出社したくなる新しいオフィス。採用活動を後押しする『BIASTA JIMBOCHO』が誕生。
人が本当に求めている街づくりを目指し、テーマ型不動産開発を展開するコロンビア・ワークス株式会社(https://columbiaworks.jp/)（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：中内 準）が開発した、“ホテルライクな安らぎ”を取り入れたオフィス「BIASTA JIMBOCHO（ビアスタ ジンボウチョウ）」が、このたび竣工いたしました。
企業が求職者に選ばれる理由を「オフィス」でつくる
今回オフィスを開発した神田錦町は、古書街に隣接するクラシカルな環境ながら、大手町や東京駅などへのアクセスにも優れ、中小企業やスタートアップが集まりやすいエリアです。一方で、古い建物が多く、オフィスの選択肢が限られるという課題もありました。
こうした立地特性に加え、昨今では働き方の多様化や人材の流動化が進み、中小企業においては、若手や優秀人材の採用・定着が深刻な経営課題となっています。この課題に対し、私たちは「働く環境の質」を高めることで、企業の採用活動や組織づくりを支援したいと考えました。
本プロジェクトでは、建物全体に天井高のある開放的な空間を確保。さらに、共用部には温かみのある素材やモダンな家具を採用することで、リビングやホテルラウンジのような心地よさと、洗練されたデザインを感じられる設えとしました。
また、ハード面だけでなく「自然なコミュニケーションの促進」というソフト面も重視。各所に人が集まりたくなる仕掛けを施し、社内外のつながりや創造的なアイデアが生まれる場を提供することで、リアルな出社や対話につながる職場環境としています。
■シェアドファシリティ - 採用・定着支援につながる仕組み
BIASTA JIMBOCHOでは、働く時間に自然なメリハリと交流が生まれるよう、複数の共用空間を設けています。業務・交流・くつろぎがシームレスにつながることで、入居テナント同士の関係性構築や企業としての一体感を育む設計としています。
【シェアラウンジ「ENGAWA LOUNGE」】
入居テナント専用のラウンジとして常時開放される「ENGAWA LOUNGE」は、バーカウンターやキッチン設備を備え、コーヒーブレイクやカジュアルなミーティング、社内イベントなど、多目的に利用できる空間です。
【ミーティングブース】
ラウンジに隣接して設けたミーティングブースは、ガラスパーテーションにより開放感を保ちつつ、カーテンによって必要なプライバシーを確保できる設計です。完全予約制のシステムにより、採用面接や社内ミーティング、来客対応など、あらゆるシーンで効率的に利用できます。
【ルーフテラス「IRORI BAR」】
屋上に設けた「IRORI BAR」は、バイオエタノール暖炉を囲むくつろぎのルーフテラス空間です。バースペースとしての利用に加え、社内イベントや懇親会、日常業務の合間のリフレッシュなど、オンとオフを切り替える場として活用可能です。
■物件デザインについて
ナチュラルな木目と柔らかな光で温かみのある空間を演出。コンクリート打放しの天井やスチール素材をアクセントとして加えることで、やわらかな雰囲気の中にもオフィスとしての洗練を共存させました。訪れた人や働く人が、安心感とプロフェッショナル感を同時に感じられる空間を目指します。
多様な働き方に応える空間設計■働く拠点としての利便性
本物件は、都営新宿線「小川町」駅から徒歩6分、東京メトロ半蔵門線・都営三田線「神保町」駅から徒歩7分、JR各線「神田」駅から徒歩12分と、複数路線が利用できる利便性の高い立地に位置します。都心主要エリアへのアクセスも良好で、周辺には飲食店やコンビニが揃うなど、働く環境としても快適なビジネスエリアです。
■多様なワークスタイルに対応可能
事務所区画5区画に加え、商業登記が可能なSOHO住戸3区画を備えており、企業のオフィス利用から個人事業主のワークスペースまで、多様な働き方に対応できる柔軟なプランを提供。規模やスタイルに合わせた選択が可能なため、成長段階や事業内容に応じた最適なワークプレイスを実現できます。
＜物件概要＞
名 称 ：BIASTA JIMBOCHO（ビアスタ ジンボウチョウ）
所 在 ：東京都千代田区神田錦町3丁目14-1
用 途 ：事務所/共同住宅
戸 数 ：8戸 (事務所5区画/SOHO３区画)
敷地面積 ：255平方メートル
延床面積 ：1,148平方メートル
構 造 ：RC造8階建
竣 工 ：2025年12月
■BIASTA JIMBOCHO 担当者のコメント
私たちの企画の起点には、長年続く中小企業の採用難があります。コロナ禍を経て働き方が多様化するなか、企業がオフィスに求めるものは「効率」だけではなく、「人が集まり、魅力を感じ、組織に参加したくなる場」であることがより重要になると考えます。
その課題にデベロッパーとして応えるべく、「BIASTA JIMBOCHO」を企画。居心地のよい環境を整えることで、入居テナントの社員満足度を高めるとともに、インターン説明会やステークホルダー来訪時にも、企業の世界観や魅力を印象づけられるようデザインしています。
この場所が、入居テナントの成長や採用力向上に寄与し、働く人が自然と魅力を感じられる場になることを願っています。
■会社概要
コロンビア・ワークス株式会社は、入居者にパーソナルトレーニング等を提供する”トータルビューティーマンション”「Blance Beaute KOMAZAWADAIGAKU」、毎日朝食が付く”早起きしたくなるマンション”「LUMIEC MEGURO」などのコンセプト付き賃貸マンションをはじめとして、オフィス・ホテル・医療施設など幅広いアセットタイプの開発を行う不動産デベロッパーです。
人々の想像する街を具現化し、住む人や訪れる人が多彩な感性で体験することで、創造性を活性化させ、培っていくような場づくりを使命として、土地や建物の新たな価値を生み出す開発を行っております。
会 社 名：コロンビア・ワークス株式会社
事業 内容：不動産開発サービス/ 不動産賃貸管理サービス / ホテル運営サービス / アセットマネジメントサービス
資 本 金：2,700百万円
代 表 者：中内 準
設 立 ：2013年5月14日
WEBサイト：https://columbiaworks.jp/