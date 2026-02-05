データコム【第42回リテールテックJAPAN 2026】に出展！テーマは「データで、小売の未来をクリエイティブに。」

データコム株式会社

小売業界に特化した商品・顧客分析ソリューションを始めとする、パッケージシステムを開発・提供しているデータコム株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：小野寺修一、以下「データコム」）は、2026年3月3日（火）から6日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大規模の流通・小売業界向けIT展示会「第42回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。

コーポレートサイト：https://www.datacom.jp/

出展の背景：「データ」を「確信」へ

今回の出展では、「データで、小売の未来をクリエイティブに。」をメインテーマに掲げます。30年以上にわたる小売業への支援経験から導き出したソリューションにより、社内に散在していたデータを一つの「価値ある資産」へと昇華。データを単に「見る」だけのものから、成果を生み出すための「確信」へと進化させます。現場が抱える課題に対し、データをどのように繋げて解決への道筋を示すのか。その具体的な解決策を、ぜひ会場でご覧ください。

ブースでの展示概要

データコムの展示ブースでは、小売業の売上向上や業務効率化に直結する多彩なソリューションを展示いたします。 単なるツールの導入で終わらせない「伴走型」のデータ活用支援サービスや、最新技術を取り入れた新しい分析の形など、現場の課題を解決するための具体的なアプローチをご提案します。

○ブースの見どころ

１.データを「確信」に変えるストーリー体験

小売企業に点在するデータを「価値ある資産」として統合。データの可視化にとどまらず、次に進むべき道筋（ストーリー）を明確にし、迷いなくアクションを起こせる「確信」まで導きます。

２.現場の「変革」を促すソリューション展示

「棚割」「発注」「販促」「惣菜」「採用」「人材育成」といった現場の業務がどう変わるのかにフォーカス。具体的な課題解決策の展示により、データ活用がもたらす業務の変革と創造性をリアルにイメージいただけます。

イベント概要

名称：第42回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」

公式URL：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

主催：日本経済新聞社

会期：2026年3月3日（火）～3月6日（金）

午前10時～午後5時（最終日のみ午後4時30分終了）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

出展ゾーン：トータル情報流通システム

小間位置：RT5205

ご来場方法

事前登録制となります。下記ボタンよりお申し込みください。

事前登録先 :https://messe.nikkei.co.jp/rt/○既存ユーザー様へ

既に弊社システムをご利用いただいている企業様におかれましては、お申し込み後に担当営業までご一報いただけますと幸いです。当日、スムーズにご案内させていただきます。

リテールテックJAPANとは

「リテールテックJAPAN 2026」は、課題解決のためのソリューションを提供する代表的な流通DXサプライヤーが一堂に集結する、流通・小売業界における日本最大規模のイベントです。

データコム株式会社について

データコム株式会社は、30年以上にわたり多店舗展開企業のパートナーとしてビジネスの現場を支えてきました。1994年の創業時から、蓄積されたデータを「確かな判断」へと変え、組織の成長を支えることを信念としています。小売業の最前線で培った知見を活かし、現在は実務に即した多角的なソリューションを展開。データの力で組織をより豊かにすることを目指し、私たちはこれからも誠実にビジネスの現場を支え、未来への変革に挑戦し続けます。

名称：データコム株式会社

代表：代表取締役 小野寺修一

所在地

本社：宮城県仙台市青葉区本町1-13-22 仙台松村ビル 6F

東京支社：東京都中央区日本橋富沢町7-16 THE GATE 日本橋人形町 5F

設立：1994年4月8日

URL： https://www.datacom.jp/

商品分析システム（d3）：https://www.datacom.jp/d3/