」にて開催中。
詳しいキャンペーンの内容は以下の通りです。
参加方法
１.Instagramにて @zepan.jp をフォロー
２.Instagramのキャンペーン投稿を【保存】・【いいね】
３.プロフィールのリンクよりLINE登録 → 抽選に参加できます
🔋商品はコチラ
マグネット式ワイヤレス充電モバイルバッテリー （10,000mAh）
製品URL：https://www.50th.jp/products/zepan-w100pd
zepan w100pd
参加特典（当選者以外）
・ご参加いただいた方へ、シークレット特典をプレゼント
⏰キャンペーン期間
・2/4(水) ～ 2/10（火）11:59まで
※抽選・結果発表・特典配布はLINE内で行います（抽選は2/10にLINEで実施）
※当選者にはご案内のため、別途フォーム入力が必要となる場合があります
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/zepan.jp/
LINE：https://lin.ee/BO3TkXN
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。