【プルマン東京田町】桜に包まれる午後のティータイム　五感で味わう「桜アフタヌーンティー2026」登場

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル『プルマン東京田町』（東京都港区芝浦3丁目1-21）の、レストラン＆バー JUNCTION では、「桜アフタヌーンティー2026」を、2026年3月1日 (日)～4月30日 (木)の期間限定で提供いたします。本商品は、桜を主役に道明寺粉、宇治抹茶、国産柚子、苺など和のテイストを感じる素材を使用。一品一品に異なる味わいの表情を持たせた繊細で春らしいスイーツをご用意しました。

桜の見頃を迎えると、ロビーやバーに面した大きな窓一面に桜の景色が広がり、館内にいながら春の情景をゆったりとお楽しみいただけます。

五感で桜を楽しむ、桜アフタヌーンティー

桜アフタヌーンティー2026

2026年春、プルマン東京田町より「桜」をテーマにした上品なアフタヌーンティーをお届けします。春の喜びを感じる桜アフタヌーンティーには、桜の淡い香りに、抹茶の奥行きや柚子の爽やかさが寄り添う7品のスイーツと、自家製スコーン＆いちごジャム、3品の日替わりセイボリーをご用意いたしました。さらにベリーを添えた桜色のシャンドンロゼをお一人様1杯プレゼント。窓の外に広がる満開の桜と、グラスの中に咲く春の彩り、視覚でも味覚でも春を感じる、特別なティータイムをお楽しみいただけます。

桜と道明寺粉のヴェリーヌ

桜と道明寺粉のヴェリーヌ

バニラのブランマンジェに、道明寺粉を使用したジュレと、桜の花を浮かべた桜風味のジュレを重ねた、和洋折衷のヴェリーヌ。バニラの香りと桜の風味が上品に調和し、道明寺粉のもち米由来の自然な甘みが和菓子の趣をそっと添える、新感覚のデザートです。

抹茶のシュークリーム

抹茶のシュークリーム

宇治抹茶のカスタードクリームを包み込んだシュー生地に、ホワイトチョコレートと抹茶のクリームを重ね、花穂紫蘇（はなほじそ）を添えた芸術作品のような一品。紫蘇の花も一緒に味わうことで、抹茶の濃厚さに紫蘇の爽やかな香りとほのかな酸味が重なり、和のエッセンスを感じる味わいです。

柚子とホワイトチョコレートのムース

柚子とホワイトチョコレートのムース

マスカルポーネとホワイトチョコレートのムースに、国産柚子「木頭ゆず」のピューレを使用した爽やかなジュレを合わせました。まろやかな甘さのムースに柚子の清涼感が際立ち、香りと味わいのコントラストが美しいハーモニーを奏でます。

桜と苺のタルトレット

桜と苺のタルトレット

桜風味のしっとりとしたフィナンシェに、季節のフルーツ、ライチと苺を合わせてふんわりと仕上げたジュレを飾ったタルトレット。春の香りと果実の軽やかな酸味を、フィナンシェのコクがやさしく受け止める、見た目にも華やかな一品です。

桜とクランベリーのサブレサンド

桜とクランベリーのサブレサンド

桜風味のバタークリームに、やわらかく仕上げたクランベリーを合わせたサブレサンド。サクサクとしたサブレにあしらった桜の塩漬けがほのかな塩味を添え、甘み・酸味・塩味のバランスが心地よく広がります。

抹茶のバスクチーズケーキ

抹茶のバスクチーズケーキ

香り高い宇治抹茶を贅沢に使用した、濃厚でなめらかな口どけのバスクチーズケーキ。抹茶のほろ苦い味わいに後味としてチーズのコクが広がる、 奥行のある大人の味わいに仕上げました。

桜のマカロン

桜のマカロン

桜の香りをまとったガナッシュをサンドした、春を象徴するマカロン。軽やかな口当たりで、一口ごとにふわりと広がる桜の香りと、甘さを抑えた繊細な味わいをお楽しみいただけます。

セイボリー＆フリーフロードリンク

日替わりで３品提供されるセイボリーロンネフェルトから14種の紅茶をご用意

プルマン東京田町のアフタヌーンティーのもう一つの魅力は、シェフ自慢のセイボリー。日替わりでご提供する3品のセイボリーには、チキンガランティーヌ、旬魚のカルパッチョ、トリュフエッグサンド など、季節の素材を生かした贅沢な料理が並びます。春の風を感じながら、まるでレストランのコース料理を一口ずつ味わう贅沢なアフタヌーンティーをご堪能ください。

