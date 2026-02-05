【初登場】いちごのお菓子専門店AUDREY(オードリー)、公式オンラインショップに初の生洋菓子「いちごの山」が登場。2026年2月6日(金)より3日間限定販売

株式会社プレジィール

連日120分待ちの行列を記録する名古屋タカシマヤ「アムール・ドゥ・ショコラ」でも完売必至の人気を誇るオードリーのバレンタイン限定生菓子「いちごの山」が、ついにオンラインショップに登場。

2026年2月6日（金）より、オードリーオンラインショップ初となる生洋菓子商品として販売開始いたします。

名古屋・札幌・静岡・京都の催事会場でしか手に取ることができなかった特別な生洋菓子が、ついに全国へ。常設店舗では買えない人気商品を、ご自宅でゆったりと堪能いただけます。

尚、2月6日(金)はオンラインショップ会員様に配信されるメールマガジンからのみご購入可能となりますのでご注意ください。

商品概要

いちごの山(いちご/チョコ各２個入)

\1,728(税込)

香ばしいバターサブレに、ふわふわのクリームを乗せて、なめらかなチョコレートでコーティングしたお山の形の洋生菓子。てっぺんにはホワイトチョコレートとフリーズドライのつぶつぶ苺をトッピングしました。とろけるクリームがパリッとほどけるチョコレートから溢れ出し、サクサクのサブレと共に豊かな食感をお楽しみいただけます。ミルクチョコレートとストロベリー、2種類の味をご用意しました。

販売概要

【販売期間】

2026年2月6日(金)～2026年2月8日(日)

各日8:00/17:00～販売開始

※おひとり様４個までのご購入とさせていただきます。

※2月６日 (金)はオンラインショップ会員様のみご購入いただけます。

※なくなり次第終了

【お届け日】

2026年2月12日(木)～2026年2月14日(土)

※お届け日時は指定できません

