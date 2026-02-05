着るだけで、ねこ助け。2月22日「ねこの日」に向けた寄付つきTシャツ「nyaunyau」で、さつ処分のない未来へ

タキヒヨー株式会社

1751年創業の繊維商社タキヒヨー株式会社（本社：名古屋市西区、代表取締役 社長執行役員：滝一夫）は、人気イラストレーターayanariaiさん、すいかねこさん、ハラミチヨさんの3名とコラボレーションし、寄付つきアパレルブランド「nyaunyau（ニャウニャウ）」の新商品を2026年の「ねこの日（2月22日）」に向けて発売開始したことをお知らせします。本取り組みにおいて、商品の売上の一部を公益財団法人日本動物愛護協会へ寄付し、野良猫に関する地域トラブルやさつ処分されてしまうねこを減らすためのTNR※1とTNTA※2の取り組み活動費に使用します。

※1 TNR : Trap (保護)⇒Neuter (不妊去勢手術)⇒Return (元いた地域に戻す)

※2 TNTA : Trap (保護)⇒Neuter (不妊去勢手術)⇒Tame (人に慣らす)⇒Adopt (譲渡)

【取り組みの背景・ストーリー】

今この瞬間も、日本では多くのねこがさつ処分されているという悲しい現実があります。また、野良猫をめぐる地域トラブルも後を絶ちません。この現状に対し、アパレルという領域から何かできることはないか。その問いから、私たちの挑戦は始まりました。

ブランド名「nyaunyau」には、「ねこの未来が明るい世界になるように、さつ処分のない世界になるように」という、ささやかで、しかし切実な願いが込められています。私たちが目指したのは、特別な社会貢献活動ではなく、日常の「服を選ぶ」という行為の中に、自然と動物愛護活動への支援が組み込まれる仕組みです。ファッションが持つ「伝える力」と「共感を広げる力」を信じ、可愛いお洋服を手に取ることが、知らず知らずのうちにねこを救う一歩につながる。そんな、優しさの循環を生み出したいと考え、今ねこへの深い愛情を持って創作活動をされている3名のイラストレーターにお声掛けをさせていただきコラボレーションが実現しました。

彼女たちの温かな眼差しを通して描かれるねこたちの姿は、見る人の心を打ち、この社会課題への関心を静かに、しかし確かに広げてくれると確信しています。

【プリントイメージ(一例)】イラスト提供：左からayanariaiさん、すいかねこさん、ハラミチヨさん

【製品・取り組みの概要と特徴】

本取り組みは、人気イラストレーターが描くねこのイラストをデザインしたプリント、刺繍Tシャツなどのアパレル商品を販売し、1点のご購入につき22円が、製造者(弊社)を通して公益財団法人日本動物愛護協会へ寄付するものです。寄付金は、飼い主のいないねこの不妊去勢手術や、新しい家族を探す譲渡会の活動費として活用されます。商品は１月下旬より、全国のGMSを中心に販売されています。

特徴1：想いを共有する人気イラストレーター3名との「共創」

保護猫との出会いをきっかけにねこを描き始めたayanariaiさん、保護猫と暮らしながらほっこり心が温まるイラストを創作するすいかねこさん、TNR活動の象徴である「さくらねこ」をモチーフにするハラミチヨさんという、ねこの未来を想う作家陣の個性豊かなアートワークを商品化。背景にあるストーリーが、商品に「選ぶ意味」を与えています。

特徴2：誰もが気軽に参加できる、透明性の高い「寄付の仕組み」

2月22日の「ねこの日」にちなみ、「1商品につき22円」という明確な寄付スキームを設定。寄付の目的を、問題の根本解決につながる「TNR活動」や「譲渡会支援」に特化することで、消費者の想いが確実に現場へ届く仕組みを構築しました。

特徴3：アパレルメーカーとしての「ものづくり」へのこだわり

各イラストレーターが描く水彩画の繊細なタッチや、温かみのある世界観を忠実に再現するプリント技術を採用。着心地の良い素材や、日常のコーディネートに取り入れやすいデザインを追求し、長く愛用できるアパレル製品としての品質を担保しています。

【今後の展望】

タキヒヨーは、今後も単なる商品の開発にとどまらず、企業やクリエイター、消費者などステークホルダーと一体となった共創のプロジェクトを推進し、課題解決と価値創造を行ってまいります。

・イラストレーター プロフィール

ayanariai（あやなりあい）

水彩絵具を用いて温かみある世界を表現。2014年に野良猫を保護したことをきっかけに、ねこの仕草や表情の美しさに魅せられ、作品に多く登場させる。現在は京都を拠点に活動。

Instagram: https://www.instagram.com/ayanariai/

すいかねこ

神奈川県在住、保護猫と暮らしているイラストレーター。「ほっこり心があたたまるイラスト」を目指し、動物や植物をシンプルで可愛らしく描く。Instagramで日々イラストを更新中。

Instagram: https://www.instagram.com/suikaneko_illustration/(https://www.instagram.com/suikaneko_illustration/)

ハラミチヨ

大阪在住のイラストレーター。「完全室内飼いのネコたちの暮らし」をテーマに作品を発表。2019年からはTNRや保護猫への理解を広めるため、耳にV字カットの入った「さくらねこ」も作品に登場させている。

Instagram: https://www.instagram.com/mimumoco/

・日本動物愛護協会について

動物愛護思想の普及啓発と愛護活動の推進を目的として、日本、イギリス、アメリカなどの有志の協力によって昭和23年に社団法人日本動物愛護協会として設立。その後、昭和30年に財団法人に改組し、さらに平成24年4月1日、公益財団法人へと改組しました。創立以来、動物愛護思想の社会への発信と動物愛護活動を推進しています。

公式ウェブサイト：https://jspca.or.jp/