フリーフローは、ドイツの老舗紅茶メーカー・ロンネフェルトより、14種類の紅茶を心ゆくまでお楽しみいただけます。この春おすすめの紅茶は、ジューシーなスイートチェリーの香りと味わいにうっとりするフルーツティー「チェリーブリス」。リンゴ、パパイヤ、クランベリーなどの果実にスパイスやハーブをブレンドした、華やかでフルーティーな一杯です。桜アフタヌーンティーとともに、調和のとれた春のシンフォニーをお楽しみください。

桜色に染まっていく美しい景色と、上品な桜スイーツで心を満たすひとときを。

館内から眺める窓一面の桜景色

そして、プルマン東京田町の桜アフタヌーンティーでひときわ印象的なのは 、目の前に広がる桜の景色です。桜の見頃が訪れると、大きな窓一面に美しい桜の風景が広がります。桜は毎年少しずつ枝葉を伸ばし、3月から4月にかけて春爛漫の美しい景色へと移ろいます。都心にいながら、まるで特等席で花見をしているかのようなひとときを味わえる、プルマン東京田町ならではの春のご褒美時間をお楽しみください。

※例年、桜は３月末から４月が見頃となります。

プルマン東京田町「桜アフタヌーンティー2026」提供概要

商 品：桜アフタヌーンティー2026

期 間：2026年3月1日 (日)～4月30日 (木)

時 間：14:30 ～（最終入店 16:00）

料 金：

・2時間制 お一人様 \8,000 / ドリンク L.O 30分前

・3時間制 お一人様 \8,500 / ドリンク L.O 30分前

・滞在時間無制限 お一人様 \ 9,000

※全てのプランに、シャンドンロゼをベースにしたドリンクが1杯が付きます（ノンアルコールのご提供も可能です）

※表記はすべて税込み、サービス料はございません。

※前日までのご予約をお願いいたします。

URL ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/sakura-afternoon-tea-2026/

場 所： JUNCTION

所在地：東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F

アクセス：JR山手線田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

スイーツ７種：

桜と道明寺粉のヴェリーヌ

抹茶のシュークリーム

柚子とホワイトチョコレートのムース

桜と苺のタルトレット

桜とクランベリーのサブレサンド

抹茶のバスクチーズケーキ

桜のマカロン

日替わりセイボリー3種：チキンガランティーヌ / 旬魚のカルパッチョ / トリュフエッグサンド / ラザニア/ ラムコロッケ / パテドカンパーニュ / カリフラワーポタージュ/ サーモンブルスケッタ / 野菜のピクルス / ブランダードクロケット / ロールキャベツ / アランチーニ / テリヤキチキンラップ / ミニアメリカンドック / 海老と季節野菜のアヒージョ / 季節野菜のフリッタータ / フロマージュキッシュ /エビとサーモンのテリーヌ / カプレーゼ / 手毬寿司 などから日替わりでご提供

フリーフロー：コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) / カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノ

14種のロンネフェルトの紅茶：ハニーブッシュメドー / チェリーブリス / ルイボスウィンタープラム / モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミント / バイタルグレープフルーツ / アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

＜ご予約＞

URL ：https://www.tablecheck.com/ja/shops/pullmantokyotamachi-kasa/reserve

電 話：03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10a.m -9p.m)

プルマン東京田町について

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」のプレミアムブランドとして、2018年10月に日本初上陸のプルマン東京田町は、「歌舞く」をコンセプトにした和とモダンを融合させた遊び心あるデザイン、インスピレーションを刺激するアートに出逢えるアップスケールホテル。

ダイナミックなアートが印象的なロビーラウンジ、モダンなルーフトップバー、美しい坪庭を望むエグゼクティブラウンジ、開放的な空間で旬の食材を使った芸術的なお料理の数々をお楽しみいただけるカジュアルダイニング、143のミニマルかつ機能的な客室、フィットネスを備え、JR駅直結の絶好のロケーションで、国内外のお客様に上質な滞在を提供しております。

プルマン東京田町公式ホームページはこちら :https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/

ホームページ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/

所在地：東京都港区芝浦3-1-21

総支配人：佐藤 有子

開業日：2018年10月1日

電話番号：03-6400-5855

E-mail：HB137@accor.com

アクセス：JR田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

インスタグラム ：https://www.instagram.com/pullmantokyotamachi/

X：https://twitter.com/PullmanTokyo