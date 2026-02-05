【2026年最新】住宅街で育つ“松戸のレモン”が収穫最盛期に

松戸市収穫最盛期を迎えている松戸のレモン

松戸市で20年以上の栽培歴史を持つ“松戸のレモン”が、収穫の最盛期を迎えました。

新松戸の住宅街に位置する「鵜殿（うどの）シトラスファーム」では、約10種類の多彩な柑橘類がたわわに実り、直売所「MONPE（モンペ）」には旬の味を求める人々が訪れています。

昨年新設した井戸設備の活用により夏場の乾燥を克服。安定した水分管理の下、香り高くジューシーな実が順調に育ち、収穫できています。

■ 【松戸のレモンを支える二つの柱】 住宅街の保温効果 × 自社井戸の水分管理

レモンは本来、温暖な気候を好む作物ですが、松戸での栽培は約30年前、鵜殿さんが園芸店で残った3本の苗を植えたことから始まりました。

＜都市部ならではのメリット＞

新松戸の住宅街は、建物やコンクリートの影響で夜間も温度が下がりにくい性質（ヒートアイランド現象）があります。この環境を逆手に取り、寒さに弱いレモン栽培に活かしてきました。

＜「灌水（かんすい）」による安定生産＞

近年の深刻な猛暑と乾燥対策として、2024年に自社井戸を新設。昨年も夏場の適切な水分供給を行うことで、樹勢を保ち、果汁が豊富で大きな実が育つ安定した生産体制を確立しています。

■個性が揃うラインナップ（一部紹介）

現在、レモンを中心に多様な柑橘類を生産しています。

優レモン（ゆうレモン）

看板品種。酸味がまろやかで皮が薄く、

皮ごと料理に使えるのが特徴。

優レモン（ゆうレモン）

璃の香（りのか）

日本生まれの新品種。大玉で果汁が極めて多く、種が少ない。

璃の香（りのか）

ライムクワット

金柑とライムの交配種。山椒のようなスパイシーな香りが特徴。

ライムクワット

ベルガモット

非常に香りが強く、紅茶の香り付けなどで知られる希少な柑橘。

ベルガモット

鵜殿シトラスファームでは、その他にもフィンガーライム、ピンクレモネードレモンなど全10種を栽培しています。

■今年の生育状況について(鵜殿シトラスファーム 鵜殿 崇史(うどの たかふみ)さん)

2022年7月の猛暑による落葉で収量が半減した反省から、井戸を掘り、夏場の乾燥から水分ストレスによる病気と生理落葉を防ぐための灌水をこまめに行うことで、現在のレモンは例年よりも作柄も良くお客様にも喜んでいただいております。

今後もお客様、消費者の方々により近く、見える場所で身近な都市農業を目指し、頑張ってまいります。

■ 松戸のレモンを楽しめるお店

＜直売所「MONPE（モンペ）」＞

採れたての柑橘を直接購入できる直営店。防カビ剤・ワックス不使用の新鮮な実を提供。

住所：千葉県松戸市新松戸6-16

TEL：090-4955-4543

営業期間：9月中旬～2月下旬

営業時間：10:00～17:00

定休日：月曜（月曜日が祝日の場合は翌火曜日が定休）

https://udono-citrusfarm.com/

＜カフェ「M＋（エムプラス）」＞

MONPE併設。11月より「ベルガモットミルクティー（500円）」など、農園直売ならではのフレッシュドリンクを提供。

営業時間：10:00～17:00

定休日：月曜・火曜

＜パティスリーハヤトヤマダ＞

鵜殿シトラスファームの「優レモン」を使用したレモンケーキ「松戸レモン」を販売。

住所：千葉県松戸市秋山1-16-2

DAICHI B.L.D秋山 1F

TEL：047-382-6897

営業時間：10:00～18:00

定休日：不定休

https://patisserie-hy.com/

＜ヤヨイ東京＞

2023年夏に東京・三軒茶屋にオープン。

世界一を受賞したパティシエがつくるジェラートショップで、

鵜殿シトラスファームで収穫された「ベルガモット」と「ライム」を使ったジェラートを提供。

住所：東京都世田谷区太子堂2-23-10

営業時間、定休日はInstagramプロフィールに最新情報を記載。

https://shop.team-yayoi.com/