恋姫全シリーズ集結！DMM GAMES『恋姫†大戦』本日サービス開始！豪華ログインボーナス＆SNSキャンペーン開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、「恋姫シリーズ」初となる全シリーズ集結の超大作『恋姫†大戦』が本日、2026年2月5日（木）よりサービス開始したことをお知らせします。

■こちらからゲームプレイ！

DMM GAMES：https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321(https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321)

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6741672573(https://apps.apple.com/jp/app/id6741672573)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.koihimetaisen(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.koihimetaisen)

■『恋姫†大戦』とは

歴史上でお馴染みの武将たちが美少女になった世界を舞台に繰り広げられるドタバタラブコメディ

「恋姫シリーズ」。その人気IP「恋姫シリーズ」における初の全シリーズ混載タイトル。

突如として荒廃した異世界に飛ばされた主人公一行。

暗躍する謎の組織から恋姫たちを救い出し、それぞれの元の世界へ無事に帰ることを目指す。

公式サイト：https://koihime-taisen.games.dmm.com/(https://koihime-taisen.games.dmm.com/)

公式X：https://x.com/koihimetaisen(https://x.com/koihimetaisen)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCen5R-TR23xvbdoKfUa0Cmw(https://www.youtube.com/channel/UCen5R-TR23xvbdoKfUa0Cmw)

■ゲーム開始で豪華報酬をプレゼント！

天想石10,000個と夢想絵巻ガチャチケット20枚、恋姫ガチャチケット10枚に加え、

さらにSSR「劉備 玄徳（桃香）」をプレゼントいたします。

この機会にぜひゲームを開始し、豪華報酬とともに本作の世界をお楽しみください。

■祝！サービス開始！リリース記念キャンペーン開催中！

リリースを記念し、「恋姫†大戦 リリース記念キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選で100名様に、最大10,000円分のAmazonギフトカード番号をプレゼントいたします。

この機会にぜひご参加ください。

期間：2026年2月5日（木）17:00 ～ 2026年2月11日（水）23:59

※抽選結果はその場でご確認いただけます。

※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ポストをご確認ください。

※個人情報については、合同会社EXNOAの個人情報保護方針に沿って取り扱いを行います。

（https://terms.dmm.com/privacy_games/）

※本キャンペーンに関してのお問い合わせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までご連絡ください。

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

■テレビCM放送決定！KOTOKOさんが歌うテーマソングも公開！

『恋姫†大戦』の世界を彩るテレビCMの全国放送が決定しました。

本作のTVCMソング「恋姫†集合☆いっせーのっせ！」を担当するのは、数々のアニメ・ゲーム主題歌で圧倒的な存在感を放つアーティスト、KOTOKOさんです。

テレビCMは2026年2月7日（土）より全国キー局にて放送開始。

ぜひ『恋姫†大戦』の世界観をお楽しみください。

放送開始日：2026年2月7日（土）

放送期間：2026年2月7日（土）～2月28日（土）

放送局：全国キー局

KOTOKO（ことこ）

2000年に札幌のクリエイター集団「I've」に所属し、ゲーム楽曲を中心に歌唱・作詞で頭角を現す。

2002年、TVアニメ『おねがい☆ティーチャー』主題歌「Shooting Star」のボーカルに抜擢され注目を集め、2004年に1stアルバム『羽-hane-』でメジャーデビュー。同作はタイアップ楽曲未収録ながらオリコン初登場7位を記録した。

以降、TVアニメ『神無月の巫女』主題歌「Re-sublimity」、『灼眼の巫女』主題歌「being」、『ハヤテのごとく！』主題歌「ハヤテのごとく！」、『アクセル・ワールド』主題歌「→unfinished→」など数多くのヒット曲を発表し、常にチャート上位を賑わせる存在として高い支持を獲得している。

2005年以降は海外アニメフェスへの出演を皮切りに、2006年にはデビュー2年目にして横浜アリーナ単独公演を成功させるなど、卓越したライブパフォーマンスでも高い評価を受ける。

2011年には新たな音楽環境へと活動の場を広げ、有名クリエイターとのコラボレーションを展開。2016年には＜KOTOKO×ALTIMA＞として劇場版『アクセル・ワールド -インフィニット・バースト-』メインテーマ「PLASMIC FIRE」をリリースし話題となった。

2018年・2019年にはオリジナルアルバム『tears cyclone-廻-』『tears cyclone-醒-』を2年連続で発表。

2019年よりメジャーデビュー15周年、2023年からは20周年イヤーを迎え、2度目となる47都道府県ツアーを開催。

2025年7月からは「喜怒哀楽」をテーマにしたライブツアー「KOTOKO LIVE TOUR 喜怒哀楽」を開催中。

▼TVCM公開記念SNSキャンペーン開催

テレビCM公開を記念し、「TVCM公開記念キャンペーン」を開催いたします。

公式X（https://x.com/koihimetaisen）アカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストいただいた方の中から

抽選で100名様に、最大10,000円分のAmazonギフトカード番号をプレゼントいたします。

キャンペーン期間：2026年2月7日（土）17:00 ～ 2026年2月14日（土）23:59まで

■REAL AKIBA BOYZがオリジナル振付を制作

『恋姫†大戦』#恋姫チャレンジキャンペーン 開催！

指定楽曲「恋姫†集合☆いっせーのっせ！」を使用した動画を制作・投稿することで参加できる企画です。

公式Xアカウントの対象投稿を引用リポストし、「#恋姫チャレンジ」と「＃恋戦」の2つのハッシュタグを付けてYouTube Shorts、X、TikTokにて動画を投稿することで応募が完了します。

動画のジャンルは、歌唱やダンス、演奏、イラスト制作など、内容を問わず自由です。

参加方法の詳細は本キャンペーンX投稿のリプライ欄をご確認ください。

また、指定楽曲の振り付けは、世界的に活躍するダンスパフォーマンスチーム「REAL AKIBA BOYZ」が

オリジナルで制作。

さらに、人気インフルエンサー「いよちゃん」も参加し、キャンペーンを盛り上げてくれます。

キャンペーン期間：2026年2月7日（土）17:00 ～ 2026年2月18日（水）23:59

■ゲーム概要

タイトル：『恋姫†大戦』

ジャンル：恋姫競演！戦乱バトルRPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC/NEXTON

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。